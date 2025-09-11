Universitatea Craiova, super veste de la UEFA! Oltenii au scăpat de suspendare! Ce s-a întâmplat cu crainicul eliminat cu Başakșehir, Toni Sorică. Exclusiv

Veste uriașă pentru Universitatea Craiova, înainte de debutul în UEFA Conference League. Echipa din Bănie a scăpat ca prin minune de o suspendare din partea UEFA. Oltenii riscau să joace cu Peluza Nord închisă, după incidentele de la meciul cu Istanbul Başakșehir, disputat pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Universitatea Craiova, iertată de UEFA! Decizia forului european după incidentele de la meciul cu Başakșehir

. Atunci, suporterii echipei lui Mirel Rădoi, supărați pentru faptul că nu li s-a permis să intre pe stadion cu un banner uriaș, au afișat mesajul „F*ck UEFA”.

, iar șansele ca Peluza Nord să fie închisă la meciul Universității Craiova cu Noah, primul pe teren propriu din faza UEFA Conference League, erau uriașe.

Oltenii au scăpat doar cu o amendă!

Totuși, oltenii au scăpat ieftin. FANATIK a aflat că UEFA a iertat-o pe Universitatea Craiova de suspendare, iar suporterii Universității Craiova sunt așteptați în număr mare pe „Ion Oblemenco”, pentru a-și susține favoriții. Forul european a dictat doar o amendă de 29.000 de euro. În plus, crainicul stadionului, Toni Sorică, cel care a fost eliminat de arbitru în meciul cu Başakșehir, a fost suspendat pentru o partidă, dar pedeapsa poate fi ispășită în decurs de un an calendaristic.

Comunicatul UEFA cu privire la sancțiunile dictate pentru Universitatea Craiova:

„Corpul de Control, Etică și Disciplină a decis următoarele:

Universitatea Craiova este sancționată cu o amendă de 14.000 de euro pentru blocarea căilor publice de acces.

Universitatea Craiova este sancționată cu o amendă de 15.000 de euro pentru transmiterea unui mesaj nepotrivit în cadrul unui eveniment sportiv.

Amenda totală, în valoare de 29.000 de euro, trebuie achitată în contul bancar indicat mai jos, în termen de 90 de zile de la comunicarea prezentei decizii.

Domnul Toni Sorică, speakerul Universității Craiova, este suspendat pentru un (1) meci din competițiile europene organizate de UEFA, la care ar fi avut drept de participare, pentru comportament nesportiv. Această suspendare este condiționată de o perioadă de probă de un (1) an, începând cu data prezentei decizii.

Universitatea Craiova are obligația de a se asigura că speakerul său a fost informat personal despre această decizie”, le-a transmis UEFA oltenilor

Suporterii le-au dat bătăi de cap oltenilor și în preliminarii. Amenda primită de Universitatea Craiova după meciul cu FK Sarajevo

Nu a fost însă prima oară, în acest sezon, când forul de la Nyon a anchetat clubul din Bănie. Universitatea Craiova a fost amendată de UEFA după incidentele din meciul cu FK Sarajevo. Atunci, suporterii Universității Craiova au aprins mai multe materiale pirotehnice și au aruncat pe suprafața de joc diverse obiecte.

Universitatea Craiova a fost sancționată cu 20.000 de euro. În plus, UEFA a mai dictat și o amendă de 12.000 de euro, întrucât anumite culoare de acces au fost blocate de suporterii care stăteau în picioare, iar stewarzii nu au reacționat la timp pentru a facilita accesul la locurile de pe scaune.