Sport

Universitatea Craiova, surpriză de ziua lui Filipe Coelho! Ce l-a așteptat pe portughez la aeroport

Traian Terzian
20.10.2026 | 19:25
Universitatea Craiova surpriza de ziua lui Filipe Coelho Ce la asteptat pe portughez la aeroport
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Surpriză pentru Filipe Coleho (46 de ani) la plecarea Universității Craiova spre Andorra. Sursă foto: colaj Fanatik
Universitatea Craiova a plecat spre Andorra pentru meciul cu Inter d’Escaldes din Conference League. Filipe Coelho a avut parte de o surpriză pe aeroport.
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Filipe Coelho, antrenorul care a reușit eventul cu Universitatea Craiova, a împlinit vârsta de 46 de ani. Oltenii i-au pregătit o surpriză tehnicianului portughez chiar pe aeroport, înainte de plecarea spre Andorra.

Filipe Coelho a avut parte de o surpriză la plecarea Universității Craiova

În momentul în care a pătruns în incinta aeroportului din Craiova, Filipe Coelho a fost întâmpinat cu un tort în culorile echipei din Bănie, alb și albastru. Pe desert se afla o poză cu antrenorul Universității Craiova.

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Vizibil emoționat, portughezul a zâmbit tot timpul, a mulțumit pentru faptul că lumea s-a gândit la el și a suflat în lumânări. Totul s-a petrecut sub privirile oamenilor aflați în aeroport care au filmat momentul.

Înaintea plecării spre Andorra, Filipe Coelho a condus o ședință de pregătire a campioanei României. Lusitanul a fost întâmpinat și la terenul de antrenament cu mesaje de felicitare cu ocazia zilei sale de naștere.

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Ce îi așteaptă pe olteni în drumul spre Andorra

Delegația Universității Craiova va merge în etape spre Andorra, pentru partida cu Inter d’Escaldes, din etapa a 2-a a grupei de Conference League. Oltenii zboară cu avionul până la Lleida (Spania), iar de acolo va urma un drum extrem de dificil de aproximativ două ore cu autocarul. Este un traseu complicat prin munți, cu multe serpentine. După sosirea în Andorra, oltenii vor fi cazați la Suites Plaza Hotel & Wellness, un hotel de 5 stele din capitala Andorra la Vella.

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Antrenamentul oficial este programat pentru miercuri, 21 octombrie, de la ora locală 11:00, o oră mai târziu în România. De la 12:15, antrenorul Filipe Coelho și fundașul Oleksandr Romanchuk vor fi prezenți la conferința de presă.

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Întâlnirea Inter d’Escaldes – Universitatea Craiova se va desfășura joi, 22 octombrie, de la ora 19:45. Jocul va fi condus de o brigadă de arbitri din Grecia, avându-l la centru pe Christos Vergetis.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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