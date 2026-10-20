Universitatea Craiova, surpriză de ziua lui Filipe Coelho! Ce l-a așteptat pe portughez la aeroport

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Filipe Coelho, antrenorul care a reușit eventul cu Universitatea Craiova, a împlinit vârsta de 46 de ani. Oltenii i-au pregătit o surpriză tehnicianului portughez chiar pe aeroport, înainte de plecarea spre Andorra.

Filipe Coelho a avut parte de o surpriză la plecarea Universității Craiova

În momentul în care a pătruns în incinta aeroportului din Craiova, Filipe Coelho a fost întâmpinat cu un tort în culorile echipei din Bănie, alb și albastru. Pe desert se afla o poză cu antrenorul Universității Craiova.

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Vizibil emoționat, portughezul a zâmbit tot timpul, a mulțumit pentru faptul că lumea s-a gândit la el și a suflat în lumânări. Totul s-a petrecut sub privirile oamenilor aflați în aeroport care au filmat momentul.

Înaintea plecării spre Andorra, Filipe Coelho a condus o ședință de pregătire a campioanei României. Lusitanul a fost întâmpinat și la terenul de antrenament cu mesaje de felicitare cu ocazia zilei sale de naștere.

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Ce îi așteaptă pe olteni în drumul spre Andorra

Delegația Universității Craiova va merge în etape spre Andorra, pentru partida cu Inter d’Escaldes, din etapa a 2-a a grupei de Conference League. Oltenii zboară cu avionul până la Lleida (Spania), iar de acolo va urma un . Este un traseu complicat prin munți, cu multe serpentine. După sosirea în Andorra, , un hotel de 5 stele din capitala Andorra la Vella.

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Antrenamentul oficial este programat pentru miercuri, 21 octombrie, de la ora locală 11:00, o oră mai târziu în România. De la 12:15, antrenorul Filipe Coelho și fundașul Oleksandr Romanchuk vor fi prezenți la conferința de presă.

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Întâlnirea Inter d’Escaldes – Universitatea Craiova se va desfășura joi, 22 octombrie, de la ora 19:45. Jocul va fi condus de o , avându-l la centru pe Christos Vergetis.