Universitatea Craiova, surpriza începutului de campionat! L-au transferat pe “noul Ionel Ganea” în SuperLiga

Marian Aliuță și Vivi Răchită au transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care este principalul motiv prin care Mirel Rădoi a reușit să o ducă pe Universitatea Craiova pe primul loc după 5 etape.
Iulian Stoica
16.08.2025 | 07:00
Universitatea Craiova are un început ideal de sezon. Cu 4 victorii și o remiză în primele 5 etape și cu o calificare aproape sigură în play-off-ul UEFA Conference League, oltenii sunt cu siguranță surpriza plăcută din acest debut de stagiune. Marian Aliuță și Vivi Răchită știu care sunt principalele motive din spatele formei bune ale formației pregătite de Mirel Rădoi.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marian Aliuță a transmis că aducerea lui Assad Al Hamlawi a contat mult în rezultatele oltenilor, atacantul aducând aminte chiar de marele Ionel Ganea. De cealaltă parte, Vivi Răchită susține că sistemul implementat de Mirel Rădoi, dar și jucătorii transferați au dus la meciurile bune făcute de Universitatea Craiova.

Marian Aliuță a abordat primul subiectul: „(n.r. – E o surpriză faptul că Universitatea Craiova merge atât de bine?) E o surpriză plăcută! Mirel și-a făcut treaba acolo, important e să aibă continuitate. Au venit mulți fotbaliști noi în această perioadă. Nu cred că un jucător trebuie să se adapteze în timp. Dacă ai valoare, joci imediat, ar așa e și cazul lui Assad.

Are stilul, dacă v-ați uitat foarte bine la el, lui Ionel Ganea. Aleargă bine, un jucător de forță și este un adevărat câștig pentru fotbalul românesc, dar și pentru Universitatea Craiova”.

„Echipa arată bine și fără Mitriță! A schimbat sistemul și acesta dă roade”

Vivi Răchită e încântat de sistemul adoptat de Mirel Rădoi: „Pentru mine, surpriza mare este sistemul de joc pe care l-a ales Mirel Rădoi. Și-a ales jucători pentru acest sistemul de joc, 3-5-2. Mihnea se apără mai bine decât Bană, de la Oțelul.

Ne întrebam ce va face Mirel Rădoi fără Mitriță, dar uite că echipa arată și joacă bine fără Mitriță. A schimbat sistemul și acesta dă roade. A adus și jucătorii necesari pentru acest sistem de joc. Dacă nu ai jucători, nu ai cum să implementezi un sistem.

Mirel, fost mare fotbalist, simte jucătorul. Una e să vii de pe băncile școlii, fără să fi jucat fotbal, și una este să fi jucat fotbal, să faci școala de antrenori și să simți și jucătorul. Așa e și la arbitrii, mulți n-au dat cu piciorul în minge și nu înțeleg ce înseamnă contactul, nu le simt. Eu aș duce arbitrii să joace și fotbal, ca să vadă diverse faze de joc”.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
