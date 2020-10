Universitatea Craiova, test dificil cu Hermannstadt: „Sperăm ca meciul cu Clinceni să fi fost un accident”

După prima înfrângere din acest sezon, Universitatea Craiova are de trecut un test dificil împotriva lui Hermannstadt. „Alb-albaștrii” se deplasează la Mediaș, acolo unde își desfășoară sibienii partidele de pe teren propriu. Bergodi și elevii săi vor să arate că meciul cu Clinceni a fost doar un accident.

Dușul rece administrat de trupa lui Ilie Poenaru pare că i-a trezit la realitate pe olteni. Presiunea fanilor a început să se simtă, iar „juveții” nici nu concep să nu-și repare greșeala în meciurile următoare.

Chiar dacă a pierdut, Universitatea și-a păstrat prima poziție în clasament. FCSB și CFR sunt la trei lungimi distanță de Știința.

Test dificil pentru Universitatea Craiova: „Sperăm ca meciul cu Clinceni să fie un accident”

Inevitabilul a venit și pentru Universitatea Craiova. Seria perfectă din acest campionat a fost oprită de un adversar care s-a zbătut pentru evitarea retrogradării în sezonul trecut. Academica Clinceni, condusă din teren de foștii FCSB-iști Raul Rusescu și Florin Gardoș, a câștigat la limită pe „Ion Oblemenco”. Tehnicianul Bergodi spune că înfrângerea nu le-a picat deloc bine elevilor săi: „Sper că jucătorii sunt încrezători, este meritul lor că sunt pe primul loc, chiar dacă la începutul săptămânii nu au avut un moral prea bun. Am un lot competitiv, cu care ne putem atinge obiectivele. Din fiecare înfrângere se poate învăţa ceva, sper ca meciul cu Clinceni să fi fost un accident. Sper să fie mai altruişti băieţii în faţa porţii, să avem un spirit combativ pe teren. Noi trebuie să îmbunătăţim jocul, să fie mai consistent, fiindcă atunci când joci bine ai mai multe şanse să câştigăm.”

Antrenorul italian știe că suporterii Științei sunt printre cei mai pretențioși din țară, iar criticile la adresa jocului echipei nu au întârziat să apară: „Trebuie să gestionăm bine presiunea, acceptăm criticile suporterilor, ei sunt cei mai importanţi, aceasta este viaţa fotbaliştilor şi a antrenorilor, noi ne bucurăm să revină fanii pe stadion. Sper din suflet să reîncepem să câştigăm. Cred că putem face ceva deosebit anul acesta, suntem sus în clasament şi trebuie să gestionăm presiunea”

Craiova dă piept cu Hermannstadt, echipa care și-a luat cinci goluri de la FCSB în ultimul meci: „Meci dificil, întâlnim o echipă cu jucători valoroşi, chiar dacă a pierdut la scor ultimul meci. Venim după prima înfrângere în campionat şi vrem să ne revanşăm, să revenim la parcursul nostru pozitiv. Mă aştept să întâlnim o echipă arţăgoasă, care are jucători buni, cu un antrenor care a avut victorii pe linie la un moment dat. Nu mă gândesc cum au pierdut cu FCSB, nu mă interesează.”

Paul Papp are șansa debutului: „Am avut ghionion”

Cristiano Bergodi continuă să aibă probleme legate de jucătorii U21. Nevindecați de coronavirus, Vlădoiu, Câmpanu și Screciu nu vor fi disponibili pentru jocul cu Hermannstadt: „Sper să fiu inspirat, vom vedea cine va juca şi ce sistem de joc vom folosi. Ofosu cunoaşte campionatul şi sistemul nostru de joc, Căpăţână, la fel, are experienţă, se integrează bine, cu Mamut trebuie să avem răbdare, pentru că are calităţi bune. Îl avem şi pe Tudorie, pe care îl aştept să-şi intre în ritm, după ce a avut coronavirus. Nu s-a vindecat niciun jucător din cei pozitivi cu COVID 19. Cu numai 3 jucători under 21 este o problemă pentru noi. Sunt de acord cu Sorin Cârţu, să se scoată regula under 21 măcar în pandemie”

Papp așteaptă să debuteze pentru Știința împotriva lui Hermannstadt

Paul Papp nu a apucat încă să debuteze pentru Universitatea Craiova, dar fundașul ar putea fi folosit de Bergodi în jocul cu sibienii: „Am avut ghinion, pentru că m-am accidentat după ce am venit, iar când am revenit m-am infectat cu coronavirus. Pe de altă parte, mă simt norocos că fac parte din acest grup, avem staff bine pregătit şi jucători de valoare. Depinde numai de noi să câştigăm campionatul. Nu ştiu dacă sunt titular la acest meci, fiindcă la Craiova nu există titulari sau rezerve. Mă simt bine şi fundaş dreapta şi stoper, dau sută la sută oriunde voi fi folosit.”

Meci dificil, cu o echipă bine organizată, care este rănită după eşecul de la Bucureşti, dar sper să fim pregătiţi şi să luăm cele 3 puncte. Ei încearcă să-şi apere casa, cum ar veni, fiindcă jucăm, totuşi, la Mediaş, şi ne va fi greu. Au un antrenor venit dintr-un fotbal bun, venit să facă performanţă, Hermannstadt nu mai este echipa de acum un an, joacă altceva, dar trebuie să ne luăm la trântă cu ei. Trebuie să ne pregătim bine şi să-i dăm înainte, indiferent de problemele care sunt cu virusul.

N-a fost o atmosferă bună la noi în lot după eşecul cu Clinceni, dar mortul nu-l mai întorci de la groapă, trebuie să trăim prezentul şi să construim viitorul, obiectivul este să luăm titlul şi să fim pregătiţi 200 % pentru fiecare meci. Trebuie să ne gândim sus, să fim bărbaţi, dacă ne gândim la locul 2, facem un pas înapoi”, a mai spus Paul Papp.