Universitatea Craiova, transfer ratat dintr-un motiv incredibil: „Actele s-au ridicat mai târziu cu 12 minute! FIFA n-a fost de acord”

Transferul lui Laurențiu Popescu la Tractor, anunțat în exclusivitate de FANATIK, a căzut în ultima clipă. Actele au fost înregistrate cu 12 minute mai târziu.
Înaintea meciului cu Başakşehir, din play-off-ul Conference League, Laurențiu Popescu era considerat deja plecat de la Universitatea Craiova. Portarul în vârstă de 28 de ani și-a dat acordul să joace în Iran, la Tractor, și aștepta doar ca transferul să fie înregistrat.
Numai că, din informațiile obținute de FANATIK, totul a căzut în ultima clipă. Demersurile oficiale au fost făcute cu o întârziere de 12 minute, așa că goalkeeperul este nevoit să revină sub comanda lui Mirel Rădoi.
„Apropo de Universitatea Craiova, a căzut transferul portarului Laurențiu Popescu la Tractor. Era un transfer 95%, actele erau semnate, dar s-a ridicat mai târziu în TMS transferul. FIFA nu a fost de acord să se înregistreze transferul. A fost o diferență de 12 minute.
Dar, până la urmă, deși s-a așteptat acceptul FIFA și avocații au considerat că 95% se va primi acceptul, uite că nu s-a primit. Deși totul era semnat, Laurențiu Popescu ratează transferul la Tractor, în Iran, și se întoarce în această după amiază la Craiova. Chiar acum cred că e în avion”, a anunțat Cristi Coste, în direct la FANATIK SUPERLIGA.
În acest start de sezon, Mirel Rădoi a mizat pe serviciile lui Pavlo Isenko, ucraineanul adus de la Vorskla Poltava chiar în această vară. A mai apelat în trei rânduri și la veteranul Silviu Lung Jr, pe care l-a folosit în meciurile din SuperLiga cu UTA, 3-3, Hermannstadt, 1-0, și Csikszereda, 2-1.
În aceste condiții, misiunea lui Laurențiu Popescu de a-și recâștiga postul de titular și de a reveni în circuitul echipei naționale devine tot mai grea.