Universitatea Craiova, transfer surpriză în ultima zi de mercato! Cu ce talent s-au înțeles alb-albaștrii

Universitatea Craiova a mai parafat un transfer interesant în ultima zi de mercato. Află cu cine a bătut palma liderul din SuperLiga
Tibi Cocora
08.09.2025 | 16:45
Universitatea Craiova transfer surpriza in ultima zi de mercato Cu ce talent sau inteles albalbastrii
Universitatea Craiova a mai parafat un transfer chiar în ultima zi de mercato. Liderul din SuperLiga a dat o lovitură importantă pe piața transferurilor și a semnat cu un tânăr mijlocaș brașovean, asta după ce a anunțat de curând și înțelegerile cu fundașul central Adrian Rus și atacantul Monday Etim.

Cine este Sebastian Șerban, noul transfer al Universității Craiova

Universitatea Craiova a reușit un nou transfer înaintea închiderii perioadei de transferuri. Conform newsbv.ro, mijlocașul central Sebastian Șerban a semnat cu Știința. În vârstă de 19 ani, acesta vine de la ACS Kids Tâmpa Brașov, fiind un produs al academiei echipei din Liga 3. De asemenea, Sebastian Șerban este considerat unul dintre cei mai talentați tineri mijlocași din fotbalul românesc.

Imediat după semnarea contractului cu Universitatea, tânărul jucător a ținut să specifice că este un pas uriaș în cariera sa.

„Sunt foarte fericit pentru transferul meu la Universitatea Craiova. Este un pas important în cariera mea și o oportunitate pe care o apreciez enorm. Aici am găsit un mediu profesionist, condiții excelente și oameni care mă ajută să cresc atât ca fotbalist, cât și ca persoană, a spus Sebastian Șerban, pentru sursa citată.

David Barbu va juca la UTA până în vară

Universitatea Craiova a punctat, totuși și la capitolul plecări. David Barbu (19 ani), unul dintre tinerii promițători ai grupării alb-albastre, va evolua în acest sezon la UTA Arad, fiind cedat sub formă de împrumut. Tânărul mijlocaș a bifat doar 4 apariții pentru olteni în această stagiune din Superliga.

Universitatea Craiova a anunțat printr-un comunicat oficial cedarea sub formă de împrumut a lui David Barbu la UTA Arad. Internaționalul de tineret va evolua astfel sub comanda lui Adrian Mihalcea în acest sezon.

„OFICIAL | David Barbu va evolua la UTA Arad, sub formă de împrumut, până la finalul acestui sezon competițional. Mult succes, David!“, se arată în comunicatul alb-albastru.

Barbu a evoluat în toate cele 4 meciuri ale reprezentativei U19 a României la Campionatul European din 2025, reușind să marcheze 3 goluri, câte unul în victoriile cu Muntenegru (scor 2-1) și Danemarca (scor 3-0) și în eșecul cu Olanda (scor 1-3).

