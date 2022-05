Universitatea Craiova tremură înaintea barajului de Europa. Detaliile care le dau fiori oltenilor după despărțirea cu scandal dintre Bergodi și Rotaru!

Universitatea Craiova a pierdut tot în doar patru zile. Cu trei etape înainte de final, elevii lui Reghe se aflau în lupta pentru locul doi şi mai aveau de disputat şi manşa secundă din semifinalele Cupei României.

Universitatea Craiova tremură înaintea barajului de Europa! Nicio victorie cu Sepsi sau Botoşani în acest sezon

Dar, odată cu eşecurile suferite în faţa FCSB în campionat (0-1) şi Sepsi în , oltenii şi-au dinamitat finalul de sezon. Universitatea Craiova a încheiat pe locul 3 în play-off şi va juca un meci de baraj pentru calificarea în Conference League.

Iar posibilii adversari le dau fiori oltenilor. Universitatea Craiova va întâlni Sepsi sau Botoşani în barajul pentru Europa şi nu a bifat nicio victorie în faţa acestor oponenţi în actuala stagiune.

Sepsi a câştigat trei din cele patru meciuri cu oltenii! FC Botoşani are două victorii consecutive pe “Oblemenco”

Adversarul depinde de finala Cupei României. Sepsi va evolua împotriva celor de la Voluntari şi dacă covăsnenii câştigă trofeul, merg direct în cupele europene, ceea ce înseamnă că oltenii joacă împotriva Botoşaniului. Dacă Sepsi pierde finala Cupei, joacă baraj cu Botoşani, pentru a stabili adversara Craiovei.

Împotriva lui Sepsi Sf. Gheorghe, Universitatea Craiova a obţinut în acest sezon doar un egal şi a suferit trei înfrângeri. Pe “Ion Oblemenco”, oltenii nu au mai câştigat în faţa celor de la Sepsi din 2019.

Nici cu FC Botoşani statistica nu le e favorabilă jucătorilor lui Reghe. Universitatea Craiova a scos un egal şi a suferit o înfrângere în actuala stagiune. “Leii” din Bănie au pierdut ultimele două jocuri acasă cu echipa lui Croitoru.

Bergodi provoacă suferinţă în Oltenia după despărţirea cu scandal! Italianul i-a dus pe “juveţi” la o repriză de titlu

provoacă suferinţă de fiecare dată când echipele sale vin să joace fotbal în Oltenia. Italianul a fost cel mai aproape să aducă titlul de campioană la Craiova. În 2020, Universitatea a fost la o repriză de a câştiga campionatul, în “finala” cu CFR Cluj de pe “Ion Oblemenco”. Ardelenii s-au impus atunci cu 3-1.

În sezonul imediat următor, Bergodi a pornit ca din puşcă în campionat, cu şapte victorii consecutive. Antrenorul a intrat în conflict cu patronul Mihai Rotaru şi a hotărât să plece după un meci pierdut împotriva Chindiei Târgovişte, scor 0-1.

Rotaru, după plecarea lui Bergodi: “Ce voia? Să îl iau în brațe și să îl pup mai des?”

Palmaresul italianului pe banca oltenilor a fost impresionant, cu 14 victorii în 17 meciuri disputate. Dar, fricţiunile cu patronul l-au făcut să renunţe, iar Mihai Rotaru a avut câteva declaraţii dure la adresa lui Bergodi:

“„Nu pot să zic că eram mereu nemulțumit. I-am adus pe Papp, Tudorie și Căpățînă la cererea domnului Bergodi. Ce înseamnă o relație bună? Ce voia? Să îl iau în brațe și să îl pup mai des? Am avut o relație normală cu el. E adevărat că nu am ieșit la șprițuri împreună.

E și o diferență de generație între noi, eu am o vârstă, el are o altă vârstă. E drept că am fost mai apropiat de Mangia, dar tot din același motiv, vedeam lucrurile mai apropiat. Despre nemulțumiri ce să zic… I-am trimis un mail în care i-am spus care sunt acestea și mi-a răspuns că el a făcut Coverciano. Ce să mai zic? Foarte bine, atunci fiecare merge pe drumul lui”, a declarat Mihai Rotaru.

Bergodi a “devorat” echipele din Craiova în 2020: 5 victorii în 5 meciuri, 13-3 golaveraj!

Bergodi s-a plâns în presa din Italia de tratamentul la care a fost supus la Craiova: “Am avut unele probleme cu conducerea, deşi parcursul a fost unul pozitiv, am avut 14 victorii, 3 înfrângeri şi cea mai bună apărare din campionat. Eram primii în clasament, dar meritele nu-mi erau recunoscute, patronul era mereu nemulțumit de câte ceva. Nu vedeam nicio satisfacție”, a spus italianul în momentul despărţirii.

Cristiano Bergodi s-a răzbunat cu vârf şi îndesat în 2022 pe toată Oltenia fotbalistică. A obţinut cinci victorii din cinci meciuri, atât cu Universitatea, cât şi cu FC U Craiova, golaverajul fiind 13-3 cu ambele echipei. În trei dintre cele cinci meciuri, Bergodi nici măcar nu a stat pe bancă, fiind suspendat.