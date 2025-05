Universitatea Craiova tremură pentru locul de Conference League! Toate calculele la cupele europene și ce șanse mai are Rapid

Universitatea Craiova a cedat în fața lui FCSB în etapa a 9-a din play-off, scor 0-1, iar acum oltenii au emoții în ceea ce privește participarea în cupele europene. Care sunt toate calculele înainte de ultima etapă.

Toate calculele la cupele europene înainte de ultima etapă

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a dezvăluit că Universitatea Craiova are în continuare emoții la calificarea în cupele europene. Trei echipe se luptă pentru cele două locuri de UEFA Conference League, anume U Cluj, U Craiova și pentru a se apropia la două, respectiv trei puncte de contracandidate. Totodată, .

„Ne uităm puțin pe clasament, pentru că e o luptă interesantă la locurile din Europa. Avem FCSB în preliminariile Champions League, sperăm să o avem pe CFR Cluj în grupă de Europa League, ei începând din preliminarii.

Vom avea cele două echipe care merg în Conference League. În acest moment o avem pe Universitatea Cluj, care are 38 de puncte, și Universitatea Craiova, care are 37 de puncte. Rapid are 32 de puncte. Mâine seară joacă Rapid. Dacă bate, vine la 35 de puncte.

„Rapid încă are șanse la cupele europene! Farul speră că Petrolul nu bate la Iași”

Ca să nu avem baraj, trebuie ca Petrolul să câștige la Iași, iar în acel moment Farul iese din primele 4, ea fiind singura care are licență europeană din play-out.

Victoria Petrolului la Iași ar însemna că nu mai avem baraj și vom vedea care două dintre cele 3 vor merge în Conference League. Dacă Rapid nu câștigă, atunci vom cunoaște ocupantele locurilor 3 și 4, nu neapărat ordinea, dar vor fi Universitatea Cluj și Universitatea Craiova. Rapid încă are șanse, incredibil! Rapid se menține etapă de etapă cu șanse”, a transmis Cristi Coste.

Alin Buzărin a participat la discuție: „Poți să bați un CFR relaxat, pentru că ei au sacii în căruță, iar Petrescu nu va fi pe bancă. Am văzut o declarație a lui Balaj, că vor fi niște jucători care vor juca mai puțin.”

