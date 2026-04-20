Universitatea Craiova tremură pentru un titular de națională: NU a semnat, încă, prelungirea contractului

Vin și vești proaste din tabăra Universității Craiova. Chiar dacă trupa lui Filipe Coelho a revenit pe locul 1 în SuperLiga, de la vară, tehnicianul lusitan ar putea pierde unul dintre cei mai importanți fotbaliști. Este vorba despre Adrian Rus, care are 22 de selecții și un gol în naționala României.

Adrian Rus, pe picior de plecare de la Universitatea Craiova

Sosit în septembrie 2025 la Craiova din postura de jucător liber, după despărțirea de Pisa, Adrian Rus (30 de ani) mai are contract până la vară cu alb-albaștrii. Din informațiile FANATIK, gruparea din Bănie nu a ajuns la o înțelegere cu fundașul central pentru prelungirea contractului.

În momentul în care Rus a venit din Italia, , în ciuda faptului că oltenii i-au oferit și opțiunea de a prelungi pe încă un sezon. În acest moment, situația lui Adi Rus e în aer, el, deocamdată, nedorind să își prelungească înțelegerea cu Craiova. Din informațiile FANATIK, există un risc mare ca Universitatea Craiova să piardă un fotbalist exponențial precum Adrian Rus, care nu a semnat deocamdată prelungirea contractului.

În stagiunea 2025-2026, Adrian Rus a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști ai oltenilor, care au avut un parcurs foarte bun chiar și în Conference League. El a îmbrăcat tricoul alb-albastru de 29 de ori, reușind să marcheze 3 goluri. Din informațiile FANATIK, Adi Rus va fi nelipsit de la acțiunile .

Cum îl pot convinge oltenii pe Rus să rămână în Bănie

Viitorul lui Adi Rus la Craiova poate fi decis și de ceea ce va face Craiova în SuperLiga. Cu cinci etape înainte de finalul play-off-ului, oltenii sunt favoriți la titlu. Sunt pe locul 1, cu 39 de puncte, la egalitate cu U Cluj, dar cu avantajul că au terminat cu un număr superior de puncte în sezonul regulat.

„Și performanța sportivă poate fi mai importantă decât oferta financiară. Mirajul de a jucat Champions League poate să egalizeze un pic dorința fotbalistului de a merge la bani mai mulți în altă parte”, a declarat Robert Niță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Adrian Rus, conform Transfermarkt.com

1 singur trofeu a cucerit Adrian Rus de-a lungul timpului, Cupa Ciprului