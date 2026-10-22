Universitatea Craiova, tur de forță prin Europa! 5.000 de kilometri în doar 8 zile pentru campionii României

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Universitatea Craiova traversează una dintre cele mai solicitante perioade ale sezonului. Oltenii au de disputat trei partide consecutive în deplasare, în Conference League, SuperLiga și Cupa României, într-un interval de numai opt zile calendaristice. Pe lângă dificultatea meciurilor, formația pregătită de Filipe Coelho trebuie să gestioneze și un program încărcat de călătorii. Delegația Științei va străbate aproximativ 4.800 de kilometri cu avionul și autocarul, iar între plecarea în Andorra și deplasarea spre Brașov va petrece o singură zi întreagă la Craiova.

Universitatea Craiova, trei meciuri în trei competiții și aproximativ 4.800 de kilometri

Finalul lunii octombrie le aduce oltenilor un adevărat tur de forță. , din etapa a doua a fazei principale a Conference League. Delegația alb-albastră a călătorit cu avionul până la Lleida, în Spania, de unde și-a continuat drumul cu autocarul spre Andorra. Zborul dintre Craiova și aeroportul Lleida-Alguaire înseamnă aproximativ 1.914 kilometri în linie dreaptă, la care se adaugă transferul rutier spre principatul din Munții Pirinei.

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După partida europeană, programată joi, 22 octombrie, oltenii vor reveni în România vineri. Pauza va fi, însă, extrem de scurtă, pentru că duminică este programată o nouă plecare, de această dată spre Brașov. Luni, 26 octombrie, Universitatea Craiova va juca la Sfântu Gheorghe, cu Sepsi, în SuperLiga. Imediat după această confruntare, jucătorii nu se vor mai întoarce în Bănie, ci vor rămâne la Brașov, urmând să plece ulterior spre București. Joi, 29 octombrie, Știința va disputa partida din Cupa României cu FC Voluntari. Abia după acest meci, delegația va reveni la Craiova, punând capăt unei serii de trei deplasări consecutive.

În total, traseul Craiova – Lleida – Andorra – Lleida – Craiova – Brașov – București – Craiova însumează aproximativ 4.800 de kilometri, parcurși cu avionul și autocarul, în numai zece zile. Un adevărat maraton pentru olteni, care vor avea o singură zi întreagă de pauză în Bănie.”

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3 deplasări are de făcut Universitatea Craiova în doar 8 zile

4.800 de km au de parcurs jucătorii Universității Craiova în 8 zile

Câți kilometri parcurge Universitatea Craiova în turul de forță

presupune atât transport aerian, cât și deplasări cu autocarul. Pentru că Andorra nu dispune de un aeroport internațional propriu, Universitatea Craiova a ales varianta unui zbor până la Lleida, urmat de un transfer rutier.

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Calculul estimativ al distanțelor arată astfel:

Craiova – Lleida-Alguaire, cu avionul: aproximativ 1.914 kilometri

Lleida-Alguaire – Andorra la Vella, cu autocarul: aproximativ 150 de kilometri

Andorra la Vella – Lleida-Alguaire, cu autocarul: aproximativ 150 de kilometri

Lleida-Alguaire – Craiova, cu avionul: aproximativ 1.914 kilometri

Craiova – Brașov, pe șosea: aproximativ 259 de kilometri

Brașov – București, pe șosea: aproximativ 181 de kilometri

București – Craiova, pe șosea: aproximativ 232 de kilometri

Totalul estimativ ajunge la 4.800 de kilometri, fără a include deplasările locale către stadioane și alte transferuri de scurtă distanță.

Distanța efectiv parcursă poate fi diferită, deoarece rutele de zbor nu urmează întotdeauna linia dreaptă, iar traseele autocarelor depind de punctele exacte de plecare și de sosire. Chiar și așa, cifra ilustrează amploarea efortului logistic pe care Universitatea Craiova trebuie să îl facă într-un interval extrem de scurt.

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O singură zi întreagă acasă pentru jucătorii Universității Craiova

Dincolo de kilometri, programul pune presiune și pe timpul de recuperare al fotbaliștilor. Oltenii au plecat marți în Andorra și vor reveni vineri seară. Sâmbătă, 24 octombrie, va fi singura zi întreagă petrecută la Craiova înaintea următoarei deplasări.

Duminică, delegația va porni spre Brașov, iar luni va disputa meciul de campionat de la Sfântu Gheorghe. Pentru a evita un drum suplimentar, jucătorii și staff- ul tehnic vor rămâne în Brașov după partidă. De acolo, Universitatea Craiova se va deplasa spre București pentru confruntarea de joi din Cupa României, cu FC Voluntari. Astfel, între 20 și 29 octombrie, campioana României va avea un program dominat de călătorii, antrenamente, recuperare și trei partide oficiale. Gestionarea efortului devine una dintre provocările importante pentru Filipe Coelho și staff-ul său.

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Un nou maraton pentru Universitatea Craiova, la începutul lunii decembrie

Programul încărcat nu se va încheia odată cu revenirea din deplasarea de la Voluntari. La începutul lunii decembrie, Universitatea Craiova va avea parte de o altă serie de trei confruntări în deplasare, într-un interval de aproximativ o săptămână.

Mai întâi, alb-albaștrii vor merge la Mioveni, pentru meciul de campionat cu FC Argeș. Apoi îi așteaptă una dintre cele mai lungi deplasări ale sezonului, în Kazahstan, unde vor întâlni Kairat în Conference League. Seria se va încheia la Ploiești, cu partida împotriva Petrolului, din SuperLiga. Deplasarea în Kazahstan va aduce provocări suplimentare, inclusiv din cauza distanței și a diferenței de fus orar.