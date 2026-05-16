Universitatea Craiova – U Cluj, cu al 3-lea trofeu pe masă! Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva în fotbalul românesc

Cele două echipe din provincie se vor lupta pentru toate trofeele în acest sezon. După finala Cupei României, adjudecată de olteni, urmează „finala campionatului”. Nu va fi însă ultimul meci dintre cele două cu trofeul pe masă.

U Craiova și U Cluj se pregătesc de al 3-lea meci cu trofeul pe masăâ

U Craiova are 1-0 în lupta cu U Cluj pentru trofeele din fotbalul românesc. . Indiferent de cine va lua titlul, cele două Universități se vor confrunta și la startul sezonului viitor, în Supercupa României.

„Uite un subiect. Crezi că a fost vreodată în istoria fotbalului românesc ca două echipe să își dispute consecutiv 3 meciuri directe cu trofeele pe masă? Aseară a fost trofeul pe masă, duminică va fi trofeul acolo și următorul meci va fi Supercupa României, al treilea cu trofeul pe masă”, a întrebat Marius Mitran. „Nu a fost niciodată”, a răspuns Cristi Coste.

Laude pentru Marian Barbu

Cristi Coste a vorbit la superlativ despre arbitrul finalei Cupei României, Marian Barbu. „Centralul” din Făgăraș a avut o prestație excelentă la Sibiu. , informație dezvăluită în excluivitate de FANATIK. „Mi-a plăcut arbitrajul. Pentru mine, Marian Barbu și brigada lui au făcut un meci foarte bun. Marian Barbu va fi în foarte puțin timp dacă nu peste Istvan Kovacs, măcar la nivel cu Istvan Kovacs. Depide și de modul în care îl va sprijini Kyros Vassaras și cred că îl va sprijini. L-am văzut pe Marian Barbu și după meci, la vestiare, l-am văzut foarte calm, foarte deconectat. Nu aveai impresia că a condus o finală de cupă. Pur și simplu și-a făcut treaba, a strâns mâna unora cu care s-a întâlnit acolo și a mers mai departe.

Mi-a plăcut stadionul și organizarea. Am scris și aseară pe FANATIK, erau și multe locuri goale în peluza Clujului. Chiar dacă toată lumea s-a lăudat că s-au dat toate biletele. Poate să aibă o legătură cu faptul că multe bilete au încercat să fie vândute pe piața neagră, undeva la 400 de lei. Bilete de 50 de lei. Nu au mai scăpat oamenii de ele.

Mi-a plăcut de cum s-au ocupat oamenii de tot, mă refer și la FRF și la sponsori. Mi-a plăcut imnul cântat de soprană. În sfârșit s-a auzit un imn cântat din suflet și auzit în liniște pe tot stadionul. S-au mai întâmplat meciuri când nu a mers sonorizarea, să fluiere fanii, etc. Imnul României s-a auzit așa cum trebuie și a onorat această finală de Cupa României. E unul dintre cele 3 trofee pe care le dă fotbalul românesc: titlul, Cupa și Supercupa României”, a dezvăluit Cristi Coste, la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

Ce se întâmplă cu Nsimba

La meciul de duminică, Filipe Coelho speră să îl aibă la dispoziție și pe Nsimba. . „Am văzut scenografii de senzație în ambele peluze. Multă încredere și pasiune. Am văzut două dintre cele mai iubite echipe din România. Apropos de fani și de ce e în jurul acestor două echipe. Nu mă refer doar la ce a fost pe stadion, ci și la ce a fost în oraș. Nici în Piața Mare, nici în Piața Mică din Sibiu nu au fost incidente. Foarte rar am văzut mesaje unii împotriva altora.

Eu l-am văzut pe Nsimba și cu o zi înainte pe stadionul din Sibiu. U Craiova nu a făcut antrenament oficial la Sibiu. A făcut marți dimineața la baza Ilie Balaci din Craiova. A urmat după-masa conferința de presă, la Sibiu, și după au făcut o inspecție a gazonului de 15-20 de minute. L-am văzut de atunci pe Nsimba puțin îngândurat. Mă gândeam că e concentrat la finală, ca apoi să avem surpriza să nu prindă lotul. A avut o problemă medicală pe care a resimțit-o marți dimineața la antrenament. Nu e ceva foarte grav, dar dacă l-ar fi pus pe bancă risca să se agraveze. Sigur îl băga la 0-0. Poate intra Nsimba, nu Assad”, a conchis jurnalistul FANATIK.

