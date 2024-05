Universitatea Craiova – U Cluj, în barajul pentru Conference League. Când și unde se joacă

Conference League este ultima miză a acestui sezon de SuperLiga, care deja își știe campioana și câștigătoarea Cupei. De asemenea, și CFR Cluj și-a asigurat locul secund, după .

Universitatea Cluj a trecut de Oțelul lui Dorinel

, într-o manieră nu foarte convingătoare, dar suficientă. Clujenii au fost dominați autoritar de formația lui Dorinel Munteanu, care a pus stăpânire pe prima repriză copios.

Oțelul Galați a avut șansa de a deschide scorul, dar Rusevic a ratat un penalty uluitor. Intrați la cabine cu scor nul, cele două formații s-au reîntors diametral opuse, iar Universitatea Cluj a învins.

Federico Anselmo i-a redus la tăcere pe suporterii gălățeni, când a deschis scorul în minutul 62. Argentinianul a dublat scorul Universității Cluj în minutul 73, iar șansele gălățenilor erau tot mai mici.

Până la final de meci, Oțelul Galați a încercat întoarcerea scorului, însă nu a reușit să marcheze. Trupa lui Ioan-Ovidiu Sabău merge în finala barajului pentru Conference League, unde o așteaptă Universitatea Craiova.

Meciul se va disputa pe terenul Universității Craiova, stadionul Ion Oblemenco, pe data de 26 mai. Partida dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj va începe de la ora 20:00, iar oltenii pornesc ca favoriți.

Universitatea Craiova, pregătită pentru baraj

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a jubilat pentru aducerea lui Gâlcă pe banca Craiovei, despre care spune că poate aduce titlul. Olteanul este foarte sigur că , având în vedere performanțele din play-off.

„Mă bucur pentru băieți, pentru Costel. A scos o medie de 2,16 puncte de când a venit. În play-off! E o medie extraordinară de puncte! E o medie care te face campion. Dacă păstrăm media asta, avem șanse mari să fim campioni.

Am sperat la locul 2, fără discuție, dar ce să comentez? N-am urmărit meciul CFR – Farul. Cel mai urât ar fi fost să câștige Farul, iar noi să nu câștigăm. Locul 3 îndulcește puțin amarul.

Aveam o Cupă a României, care era obiectivul, și podiumul. Cupa nu am luat-o, dar am prins podiumul. Ar fi fost frumos să prindem după 4 ani poziția de vicecampioană, dar asta e istoria”, a declarat Mihai Rotaru, in exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA, de pe Prima Sport 1.