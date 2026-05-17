Universitatea Craiova – U Cluj, live video în etapa a 9-a din play-off-ul SuperLigii. Meci cu titlul pe masă în Bănie

Universitatea Craiova - U Cluj este capul de afiș al rundei cu numărul 9 din play-off-ul SuperLigii. Vezi toate detaliile despre meciul pentru titlu care se joacă în Bănie.
17.05.2026 | 18:36
Meci mare în Bănie între Universitatea Craiova și U Cluj. Cele două echipe se reîntâlnesc la 4 zile după finala Cupei de la Sibiu, adjudecată de olteni. Acum, miza este titlul SuperLigii. Stai pe site-ul nostru pentru absolut toate detaliile legate de meciul sezonului, al cărui fluier de start se va auzi de la ora 20:30.

Live video Universitatea Craiova – U Cluj, în etapa 9 din play-off. Meci de totul sau nimic pentru titlu

Un nou duel intens între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. Miercuri, 13 mai, oltenii au câștigat Cupa la Sibiu după loviturile de departajare. Acum, ardelenii vor revanșa, dar mai ales titlul. Meciul dintre cele două a epuizat într-un timp record biletele puse în vânzare, iar atmosfera de pe „Oblemenco” are să fie una deosebită. Rămâne de văzut cine se va impun de această dată.

Meciurile etapei 9 din play-off-ul SuperLigii

Etapa a 9-a din play-off-ul SuperLigii se întinde pe durata a 3 zile: vineri, sâmbătă și duminică (15, 16 și 17 mai). Iată toate meciurile programate, precum și orele de start:

Vineri, 15 mai

  • Ora 20:30: FC Argeș – Rapid

Sâmbătă, 16 mai

  • Ora 21:00: Dinamo – CFR Cluj

Duminică, 17 mai

  • Ora 20:30: Universitatea Craiova – U Cluj

Cine va arbitra meciul dintre Universitatea Craiova și U Cluj, din etapa 9 din play-off

Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras, s-a decis cu privire la arbitrul care ar urma să conducă acest joc: Marcel Bîrsan. El va fi ajutat de asistenții Valentin Avram și Imre-Laszlo Bucsi. Cel de-al patrulea oficial a fost desemnat Iulian Călin. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Vasile Marinescu, iar observator de arbitri va fi Augustus Constantin.

Cine transmite la TV Universitatea Craiova – U Cluj, din a noua etapă a play-off-ului

Meciul dintre Universitatea Craiova și U Cluj poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul Fanatik.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Va fi extrem de interesant de urmărit cine se va impune în acest derby, în care miza cea mare sunt punctele care să apropie una dintre formații de titlu.

Rezultate directe între cele două echipe

Victoriile au fost împărțite în ultimele 5 întâlniri directe din campionat. Vă prezentăm în cele ce urmează ce scoruri au înregistrat cele două echipe în SuperLiga, excluzând cea mai recentă partidă (cea din Cupă):

  • U Cluj – Universitatea Craiova 4-0 (13 aprilie 2026)
  • U Cluj – Universitatea Craiova 0-0 (1 decembrie 2025)
  • Universitatea Craiova – U Cluj 2-1 (28 iulie 2025)
  • U Cluj – Universitatea Craiova 2-1 (26 aprilie 2025)
  • Universitatea Craiova – U Cluj 3-0 (14 martie 2025)

Cotele la pariuri pentru duelul Universitatea Craiova – U Cluj

Universitatea Craiova pleacă în acest duel ca „favorită”. Cota oltenilor pentru victorie este de 2.00, în timp ce ardelenii au o cotă de 3.90 pentru un succes. O eventuală remiză a primit cota de 3.50. Selecțiile precum „ambele echipe marchează: Da” sau „peste 1.5 goluri” au cote de 1.95, respectiv 1.37.

Vezi live video Universitatea Craiova – U Cluj, în etapa 9 din play-off. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe „Ion Oblemenco”, dintre Universitatea Craiova și U Cluj, sunt pe Fanatik.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Filipe Coelho, Cristiano Bergodi, Ștefan Baiaram și Alexandru Chipciu pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!

