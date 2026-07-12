Sport

Universitatea Craiova – U Cluj, LIVE VIDEO în Supercupa României. Noul sezon începe cu un trofeu pe masă

Universitatea Craiova și U Cluj se vor duela în Supercupa României. FANATIK vă ține la curent cu toate detaliile primului meci din noul sezon al fotbalului intern.
Iulian Stoica
12.07.2026 | 17:05
Universitatea Craiova U Cluj LIVE VIDEO in Supercupa Romaniei Noul sezon incepe cu un trofeu pe masa
SPECIAL FANATIK
Universitatea Craiova și U Cluj se duelează în Supercupa României. Foto: Colaj Fanatik
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Noul sezon începe, ca în fiecare an, cu Supercupa României. Universitatea Craiova și U Cluj se vor duela pentru primul trofeu pus în joc din această stagiune. Ambele formații vin după un rezultat bun în cupele europene, astfel că meciul de pe „Ion Oblemenco” se anunță a fi unul spectaculos.

Universitatea Craiova – U Cluj, live video în Supercupa României

Universitatea Craiova – U Cluj se joacă duminică, 12 iulie 2026, de la ora 20:30. Partida va fi găzduită de stadionul „Ion Oblemenco”, oltenii având avantajul faptului că s-au impus atât în SuperLiga, cât și în Cupa României în sezonul precedent. Moralul elevilor lui Filipe Coelho atinge cote înalte după victoria obținută în fața lui ML Vitebsk.

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Deși nu a câștigat niciun trofeu în stagiunea precedentă, U Cluj va lupta în Supercupă datorită faptului că au terminat pe locul secund în SuperLiga. Tot ardelenii au cedat și în finala Cupei României, astfel că ambițiile sunt mari, mai ales după remiza în deplasare cu Dinamo Kiev din turul 1 UEFA Europa League.

Cine arbitrează Universitatea Craiova – U Cluj și ce brigadă a fost delegată

Partida Universitatea Craiova – U Cluj va fi condusă de Iulian Călin. „Centralul” va fi ajutat la cele două tușe de Florin Neacșu și Marin Nicușor, iar Florin Andrei va fi arbitrul de rezervă. În camera VAR se va afla Adrian Cojocaru, iar el va fi secondat de Valentin Porumbel.

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Cine transmite la TV meciul Universitatea Craiova – U Cluj

Universitatea Craiova – U Cluj va putea fi urmărit de suporteri din fața micilor ecrane. Mai exact, Digi Sport 1 și Prima Sport 1 vor transmite partida de pe „Ion Oblemenco”. Totodată, FANATIK vă ține la curent cu toate datele duelului, iar desfășurarea partidei va putea fi urmărită în format LIVE TEXT.

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Cote pariuri Universitatea Craiova – U Cluj în Supercupa României

La casele de pariuri, oltenii sunt cotați cu prima șansă la victorie, având 1,85. Oaspeții au primit o cotă de 4,90, iar rezultatul de egalitate – 3,60. Cei care preferă pariurile pe goluri trebuie să știe că „ambele marchează” vine cu o cotă de 2,07, iar „peste 2,5 goluri” are 2,22.

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Urmărește în timp real Universitatea Craiova – U Cluj, live text pe FANATIK

Universitatea Craiova – U Cluj va fi live text și video pe FANATIK. Nu pierde nicio fază a meciului din Supercupa României. Și nici reacțiile de final ale protagoniștilor, inclusiv momentele de la decernarea trofeului.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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