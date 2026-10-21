Sport

Universitatea Craiova, ultimele pregătiri pentru duelul cu Inter d’Escaldes! Programul oltenilor în preziua meciului

Cristian Măciucă
21.10.2026 | 11:44
Universitatea Craiova ultimele pregatiri pentru duelul cu Inter dEscaldes Programul oltenilor in preziua meciului
ULTIMA ORĂ
Universitatea Craiova, ultimele pregătiri pentru duelul cu Inter d’Escaldes! Programul oltenilor în preziua meciului. FOTO: sportpictures.eu
Universitatea Craiova se pregătește pentru confruntarea cu Inter d’Escaldes, din Conference League. Oltenii au programate miercuri, 21 octombrie, antrenamentul oficial și conferința de presă susținută de antrenorul Filipe Coelho
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a intrat pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru partida de joi, 22 octombrie, împotriva celor de la Inter d’Escaldes. Staff-ul tehnic condus de Filipe Coelho va pune la punct ultimele detalii înaintea confruntării din a doua etapă a „fazei Ligii” Conference League.

Universitatea Craiova, antrenament oficial în Andorra înaintea meciului cu Inter d’Escaldes

Potrivit programului media anunțat de organizatori, Universitatea Craiova va susține antrenamentul oficial miercuri, de la ora 12:00 a României (11:00 în Andorra), pe stadionul Estadi de la FAF. Ședința de pregătire va fi deschisă reprezentanților mass-media în primele 15 minute, interval în care jurnaliștii vor putea urmări o parte din exercițiile efectuate de fotbaliștii lui Filipe Coelho.

ADVERTISEMENT

Inter Club d’Escaldes – Universitatea Craiova, din etapa a doua a „fazei Ligii” Conference League, este programat joi, 22 octombrie, de la ora 19:45. Partida va putea fi urmărită la TV pe Digi Sport 1 și pe Prima Sport 1 și liveTEXT pe site-ul FANATIK.RO.

Filipe Coelho oferă declarații înaintea meciului din Conference League

După antrenamentul oficial, Filipe Coelho va susține conferința de presă premergătoare partidei cu Inter d’Escaldes. Întâlnirea cu reprezentanții mass-media este programată să înceapă la ora 13:15 a României (12:15 în Andorra), tot la Estadi de la FAF. Tehnicianul portughez va avea ocazia să vorbească despre starea echipei, pregătirea partidei cu campioana Andorrei și obiectivele Universității Craiova înaintea următorului examen european.

ADVERTISEMENT
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în...
Digi24.ro
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri

De cealaltă parte, Inter d’Escaldes va susține conferința de presă de la ora 16:30 a României, în timp ce antrenamentul oficial al formației din Andorra este programat o jumătate de oră mai târziu, de la 17:00. Și în cazul gazdelor, primele 15 minute ale ședinței de pregătire vor fi deschise presei. Atât Inter Escaldes, cât și Universitatea Craiova caută prima victorie pe tabloul principal din Conference League.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Extrem de jenant!" / "Săracul Monfils!" Elina Svitolina a creat haos, după ce a anunțat de ce divorțează

În runda inaugurală, trupa din Andorra a pierdut în deplasarea de la Mjaalby, scor 0-2. De cealaltă parte, campioana României a obținut un punct pe teren propriu. Oltenii au fost egalii spaniolilor de la Getafe, cu care au remizat, scor 1-1, pe „Ion Oblemenco”.

ADVERTISEMENT
Nuno Campos, secretul succesului de la Dinamo! Cum i-a apropiat pe jucători după...
Fanatik
Nuno Campos, secretul succesului de la Dinamo! Cum i-a apropiat pe jucători după un start tensionat în cantonament. Exclusiv
Cât plătesc cetăţenii din bani publici pentru ca CSM Bucureşti să se facă...
Fanatik
Cât plătesc cetăţenii din bani publici pentru ca CSM Bucureşti să se facă de râs în Europa! Vedeta care încasează cel mai mare salariu
Spaniolii s-au convins. Cine este favoritul lor la Balonul de Aur 2026: „Incredibil!...
Fanatik
Spaniolii s-au convins. Cine este favoritul lor la Balonul de Aur 2026: „Incredibil! E cât Pedri, Dani Olmo și Rodri la un loc”
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Au fugit sponsorii. Una dintre cele mai stabile echipe din SuperLiga a ajuns...
iamsport.ro
Au fugit sponsorii. Una dintre cele mai stabile echipe din SuperLiga a ajuns pe marginea prăpastiei: 'Nu stăm bine deloc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!