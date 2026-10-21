Universitatea Craiova, ultimele pregătiri pentru duelul cu Inter d’Escaldes! Programul oltenilor în preziua meciului

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Universitatea Craiova a intrat pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru partida de joi, 22 octombrie, împotriva celor de la Inter d’Escaldes. Staff-ul tehnic condus de Filipe Coelho va pune la punct ultimele detalii înaintea confruntării din a doua etapă a „fazei Ligii” Conference League.

Universitatea Craiova, antrenament oficial în Andorra înaintea meciului cu Inter d’Escaldes

Potrivit programului media anunțat de organizatori, Universitatea Craiova va susține antrenamentul oficial miercuri, de la ora 12:00 a României (11:00 în Andorra), pe stadionul Estadi de la FAF. Ședința de pregătire va fi deschisă reprezentanților mass-media în primele 15 minute, interval în care jurnaliștii vor putea urmări o parte din exercițiile efectuate de fotbaliștii lui Filipe Coelho.

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Inter Club d’Escaldes – Universitatea Craiova, din etapa a doua a „fazei Ligii” Conference League, este programat joi, 22 octombrie, de la ora 19:45. și liveTEXT pe site-ul .

Filipe Coelho oferă declarații înaintea meciului din Conference League

După antrenamentul oficial, Filipe Coelho va susține conferința de presă premergătoare partidei cu Inter d’Escaldes. Întâlnirea cu reprezentanții mass-media este programată să înceapă la ora 13:15 a României (12:15 în Andorra), tot la Estadi de la FAF. Tehnicianul portughez va avea ocazia să vorbească despre starea echipei, pregătirea partidei cu campioana Andorrei și obiectivele Universității Craiova înaintea următorului examen european.

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De cealaltă parte, Inter d’Escaldes va susține conferința de presă de la ora 16:30 a României, în timp ce antrenamentul oficial al formației din Andorra este programat o jumătate de oră mai târziu, de la 17:00. Și în cazul gazdelor, primele 15 minute ale ședinței de pregătire vor fi deschise presei. Atât Inter Escaldes, cât și Universitatea Craiova caută prima victorie pe tabloul principal din Conference League.

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În runda inaugurală, trupa din Andorra a pierdut în deplasarea de la Mjaalby, scor 0-2. De cealaltă parte, campioana României a obținut un punct pe teren propriu. cu care au remizat, scor 1-1, pe „Ion Oblemenco”.