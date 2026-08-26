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Universitatea Craiova, ultimul antrenament înainte de plecarea în Armenia. El a fost singurul absent. Foto & Video

Universitatea Craiova a efectuat miercuri dimineață ultimul antrenament înainte de deplasarea în Armenia, din play-off-ul Europa League. Cine a fost singurul absent
Ciprian Păvăleanu, Tibi Cocora
26.08.2026 | 11:40
Universitatea Craiova ultimul antrenament inainte de plecarea in Armenia El a fost singurul absent Foto Video
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
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Universitatea Craiova a efectuat ultimul antrenament înainte de zborul spre Armenia. Foto: FANATIK
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Universitatea Craiova se pregătește de meciul extrem de important din play-off-ul Europa League. Oltenii o întâlnesc pe Ararat-Armenia într-un meci decisiv pentru calificarea în faza principală, iar o victorie a formației din Bănie ar reprezenta o performanță istorică. Elevii lui Coelho au efectuat ultimul antrenament dinaintea plecării spre Erevan.

Cine a fost singurul absent de la antrenamentul Universității Craiova dinaintea zborului spre Armenia

Fotbaliștii Universității Craiova, împreună cu stafful tehnic, urmează să plece spre Erevan, acolo unde vor disputa returul din play-off-ul Europa League cu Ararat-Armenia. După 1-1 pe „Ion Oblemenco”, oltenii au nevoie de o victorie pentru a se califica în faza principală sau de cel puțin o remiză pentru a duce meciul în prelungiri.

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În dimineața de miercuri, 26 august, elevii lui Filipe Coelho au efectuat ultimul antrenament înaintea zborului, iar unicul absent a fost Adrian Rus, care s-a accidentat în meciul cu FC Voluntari, pe care Universitatea Craiova a insistat să-l amâne. Simon Elisor a revenit la antrenamente și va face deplasarea în Armenia alături de echipă.

Ultimul antrenament al Universității Craiova înainte de zborul spre Armenia

Ce granzi ai Europei poate aduce Universitatea Craiova în Bănie

Dacă va face pasul spre Europa League, Universitatea Craiova va avea 8 meciuri, față de 6, câte a avut în sezonul precedent de UEFA Conference League. Patru dintre ele se vor juca pe teren propriu și patru în deplasare. Practic, campioana României va aduce câte o echipă din fiecare urnă în Bănie, iar numele formațiilor participante sunt de-a dreptul impresionante.

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Spre exemplu, o „grupă” infernală a Craiovei ar putea arăta în felul următor: Juventus, AC Milan, Rennes, Dinamo Zagreb, Crystal Palace, Bournemouth, Trabzonspor, NEC Nijmegen. În orice caz, toți adversarii din urna unu sunt formații care pot juca fără nicio problemă în Liga Campionilor. Pe lângă cele două formații italiene, Universitatea Craiova mai poate aduce în Bănie echipe precum Bayer Leverkusen, Benfica, Real Sociedad, Marseille, Lyon/Fenerbahce, Olympiakos sau AZ Alkmaar.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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