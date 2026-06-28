Universitatea Craiova, un nou transfer spectaculos! A luat un fotbalist cu selecții la naționala care face minuni la Campionatul Mondial 2026!

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Universitatea Craiova continuă să aducă jucători în mercato de vară. Oltenii, care ultima dată au rezolvat au mai pus mâna pe un fotbalist. Cine este aripa stângă cu echipe precum Benfica și Famalicao în CV și a cărei echipe naționale face furori la Campionatul Mondial 2026.

Universitatea Craiova îl transferă pe Heri Tavares

Vară „agitată” în Bănie. Campioana României pune la cale planul pentru un nou sezon de succes, în care va aborda, pentru început, preliminariile Champions League. În acest context, Universitatea Craiova a rezolvat deja câteva mutări importante, precum cea a portarilor și , cea a fundașului lateral stânga și cea a lui Simon Elisor, atacant.

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Acum, conform , oltenii îl aduc și pe Heri Tavares. Jucătorul în vârstă de 29 de ani, internațional din Insulele Capului Verde (nu se află în lotul echipei naționale la CM 2026), și-a petrecut ultimii ani în Israel, la Maccabi Netanya. În CV-ul său se regăsesc formații de top precum Benfica și Famalicao. În acest an, în Israel, .

Cotat la 750.000 de euro, el are o bogată experiență în fotbalul portughez, îmbrăcând în cariera lui și tricourile de la Estoril Praia, Moreirense, Boavista și SD Ponferradina. La naționala Capului Verde, Heri Tavares a strâns 5 selecții.

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Program Universitatea Craiova SuperLiga 2026-2027

Universitatea Craiova și restul echipelor din SuperLiga au aflat vineri, 26 iunie, programul competițional pentru sezonul 2026-2027. Oltenii debutează în noua stagiune pe teren propriu. Iată când și cu cine va juca campioana României în turul noului sezon:

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