Sport

Universitatea Craiova, un nou transfer spectaculos! A luat un fotbalist cu selecții la naționala care face minuni la Campionatul Mondial 2026!

Universitatea Craiova își continuă campania de achiziții din această vară. Oltenii dau o nouă lovitură cu un jucător în CV-ul căruia se regăsesc Benfica și Famalicao.
Mihai Dragomir
28.06.2026 | 10:45
Universitatea Craiova un nou transfer spectaculos A luat un fotbalist cu selectii la nationala care face minuni la Campionatul Mondial 2026
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Universitatea Craiova aduce un jucător trecut pe la Benfica. Foto: Colaj FANATIK.
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Universitatea Craiova continuă să aducă jucători în mercato de vară. Oltenii, care ultima dată au rezolvat transferul lui Simon Elisor, anunțat în exclusivitate de FANATIK, au mai pus mâna pe un fotbalist. Cine este aripa stângă cu echipe precum Benfica și Famalicao în CV și a cărei echipe naționale face furori la Campionatul Mondial 2026.

Universitatea Craiova îl transferă pe Heri Tavares

Vară „agitată” în Bănie. Campioana României pune la cale planul pentru un nou sezon de succes, în care va aborda, pentru început, preliminariile Champions League. În acest context, Universitatea Craiova a rezolvat deja câteva mutări importante, precum cea a portarilor Alexandru Maxim și Răzvan Sava, cea a fundașului lateral stânga Ronaldo Webster și cea a lui Simon Elisor, atacant.

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Acum, conform jurnalistului Emanuel Roșu, oltenii îl aduc și pe Heri Tavares. Jucătorul în vârstă de 29 de ani, internațional din Insulele Capului Verde (nu se află în lotul echipei naționale la CM 2026), și-a petrecut ultimii ani în Israel, la Maccabi Netanya. În CV-ul său se regăsesc formații de top precum Benfica și Famalicao. În acest an, în Israel, Tavares a marcat un gol fabulos.

Cotat la 750.000 de euro, el are o bogată experiență în fotbalul portughez, îmbrăcând în cariera lui și tricourile de la Estoril Praia, Moreirense, Boavista și SD Ponferradina. La naționala Capului Verde, Heri Tavares a strâns 5 selecții.

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Program Universitatea Craiova SuperLiga 2026-2027

Universitatea Craiova și restul echipelor din SuperLiga au aflat vineri, 26 iunie, programul competițional pentru sezonul 2026-2027. Oltenii debutează în noua stagiune pe teren propriu. Iată când și cu cine va juca campioana României în turul noului sezon:

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  • Etapa 1: Universitatea Craiova – UTA Arad
  • Etapa 2: Dinamo – Universitatea Craiova
  • Etapa 3: Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești
  • Etapa 4: Universitatea Craiova – FC Argeș
  • Etapa 5: Oțelul Galați – Universitatea Craiova
  • Etapa 6: Universitatea Craiova – FC Voluntari
  • Etapa 7: Rapid – Universitatea Craiova
  • Etapa 8: Universitatea Craiova – Universitatea Cluj
  • Etapa 9: Corvinul – Universitatea Craiova
  • Etapa 10: Universitatea Craiova – FCSB
  • Etapa 11: Csikszereda – Universitatea Craiova
  • Etapa 12: Universitatea Craiova – Farul Constanța
  • Etapa 13: Sepsi OSK – Universitatea Craiova
  • Etapa 14: Universitatea Craiova – FC Botoșani
  • Etapa 15: CFR Cluj – Universitatea Craiova
  • Etapa 16: UTA – U Craiova
  • Etapa 17: U Craiova – Dinamo
  • Etapa 18: Petrolul – U Craiova
  • Etapa 19: FC Argeș – U Craiova
  • Etapa 20: U Craiova – Oțelul
  • Etapa 21: FC Voluntari – U Craiova
  • Etapa 22: U Craiova – Rapid
  • Etapa 23: U Cluj – U Craiova
  • Etapa 24: U Craiova – Corvinul
  • Etapa 25: FCSB – U Craiova
  • Etapa 26: U Craiova – FK Csikszereda
  • Etapa 27: Farul – U Craiova
  • Etapa 28: U Craiova – Sepsi
  • Etapa 29: FC Botoșani – U Craiova
  • Etapa 30: U Craiova – CFR Cluj
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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