Universitatea Craiova va disputa, joi seară, cel de-al treilea meci din grupa de Conference League. Va fi o deplasare care se anunță infernală la Viena, împotriva Rapidului, una dintre echipele cele mai iubite din Austria. Chiar dacă suporterii gazdelor se vor face auziți pe arena modernă de peste 28.000 de locuri, Știința va avea și ea, alături, o mulțime de „suflete alb-albastre“ care vor cânta la unison.

Stadionul lui Rapid Viena, ridicat în timp record. Situație inedită pentru fanii pătimași

Arena echipei Rapid Wien se numește „Allianz Stadion“ și este unul dintre cele mai moderne stadioane de fotbal din Austria. Construcția sa a început la 1 decembrie 2014 și a fost finalizată în timp record, în iulie 2016, durând aproximativ 17 luni. Stadionul a fost ridicat pe locul vechii arene Gerhard-Hanappi-Stadion, care a fost demolată în 2014 pentru a face loc noii construcții.

Allianz Stadion are o capacitate de aproximativ 28.000 de locuri, dintre care peste 24.000 sunt pe scaune, iar restul în zone destinate suporterilor care preferă să stea în picioare, în special în peluza „Block West”, renumită pentru atmosfera spectaculoasă pe care o creează la meciurile Rapidului.

Arhitectura stadionului a fost realizată de biroul Populous, unul dintre cele mai renumite studiouri internaționale în domeniul infrastructurii sportive.

Stadionul este complet acoperit și dispune de facilități moderne precum loje VIP, spații pentru presă, restaurante și o zonă de muzeu dedicată istoriei clubului (FOTO).

Câți suporteri va avea Universitatea Craiova la meciul cu Rapid Viena

, într-una dintre cele mai palpitante deplasări ale Științei în acest sezon. Până luni seară, conform surselor FANATIK, cel puțin 850 de suporteri și-au achiziționat bilet și vor fi prezenți în tribunele de pe „Allianz Arena“, pentru a-i susține pe alb-albaștri. De asemenea, cererea de bilete este mare, având în vedere că, pentru meciuri europene, stadionul celor de la Rapid Viena poate accepta până la cca. 1 800 de vizitatori. Cu siguranță, aceasta va fi cea mai numeroasă deplasare oltenească în Europa!

Suporterii care vor veni la meci sunt așteptați în sectoarele 6 și 7 (zonă safe-standing).

Universitatea a mai avut parte de o susținere numeroasă din partea fanilor în grupa de Conference League. Dacă în Polonia, la Sasnowiece, , cel în care Știința a debutat, oficial, în competiție, la meciul de pe teren propriu cu Noah au asistat nu mai puțin de 18. 004 spectatori.

Cât de asemănătoare sunt stadioanele „Allianz Arena“, „casele“ lui Rapid Viena și Bayern Munchen

Deși se află în orașe și țări diferite, Allianz Stadion din Viena și Allianz Arena din München împărtășesc o serie de asemănări care le leagă nu doar prin nume, ci și prin filosofia de design și funcționalitate. În primul rând, ambele stadioane poartă denumirea „Allianz” datorită parteneriatului cu compania germană de asigurări Allianz SE, care deține drepturile de naming pentru ambele arene.

Atât arena Rapidului din Viena, cât și cea a lui Bayern München au fost concepute exclusiv pentru fotbal, fără pistă de atletism, pentru a oferi o vizibilitate excelentă și o atmosferă intensă la fiecare meci.

Ambele arene dispun, totodată, de tribune complet acoperite, loje VIP, spații comerciale și zone dedicate presei.

Menționăm, totuși, și o diferență extrem de mare între cele două „temple“ fotbalistice. Allianz Stadion din Viena și Allianz Arena din München diferă semnificativ în dimensiune, arhitectură și scop simbolic. Arena din München este o construcție de o amploare impresionantă, cu o capacitate de aproximativ 75.000 de locuri, fiind unul dintre cele mai mari stadioane din Europa. În contrast, Allianz Stadion din Viena are o capacitate de circa 28.000 de locuri, fiind conceput ca o arenă mai compactă.