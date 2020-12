Universitatea Craiova, văzută drept favorită cu FCSB! Pe cine mizează ultimul golgheter al Craiovei Maxima

Universitatea Craivoa este văzută drept favorită în meciul vedetă al etapei cu numărul 14, cu FCSB! Ultimul mare golgheter al Craiovei Maxima a dezvăluit pentru FANATIK pe cine vede marcator în jocul de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Derby-ul cu FCSB are o importanță aparte pentru olteni. Dincolo de miza celor trei puncte și obținerea titlului neoficial de campioană a toamnei, suporterii nu mai concep să îi mai vadă pe favoriți ieșiți cu capetele plecate după un eșec cu bucureștenii.

Doar două victorii are Universitatea în fața echipei lui Gigi Becali după întoarcerea pe prima scenă a fotbalului românesc, ambele obținute cu tehnicieni italieni. Devis Mangia și Cristiano Bergodi sunt „norocoșii” care s-au bucurat de o victorie cu FCSB.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova este văzută drept favorită în meciul cu FCSB de un fost golgheter al Craiovei Maxima: „De ce să nu obținem un rezultat bun?”

Toată suflarea oltenească este conectată la meciul cu FCSB. Contactat de FANATIK, ultimul golgheter al marii echipe a „Craiovei Maxima”, Marian Bâcu, a vorbit despre derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB.

Acesta speră ca băieții lui Corneliu Papură să fie conectați la joc și să dea totul pentru a face un meci mare împotriva marii rivale: „Sperăm într-un rezultat bun al Universității Craiova. De ce să nu putem obține? Băieții sunt într-o formă bună, au câștigat ultimele meciuri și pot obține o victorie cu FCSB,” a spus Marian Bâcu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Fostul atacant al Științei nu se lasă deloc impresionat de aportul ofensiv al FCSB-ului, echipă care a marcat nu mai puțin de 34 de goluri în acest sezon al Ligii 1: „Ce atuuri are FCSB să câștige pe Ion Oblemenco? Au echipă destul de tânără care nu poate să îi pună problemă Universității. Craiova este favorită, mergem pe un 1X la acest meci. Dennis Man este un jucător foarte bun, dar mie mi-a plăcut mai mult de Olaru. El e mai periculos decât ceilalți.

Faptul că joacă cu FCSB și CFR Cluj în ultimele două meciuri nu cred că este un dezavantaj pentru echipă, mai ales că dacă vor avea un rezultat pozitiv cu FCSB, așa cum cred eu, le va da moral pentru partida de la Cluj. Ba chiar îi avantajează,” a adăugat Bâcu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul atacant mizează pe Ivan Mamut și Corneliu Papură: „Sunt de perspectivă”

Din păcate pentru olteni, Ivan Mamut nu a reușit încă să marcheze în Liga 1. Atacantul croat are două goluri marcate în alb-albastru, dar ambele reușite au venit în Cupa României, cu Progresul Spartac. Totuși, Mamut a reușit două pase decisive în victoria cu UTA: „Eu am încredere în Ivan Mamut. Îmi place de el. Are pase de gol și e tânăr, poate crește și e de perspectivă. În timp, croatul îl poate suplini cu succes pe Elvir Koljic. Eu zi că el va marca în meciul cu FCSB și se poate termina 1-0 pentru Craiova,” consideră fostul mare jucător al Universității Craiova.

170 de meciuri a strâns Marian Bâcu în alb-albastru

60 de goluri a marcat fostul atacant pentru Știința

Noul mandat al lui Corneliu Papură decurge foarte bine, dar tehnicianul are un examen de maturitate în față. Bâcu are încredere în „Papi” și spune că el ar fi meritat să conducă echipa în finala campionatului trecut: „Pe Corneliu Papură îl văd ca pe Mamut, de perspectivă. Mi-a părut rău că a plecat sezonul trecut și nu a continuat să conducă echipa în play-off. El trebuie să fie pe bancă la finala campionatului cu CFR Cluj. Eu zic că Universitatea Craiova are șanse la campionat cu Papură la timonă.”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Nu prea mai țin legătura cu cei de la club. În momentul de față, eu sunt antrenor la academia lui AC Milan și profesor de sport la o școală din Craiova” a mai spus Marian Bâcu pentru FANATIK.

Marian Bâcu este ultimul golgheter dat de Craiova Maxima. A fost golgheterul formației din Bănie în sezonul 1985-1986, având 25 de reușite. A jucat penru Universitatea Craiova în perioada 1983-1989, marcând goluri importante în victoriile cu Galatasaray, scor 2-0, AS Monaco, 3-0, dar a reușit și o „dublă” în Dinamo Kiev – Craiova 2-2. A mai evoluat pentru Jiul Petroșani (32 de goluri în 60 de meciuri) și Hapoel Be’er Sheva (20 de goluri în 80 de meciuri). În sezonul 1990-1991, Bâcu a punctat de 17 ori pentru Jiul, fiind al doilea marcator al țării, după Ovidiu Hanganu. De asemenea, în 1985-1986, acesta s-a clasat pe locul trei, după Gheorghe Hagi și Victor Pițurcă.