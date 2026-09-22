Sport

Venirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, văzută cu ochi buni la Universitatea Craiova: ”Sperăm să-i încurce”

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) este foarte aproape de a fi instalat la FCSB. Cum este văzută revenirea antrenorului de rivalii de la Universitatea Craiova.
Traian Terzian
22.09.2026 | 15:35
Venirea lui Laurentiu Reghecampf la FCSB vazuta cu ochi buni la Universitatea Craiova Speram sai incurce
ULTIMA ORĂ
Reacție de la Universitatea Craiova, după ce Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a fost anunțat ca antrenor la FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

După ce a antrenat ultima dată în SuperLiga pe Universitatea Craiova, oltenii au reacționat la iminenta sosire a lui Laurențiu Reghecampf. De ce se bucură, de fapt, ”alb-albaștrii” că tehnicianul revine în România.

Universitatea Craiova, prima reacție despre instalarea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova, Pavel Badea, consideră că numirea lui Laurențiu Reghecampf la conducerea FCSB, anunțată de Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK, reprezintă și un avantaj pentru formația din Bănie, deoarece ”roș-albaștrii” vor avea mai multe șanse să-i încurce pe rivalii la titlu din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

”Prin prisma faptului că Laurențiu a trecut și pe la Craiova, cred că este un antrenor foarte bun, un antrenor care poate să dea o stare de spirit nouă echipei, un antrenor care vine cu o dorință de performanță și de a demonstra că poate să reușească mult mai mult decât a reușit până acum.

Îi doresc multă baftă. În condițiile în care noi am trecut de meciul cu ei, sperăm ca pe viitor să reușească să-i încurce pe competitorii noștri”, a declarat Badea, pentru gsp.ro, despre așteptata numire a lui Reghecampf la FCSB.

ADVERTISEMENT
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui...
Digi24.ro
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o

Dinamo, principala contracandidată la titlu

Oficialul din Bănie s-a arătat impresionat de modul cum s-a prezentat Dinamo în acest start de sezon și consideră că formația pregătită de Nuno Campos va fi una dintre adversarele Craiovei în lupta la titlu.

ADVERTISEMENT
Prima luptă de MMA om vs robot: ”Brutal!” / ”Doamne Dumnezeule”
Digisport.ro
Prima luptă de MMA om vs robot: ”Brutal!” / ”Doamne Dumnezeule”

”După desfășurarea acestei prime părți a campionatului, pot spune că Dinamo are o echipă bine închegată. Cu jucători care, chiar dacă nu au un nume deosebit și nu sunt considerați mari valori, creează un grup extrem de competitiv și de bine structurat.

ADVERTISEMENT

Cu un antrenor, Nuno Campos, care a citit bine fotbalul românesc și care reușește să-i mobilizeze și să-i ducă spre performanțe excelente. Este de bun augur pentru fotbalul românesc, iată, că Dinamo a reintrat în circuitul echipelor care se bat pentru campionat, întrucât gradul de spectaculozitate al campionatului va fi mai ridicat”, a spus Pavel Badea.

Condiția ca FCSB să se lupte la titlu

Președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova este convins că și Rapid va avea un cuvânt greu de spus în bătălia pentru marele trofeu și se așteaptă ca și FCSB să-și revină odată cu instalarea lui Laurențiu Reghecampf.

ADVERTISEMENT

”Totodată, Rapid a făcut investiții importante în ultima perioadă, este bine organizată și bine structurată, are un public minunat și poate fi o echipă care să emită pretenții pentru acest campionat.

Despre FCSB – având în vedere mândria, orgoliul celor care conduc acest club, nu îi va face să agreeze ideea că nu participă în lupta pentru titlu. Investițiile pe care le-au făcut în ultimele săptămâni, coroborate cu schimbarea antrenorului, pot aduce o nouă emulație și pot crea o stare de spirit nouă în jurul echipei, care să le dea posibilitatea să urce din nou în campionat și să devină un competitor important.

Vom vedea în următoarea perioadă dacă vor fi în stare să aibă un declic. Cele trei echipe sunt competitoarele importante, dar noi, reamintesc, avem prima șansă”, a afirmat Pavel Badea.

3.05 e cota Betano pentru ”goluri prima repriză: sub 0.5” la FCSB - Oțelul
Cel mai bogat fotbalist din lume își caută echipă! Are cotă de 100.000...
Fanatik
Cel mai bogat fotbalist din lume își caută echipă! Are cotă de 100.000 de euro și o avere de 18,7 miliarde de euro
Ce trebuie să facă Laurențiu Reghecampf ca să resusciteze FCSB? „Să le scoată...
Fanatik
Ce trebuie să facă Laurențiu Reghecampf ca să resusciteze FCSB? „Să le scoată jucătorilor din cap că sunt mari valori!”
Nadia Comăneci, mentor pentru micii gimnaști: ”Sportul, lucrul cel mai important cu care...
Fanatik
Nadia Comăneci, mentor pentru micii gimnaști: ”Sportul, lucrul cel mai important cu care poți să educi copilul”
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Bombă! Adi Mutu ar urma să preia o mare echipă din SuperLiga: 'Iar...
iamsport.ro
Bombă! Adi Mutu ar urma să preia o mare echipă din SuperLiga: 'Iar o să râzi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!