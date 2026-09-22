ADVERTISEMENT

După ce a antrenat ultima dată în SuperLiga pe Universitatea Craiova, oltenii au reacționat la iminenta sosire a lui Laurențiu Reghecampf. De ce se bucură, de fapt, ”alb-albaștrii” că tehnicianul revine în România.

Universitatea Craiova, prima reacție despre instalarea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova, Pavel Badea, consideră că numirea lui Laurențiu Reghecampf la conducerea FCSB, , reprezintă și un avantaj pentru formația din Bănie, deoarece ”roș-albaștrii” vor avea mai multe șanse să-i încurce pe rivalii la titlu din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

”Prin prisma faptului că Laurențiu a trecut și pe la Craiova, cred că este un antrenor foarte bun, un antrenor care poate să dea o stare de spirit nouă echipei, un antrenor care vine cu o dorință de performanță și de a demonstra că poate să reușească mult mai mult decât a reușit până acum.

Îi doresc multă baftă. În condițiile în care noi am trecut de meciul cu ei, sperăm ca pe viitor să reușească să-i încurce pe competitorii noștri”, a declarat Badea, pentru , despre așteptata numire a lui Reghecampf la FCSB.

ADVERTISEMENT

Dinamo, principala contracandidată la titlu

Oficialul din Bănie s-a arătat impresionat de modul cum s-a prezentat Dinamo în acest start de sezon și consideră că .

ADVERTISEMENT

”După desfășurarea acestei prime părți a campionatului, pot spune că Dinamo are o echipă bine închegată. Cu jucători care, chiar dacă nu au un nume deosebit și nu sunt considerați mari valori, creează un grup extrem de competitiv și de bine structurat.

ADVERTISEMENT

Cu un antrenor, Nuno Campos, care a citit bine fotbalul românesc și care reușește să-i mobilizeze și să-i ducă spre performanțe excelente. Este de bun augur pentru fotbalul românesc, iată, că Dinamo a reintrat în circuitul echipelor care se bat pentru campionat, întrucât gradul de spectaculozitate al campionatului va fi mai ridicat”, a spus Pavel Badea.

Condiția ca FCSB să se lupte la titlu

Președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova este convins că și Rapid va avea un cuvânt greu de spus în bătălia pentru marele trofeu și se așteaptă ca și FCSB să-și revină odată cu instalarea lui Laurențiu Reghecampf.

ADVERTISEMENT

”Totodată, Rapid a făcut investiții importante în ultima perioadă, este bine organizată și bine structurată, are un public minunat și poate fi o echipă care să emită pretenții pentru acest campionat.

Despre FCSB – având în vedere mândria, orgoliul celor care conduc acest club, nu îi va face să agreeze ideea că nu participă în lupta pentru titlu. Investițiile pe care le-au făcut în ultimele săptămâni, coroborate cu schimbarea antrenorului, pot aduce o nouă emulație și pot crea o stare de spirit nouă în jurul echipei, care să le dea posibilitatea să urce din nou în campionat și să devină un competitor important.

Vom vedea în următoarea perioadă dacă vor fi în stare să aibă un declic. Cele trei echipe sunt competitoarele importante, dar noi, reamintesc, avem prima șansă”, a afirmat Pavel Badea.