Universitatea Craiova versus restul lumii în play-off. Oltenii cer controale anti-doping la toate meciurile rămase. Exclusiv

Universitatea Craiova este marea câștigătoare a etapei a treia din play-off. Oltenii au învins-o pe CFR Cluj, în deplasare, scor 2-1, și au reintrat în lupta pentru titlu în Liga 1. Ajutați și de înfrângerea suferită de FCSB pe propriul teren, 1-2 cu Sepsi.

Mai sunt șapte etape de disputat în play-off, iar Mihai Rotaru vrea să se asigure că totul se va decide pe teren. Universitatea Craiova a cerut controale anti-doping la meciurile cu FCSB și CFR Cluj din returul sezonului regulat. Pentru play-off este gata să facă o nouă mișcare.

FANATIK.RO a aflat că oficialii olteni vor solicita controale anti-doping din partea ANAD la toate partidele rămase de jucat în play-off. Urmează duelul cu FCSB, la care era de așteptat să se întâmple asta. Dar măsura se va menține și la partida cu Academica Clinceni, de la finalul săptămânii. Și apoi pentru toate jocurile din retur.

Solicitare extinsă a Universității Craiova la ANAD. Controale anti-doping pentru toate adversarele, inclusiv la bazele de pregătire

Mai mult, solicitarea făcută de Universitatea Craiova nu vizează doar controale după meciuri, ci și la bazele de pregătire ale echipelor, înaintea fiecărui joc. Oltenii vor testare completă, atât de urină, cât și de sânge. Chiar dacă acest lucru va produce cheltuieli însemnate.

Aproximativ 100.000 de euro a cheltuit Universitatea Craiova la cele două partide la care a cerut controale anti-doping, cu FCSB și CFR Cluj. Au fost testați trei jucători de la fiecare dintre adversare, dar și câte trei jucători din propria echipă. Așa cum prevede regulamentul ANAD.

“Nu s-a pus problema de a șicana adversarul, ci am vrut corectitudine. Acesta este motivul pentru care am cerut acest control. În primul rând, gândiți-vă că au fost testați și jucătorii noștri, conform regulamentului. Asta clarifică tot. Am ținut cont de ceea ce se întâmplă în România și în întreaga lume. Sunt cazuri și în fotbal, și în handbal și tot așa.

Sunt mulți jucători tineri care ar putea să greșească, ale tinereții valuri, și să își pună cariera în pericol. Noi am vrut doar să ne asigurăm că nu există nicio suspiciune. Că meciul se desfășoară în cele mai corecte condiții”, a declarat Marcel Popescu, pentru FANATIK, după partida cu FCSB, prima în care oltenii au cerut controale anti-doping.

Cristi Balaj, președintele ANAD, menține suspansul: “Nu putem anunța controalele pe care le efectuăm sau sunt solicitate”

Contactat de FANATIK, Cristi Balaj, președintele ANAD, a explicat că nu poate să vorbească despre controalele care ar urma în Liga 1, din cauza protocoalelor instituției: “Nu putem să vorbim înainte despre controalele pe care urmează să le efectuăm sau care sunt solicitate. Nu ar fi normal să anunțăm asta înainte, dar vă asigur de transparența instituției cu toate detaliile după efectuarea controalelor”.

Universitatea Craiova este singura echipă neînvinsă în acest play-off de Liga 1. A remizat cu Sepsi și FC Botoșani și a câștigat partida de la Cluj. Va înfrunta joi, pe propriul teren, pe FCSB. Iar duminică joacă în deplasare cu Academica Clinceni.

