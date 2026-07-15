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UEFA a decis să înterzică ultraşii bulgari la meciul din Bănie dintre Universitatea Craiova şi Levski Sofia: „Comisia de Apel (AB) a UEFA a luat următoarea decizie: Să dispună executarea măsurii disciplinare cu suspendare, impusă de Comisia de Control, Etică și Disciplină a UEFA prin decizia sa din 10 septembrie 2025, și anume interzicerea clubului PFC Levski Sofia de a vinde bilete suporterilor săi în deplasare pentru următorul un (1) meci dintr-o competiție de club UEFA, pentru comportamentul rasist și/sau discriminatoriu al suporterilor săi, în conformitate cu Articolul 26(3) din Regulamentul Disciplinar al UEFA.

Să amendeze PFC Levski Sofia cu 15.000 € și să interzică PFC Levski Sofia să vândă bilete suporterilor săi în deplasare pentru încă un (1) meci dintr-o competiție de club UEFA, pentru comportamentul rasist și/sau discriminatoriu al suporterilor săi. Interdicția menționată privind vânzarea de bilete către suporterii în deplasare este suspendată pentru o perioadă de probă de doi (2) ani, începând de la data prezentei decizii.

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*Notă: Măsurile disciplinare aflate sub o perioadă de probă nu produc efecte imediat, ci pot fi executate dacă „o nouă abatere de natură similară este comisă în timpul perioadei de probă” (Articolul 26(3) DR).”

STIREA INITIALA

Universitatea Craiova ar putea primi un ajutor important înaintea posibilului duel cu Levski Sofia din turul al doilea preliminar al UEFA Champions League. Clubul bulgar riscă o sancțiune serioasă din partea UEFA, după incidentele provocate de propriii suporteri la partida disputată în Bosnia, iar una dintre măsurile aflate în discuție le-ar putea interzice utrașilor din Sofia deplasarea la Craiova.

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UEFA a deschis procedură disciplinară împotriva lui Levski Sofia

Levski Sofia, adversara pe care Universitatea Craiova o poate întâlni în turul al doilea preliminar al UEFA Champions League, este vizată de o anchetă disciplinară deschisă de UEFA după partida disputată în deplasare cu Borac Banja Luka, în primul tur preliminar al competiției. Forul european investighează comportamentul suporterilor bulgari, după ce observatorii au raportat încălcări ale regulamentului, inclusiv scandări cu caracter discriminatoriu.

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În timpul meciului din Bosnia au existat momente tensionate în tribune, iar forțele de ordine au fost nevoite să intervină pentru a calma spiritele. Ultrașii lui Levski sunt considerați printre cei mai radicali din Bulgaria și au un istoric bogat de incidente atât în competițiile interne, cât și în cele europene.

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Potrivit procedurilor UEFA, până la pronunțarea unei decizii, clubului i s-a recomandat să nu pună în vânzare bilete pentru următoarea deplasare europeană. Dacă sancțiunea va fi confirmată, Levski ar putea disputa următorul meci din deplasare în cupele europene fără propriii suporteri. Adică, mai exact, campioana Bulgariei riscă să nu aibă susținere fix pe „Ion Oblemenco“, la duelul cu Universitatea Craiova.

Ultrașii lui Levski Sofia au făcut scandal la Banja Luka

Levski are antecedente în competițiile europene

Nu ar fi pentru prima dată când Levski Sofia intră în vizorul UEFA din cauza comportamentului fanilor. De-a lungul ultimilor ani, clubul bulgar a fost sancționat în repetate rânduri pentru incidente provocate de suporteri, de la utilizarea materialelor pirotehnice și aruncarea de obiecte în teren până la comportamente discriminatorii. În trecut, UEFA a dictat inclusiv sancțiuni cu suspendarea vânzării biletelor pentru deplasările europene, unele fiind aplicate cu suspendare. Clubul bulgar a mai fost amendat de UEFA pentru huliganism și comportament rasist al galeriei la meciurile europene cu FK Sarajevo (2013) și NK Maribor (2014).

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Cine e Levski Sofia, viitoarea adversară a Craiovei din turul 2 UEFA Champions League

Levski Sofia, echipa cu care U Craiova se va lupta pentru un loc în turul 3 preliminar, . Are în palmares nu mai puțin de 27 de titluri de campioană, 26 de Cupe ale Bulgariei și 3 Supercupe. Totuși, până la reușita din sezonul 2025-2026, Levski Sofia nu mai câștigase titlul de campioană de la finalul stagiunii 2008-2009. Cu un lot evaluat de transfermarkt.com la 36,98 milioane de euro, Levski Sofia nu este departe de Universitatea Craiova, al cărui lot valorează 38,60 milioane de euro. Cei mai scumpi fotbaliști din echipa pregătită de Julio Velázquez sunt doi fundași, stoperul Christian Makoun și fundașul stânga Macion, fiecare câte 3,5 milioane de euro.

Când sunt programate duelurile dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, este programată miercuri, 22 iulie, pe stadionul „Georgi Asparuhov” din Sofia, arena pe care formația bulgară își dispută meciurile de pe teren propriu.

Returul este programat o săptămână mai târziu, miercuri, 29 iulie, pe stadionul „Ion Oblemenco”, acolo unde Universitatea Craiova ar urma să dispute un nou meci european în fața propriilor suporteri.

Totuși, până la confruntarea cu Levski Sofia, echipa pregătită de Filipe Coelho trebuie să încheie misiunea începută în prima manșă cu ML Vitebsk. Oltenii s-au impus cu 4-1 în deplasare și sunt mari favoriți la calificarea în turul al doilea preliminar al UEFA Champions League, returul urmând să se dispute în aceeastă seară, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”.