Universitatea Craiova, veste proastă din Anglia înaintea duelului cu Brighton din Conference League

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova va avea parte de un test extrem de dificil în deplasarea de la Brighton, programată pe 26 noiembrie, în etapa a patra din faza ligii Conference League. Până la confruntarea directă mai este timp, însă adversara oltenilor traversează deja o perioadă excelentă în Anglia, iar ultimele rezultate confirmă ascensiunea formației pregătite de Fabian Hurzeler.

Veste proastă pentru Universitatea Craiova din Anglia: Brighton a făcut spectacol în luna septembrie

Formația engleză a avut un parcurs excelent în luna septembrie, perioadă în care a rămas neînvinsă în cele trei meciuri disputate în Premier League. Brighton a obținut două victorii și o remiză, marcând de nouă ori și primind un singur gol. Cel mai important rezultat a venit împotriva lui Arsenal. Brighton s-a impus cu 3-0 în fața campioanei Angliei, provocându-i acesteia prima înfrângere din actualul sezon de Premier League.

ADVERTISEMENT

Înaintea succesului cu „tunarii”, echipa lui Hurzeler a trecut cu 5-0 de Coventry City, iar apoi a remizat, 1-1, cu Leeds United. Rezultatele au propulsat-o pe Brighton până pe locul al treilea în Premier League, iar formația engleză a început să fie una dintre echipele care atrag atenția în actuala stagiune.

Seria rezultatelor bune nu se limitează, însă, doar la Premier League. Brighton a obținut și o victorie importantă în Cupa Ligii, unde s-a impus cu 3-2 pe terenul lui Manchester United și a avansat în competiție. Astfel, înaintea pauzei internaționale, formația lui Hurzeler avea deja rezultate mari împotriva unor adversari de calibru, iar pentru Universitatea Craiova toate aceste performanțe reprezintă un semnal înaintea .

ADVERTISEMENT

Antrenorul lui Brighton a primit o confirmare importantă

Parcursul echipei nu a trecut neobservat, iar Fabian Hurzeler a fost desemnat antrenorul lunii septembrie în Premier League, după seria de rezultate obținută de Brighton. Este al doilea astfel de premiu câștigat de tehnicianul german, după cel primit în august 2024. Hurzeler a fost ales în urma voturilor fanilor, combinate cu cele ale unui juriu de specialiști, în fața lui Andoni Iraola și Enzo Maresca.

ADVERTISEMENT

Distincția vine într-un moment în care Brighton arată foarte bine din punct de vedere ofensiv. Formația lui Hurzeler are 16 goluri marcate în campionat și o medie de 3,2 goluri pe meci. Mai mult, englezii sunt lideri în Premier League la posesie, șuturi pe poartă pe meci, ocazii mari create și mingi recuperate în treimea ofensivă. Formația lui Hurzeler are cea mai bună posesie din campionat, cu 64,8%, dar și cele mai multe șuturi pe poartă pe meci și cele mai multe ocazii mari create.

ADVERTISEMENT

Mai mult, Brighton a primit o recunoaștere aproape completă pentru luna septembrie. Pe lângă Hurzeler, Pascal Gross a fost desemnat jucătorul lunii, iar Lewis Dunk a câștigat premiul pentru golul lunii. Brighton a devenit, astfel, doar a cincea echipă din istoria Premier League care a câștigat simultan premiile pentru jucătorul, antrenorul și golul lunii.

Universitatea Craiova are timp să pregătească duelul din Anglia

Pentru olteni, partea bună este că meciul direct se va disputa abia pe 26 noiembrie. Până atunci, atât Universitatea Craiova, cât și Brighton vor mai avea numeroase partide de disputat, iar forma echipelor se poate modifica. Pentru Universitatea Craiova, duelul de la Brighton se conturează astfel drept unul dintre cele mai dificile meciuri ale parcursului european. De asemenea, forma arătată de adversară în ultima perioadă le oferă oltenilor un motiv în plus să trateze cu maximă atenție deplasarea din Anglia.

ADVERTISEMENT

Deplasările cu Brighton și Inter d’Escaldes din Conference League, compromise după anunțul Wizz Air

Pentru meciul cu Inter d’Escaldes, programat pe 22 octombrie 2026, ora 19:45, ruta clasică și cea mai ieftină pentru fanii olteni era zborul direct Craiova – Barcelona (El Prat), urmat de un drum cu autocarul sau mașina închiriată spre Andorra. Totul pică, după ce începând chiar cu data de 22 octombrie, ziua meciului. Astfel, pentru meciul din Andorra, suporterii „Științei” sunt forțați să caute rute alternative: fie deplasarea la București (Otopeni) sau Cluj pentru a prinde un zbor spre Spania, fie rute cu escale multiple.

Situația este asemănătoare și pentru super-duelul cu Brighton, programat pe 26 noiembrie, ora 19:45. Sute de fani se bazau pe cursa zilnică Craiova – Londra Luton pentru a ajunge în Marea Britanie, de unde se puteau deplasa mai departe cu autocarul sau trenul. Wizz Air reduce zborurile spre Londra Luton de la 7 frecvențe pe săptămână la doar 3. Mai mult, o altă variantă de rezervă pentru Anglia, Craiova – Birmingham, a fost redusă și ea de la 3 la doar 2 zboruri săptămânale.