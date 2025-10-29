Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Universitatea Craiova, „victima” echipelor mici în Cupa României. Statistica de care oltenii trebuie să se „teamă” înaintea meciului cu Sănătatea Cluj

Universitatea Craiova nu a excelat în Cupa României în fața divizionarelor secunde, iar acum va întâlni o nouă formație incomodă. Ce spun statisticile
Tibi Cocora
29.10.2025 | 09:15
Universitatea Craiova victima echipelor mici in Cupa Romaniei Statistica de care oltenii trebuie sa se teama inaintea meciului cu Sanatatea Cluj
SPECIAL FANATIK
Universitatea Craiova a avut probleme de fiecare dată împotriva echipelor din divizii inferioare cu care a jucat în Cupa României Betano. Foto: Colaj FANATIK
Universitatea Craiova va debuta în noul sezon al Cupei României Betano miercuri, pe „Ion Oblemenco”, împotriva formației de Liga 3, Sănătatea Cluj. Pentru olteni ar trebui să fie un meci la îndemână, dar experiența și rezultatele din anii anteriori împotriva echipelor din ligile inferioare aduc câteva semne de întrebare în legătură cu scorul final. Echipele „mici” îi dau mari bătăi de cap Universității Craiova.

Universitatea Craiova, victima echipelor mici în Cupa României Betano

Chiar dacă la prima vedere pare, pe alocuri, extrem de greu ca Sănătatea Cluj să emită pretenții în Bănie, Universitatea Craiova a întâmpinat ceva probleme cu echipele mai „mici” de când s-a implementat sistemul cu grupe în Cupa României Betano.

Practic, alb-albaștrii s-au împiedicat de fiecare dată cu echipele inferioare lor. În primul an cu grupe, chiar cu Mirel Rădoi la timonă, oltenii au făcut 1-1 cu divizionara C Ocna Mureș, la Zlatna, deși o victorie îi propulsa direct în sferturile de finală, cu o etapă înainte de finalul grupelor. A urmat eșecul de la Pitești cu Argeș și, implicit, ratarea calificarii. Imediat după meci, Rădoi și-a dat demisia.

În sezonul următor, Universitatea Craiova a făcut doar 1-1 la Tunari, după un gol egalizator venit în prelungiri din partea lui Markovic. Au urmat două victorii, la Arad și cu Farul acasă și calificarea mai departe.

Probleme pentru Universitatea Craiova în deplasările cu echipele inferioare

Sezonul trecut Craiova a început cu o înfrângere la Buzău cu Metalul din liga a doua, care a fost surpriza grupei din care au mai făcut parte FCSB, Dinamo și Petrolul. Au urmat doua victorii cu Petrolul și FCSB, echipe în fața cărora va juca și în acest an și s-a calificat însă de pe locul 2 in grupa câștigată de Metalul Buzău. Deci mereu au comis-o în meciurile cu echipele din eșaloanele inferioare.

Totuși, de menționat că toate aceste semi-eșecuri ale Universității Craiova au venit pe teren străin, greu de jucat fotbal pe el, nicidecum în Bănie. De această dată, Sănătatea Cluj va veni pe „Oblemenco”, iar alb-albaștrii vor avea parte și de susținerea publicului.

1.65 este cota oferită de BETANO pentru „Sub 3.5 goluri” în CS Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova
