Atenţie, Rădoi! Astea sunt punctele forte ale lui Başakşehir. Analiză Wyscout: jucătorii care vor da mari bătăi de cap Universităţii Craiova

Universitatea Craiova se duelează cu İstanbul Başakşehir pentru un loc în UEFA Conference League. Cum arată raportul Wyscout al echipei din Turcia
Alex Bodnariu
21.08.2025 | 11:38
Universitatea Craiova, victimă sigură în dubla cu Başakşehir!? Cum arată raportul Wyscout al grupării din Turcia. Cine sunt jucătorii care le vor da bătăi de cap oltenilor

Universitatea Craiova s-a calificat cu mari emoții în play-off-ul UEFA Conference League. Oltenii, deși au câștigat manșa tur din dubla cu Spartak Trnava, au fost la un pas de o eliminare rușinoasă în returul din Slovacia. Acum, echipa lui Mirel Rădoi se va duela pentru un loc în faza principală cu İstanbul Başakşehir, un adversar mult mai complicat.

Universitatea Craiova, față în față cu provocarea sezonului! Oltenii se bat cu Başakşehir pentru un loc în Conference League

Oltenii au oscilat în acest start de sezon. Universitatea Craiova a demonstrat forță ofensivă, însă apar multe momente în care echipa lui Mirel Rădoi pică psihic, parcă inexplicabil. Ca să treacă de următorul adversar, Universitatea Craiova nu are voie să facă pași greșiți.

İstanbul Başakşehir este un club relativ nou pe harta fotbalului. Oficial, în forma actuală există din 2014. Nu are tradiția lui Galatasaray sau Fenerbahçe, dar a compensat cu stabilitate și investiții. În 2020 a cucerit titlul de campioană a Turciei.

Cum joacă İstanbul Başakşehir. Raportul Wyscout: o echipă extrem de periculoasă

Turcii au jucat doar două meciuri în acest sezon, ambele în cupele europene. Am analizat raportul Wyscout al dublei cu Viking și am observat câteva detalii interesante. Universitatea Craiova nu pare să fie o „victimă sigură”, însă Başakşehir pleacă fără doar și poate cu prima șansă la calificare.

Raportul arată că Başakşehir alternează între 4-1-4-1 și 4-2-3-1, două sisteme care le-ar putea da bătăi de cap oltenilor. Mirel Rădoi alege să joace cu trei fundași pe linia de fund și ar putea apărea spații mari între linii.

Sistemele de joc utilizate de echipa turcă în primele două meciuri ale sezonului
În apărare, linia de fund este solidă fizic. O. Ba și Léo Duarte sunt înalți, puternici, dominanți la dueluri aeriene. Totuși, nu sunt rapizi, iar Universitatea Craiova ar putea profita pe contraatac. Ștefan Baiaram e omul care trebuie să vină cu explozia.

Pe benzi, Bulut (dreapta) joacă simplu și sigur, în timp ce C. Operi (stânga) urcă mult și lasă spații uriașe. De multe ori, el joacă rolul unei extreme. Oltenii trebuie să îl anihileze și să se dubleze, întrucât creează mult pericol când are spațiu de manevră.

Șuturile expediate de jucătorii turci în dubla cu Viking
Turcii marchează mult din puține ocazii

În ofensivă, Başakşehir mizează pe flancuri. D. Türüç este piesa esențială. Joacă în dreapta, dar are libertate să intre spre centru. Selke și Shomurodov sunt atacanții pe care se bazează turcii, doi uriași: 195 cm și 190 cm. Viitoarea adversară a Universității Craiova nu a strălucit în acest sezon, însă a reușit să marcheze din nu foarte multe ocazii create.

Datele Wyscout confirmă imaginea pragmatică. Başakşehir are un xG de 2,20 și a marcat 4 goluri în două meciuri. În medie, Başakşehir are o posesie de 50-55% și controlează ritmul jocului. E drept, turcii au jucat în acest sezon doar cu nordicii de la Viking, o echipă care nu a emis prea mari pretenții.

Universitatea Craiova se duelează cu o echipă plină de vedete

De asemenea, în lotul turcilor se regăsesc jucători cu mare experiență. Shomurodov e împrumutat de la AS Roma, Opoku a trecut pe la Fulham, iar Selke a jucat ani la rând în Germania, la echipe precum Werder Bremen, RB Leipzig, 1. FC Köln sau Hamburger.

Jucători-cheie din echipa celor de la Başakşehir:

  • D. Selke – un „killer” de careu. Două goluri în 107 minute. Randament fabulos. Are nevoie de o singură centrare bună pentru a decide un meci. Jocul său aerian poate fi o problemă serioasă pentru Craiova.
  • D. Türüç – liderul de la mijlocul terenului. Veteran cu experiență, excelent la execuții de faze fixe. Poate schimba ritmul jocului cu o pasă decisivă sau un șut de la distanță.
  • Miguel Crespo –omul care aduce echilibrul. Distribuție curată, 90% precizie la pase. Leagă fazele, dictează ritmul.
  • Eldor Shomurodov – mobil, agresiv, cu dribling. Nu are eficiența lui Selke, dar e mai imprevizibil. Poate crea haos prin demarcări inteligente și recuperări în treimea adversă. Seamănă cu Assad Al Hamlawi, noul star din bănie.
