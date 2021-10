Universitatea Craiova, victorie la scor în amicalul cu Viitorul Pandurii. Atanas Trică și Ante Roguljic, printre marcatori

Universitatea Craiova a câștigat fără probleme, scor 4-0, partida amicală disputată sâmbătă, în cantonamentul din Lunca Jiului, în fața Viitorului Pandurii Târgu Jiu. Un bun prilej pentru noua achiziție, Ante Roguljic – mijlocașul croat în schimbul căruia Ajax Amsterdam a oferit la un moment dat nu mai puțin de 10 milioane de euro – să înscrie la prima apariție în tricoul alb-albastru.

Nu înainte, însă, ca Bogdan Vătăjelu să deschidă scorul, după doar 16 minute de la startul jocului. Introdus în repriza secundă, Atanas Trică și-a trecut în cont o nouă reușită, chiar în poarta echipei antrenate de tatăl său, Eugen Trică, iar Gustavo a închis tabela, chiar înaintea fluierului final.

Mihai Roman, primul meci după o pauză de aproape doi ani

Tot în repriza secundă, în compartimentul ofensiv al echipei lui Laurențiul Reghecampf și-a făcut apariția și Mihai Roman, după aproape doi ani de pauză. Chiar dacă nu a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor, acesta s-a declarat încântat că a scăpat în sfârșit de problemele cardiace.

„Totul a fost ok, mă simt bine din toate punctele de vedere. Sunt foarte bucuros că am revenit la antrenamente alături de prima echipă. Mi-au lipsit foarte mult antrenamentele cu băieţii, cu staff-ul…

A fost o perioadă destul de grea pentru mine şi familia mea, dar sunt bucuros că s-a terminat şi astăzi am reuşit să fac primul antrenament. Am crezut tot timpul că voi reveni, pentru că am avut încredere în Dumnezeu şi în mine.

Pe termen scurt, îmi doresc să revin cât mai repede la o capacitate fizică bună, ca să pot să-mi ajut echipa. Pe termen lung, îmi doresc să ies campion cu Universitatea Craiova. Îmi lipsește un trofeu de campion din palmares şi asta îmi doresc cel mai mult în momentul de faţă”, a mărturisit experimentatul atacant al „juveților”.

Roguljic, „pariul” lui Mihai Rotaru: „Când avea 17 ani era considerat cea mai mare speranță din Balcani”

Despre mijlocașul Ante Roguljic, cel care și-a trecut în cont prima reușită la doar două săptămâni de când , Mihai Rotaru își exprima fără ezitare convingerea că va reuși să-și relanseze cariera. Cu ani în urmă, acesta era văzut drept o mare speranță a fotbalului croat și .

„Ante a fost considerat un jucător promiţător din Croaţia când avea 17 ani. A ajuns la Ajax, i-au dat numărul 10, doar că impresarii s-au răzgândit şi au mai cerut un milion de euro.

Nu a fost în regulă. S-a întors la RB Salzburg. Ultimii trei ani a fost căpitan la Trencin, cifre foarte bune. Avem o clauză prin care putem întrerupe colaborarea în iarnă, dar sperăm ca el să confirme.

Este pariul nostru. Am avut pariul Mitriță – a ieșit, am avut pariul Ivan – s-a întors, acum avem pariul Ante Roguljic”, spunea finanțatorul echipei din Bănie.