Universitatea Craiova, video viral. De la Amza Pellea și Bordeaux, la Baiaram și Noah. Imaginile emoționante au strâns 100.000 de vizualizări în câteva ore

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se pregătește de debutul pe teren propriu în grupa de Conference League, împotriva lui FC Noah. Meciul se va disputa în această seară, de la ora 22.00, iar oltenii sunt pregătiți să creeze un adevărat „vulcan“ pe Oblemenco și să-i încurajeze pe Baiaram și compania.

Oana Pellea a transmis un mesaj emoționant înainte de Universitatea Craiova – FC Noah

În această idee a sărit și clubul alb-albastru, care a postat pe pagina oficială de Facebook un videoclip care a ajuns viral în doar câteva ore. În cadrul acestuia este prezentată o poveste fantastică a lui Amza Pellea, de la Revelionul din anii 82-83, la aproximativ o lună după marele meci cu Bordeaux. De asemenea, în video i-am putut zări și pe Oana Pellea, fiica marelui actor, care a transmis un mesaj emoționant, dar și pe câțiva din foștii mari jucători ai Științei.

ADVERTISEMENT

„Pentru că sunt fan Universitatea Craiova și pentru că sunt mândră de această echipă, dar și pentru că această iubire am moștenit-o de la tata, am și eu o rugăminte. Hai să ne aducem aminte de el și, așa cum spunea la fiecare gol, să se înegrească cerul de căciulile suporterilor care le aruncă în sus. Olteni, iubiții mei, luați-vă căciulile ca să înnegrim cerul la fiecare victorie și la fiecare gol al Universității Craiova. Hai, Universitatea Craiova“, a spus Oana Pellea, fiica fostului actor Amza Pellea.

Costică Donose, Marian Bondrea, Emil Săndoi și Nicolae Negrilă sunt doar câțiva dintre foștii mari jucători ai Universității Craiova care au apărut în videoclip și care au ținut, la rândul lor, să spună un gând înainte de duelul cu Noah.

ADVERTISEMENT

„Îi vom susține, așa cum obișnuim noi să o facem. Fanii sunt al 12-lea jucător“, a punctat și Costică Donose.

ADVERTISEMENT

„Publicul craiovean aștepta demult meciuri internaționale și iată că acum i s-a oferit prilejul. Este foarte important ca lumea să revină la stadion așa cum era pe vremuri“, a declarat și Marian Bondrea.

„Nu va fi ușor, dar, bineînțeles, cu atmosfera de pe stadion, cu o capacitare maximă a băieților, se poate obține victoria“, a declarat și Emil Săndoi.

ADVERTISEMENT

„Să punem piciorul bine în teren și, după părerea mea, o să câștigăm“, a menționat și Nicolae Negrilă.

Nicușor Bancu cheamă suporterii Științei la meciul cu Noah

Universitatea își dorește cu adevărat un stadion plin la meciul cu Noah, iar căpitanul , pe care îi cheamă în număr cât mai mare la stadion.

„Cu siguranță va fi o partidă dificilă. Sunt o echipă puternică, nu degeaba au ajuns aici. Au venit să câștige, dar noi știm ce avem de făcut, mai ales că jucăm acasă și trebuie să câștigăm. Ne dorim victoria, vom face tot posibilul. Nu știu dacă va fi un stadion plin, dar vor veni suporterii în număr mare. Când sunt alături de noi, avem o șansă în plus, pentru că acasă putem bate pe oricine. Am demonstrat și pe teren asta.

Atmosfera este bună, suntem încrezători că mâine vom face o partidă bună. Unul dintre vise este să joc în grupe cu U Craiova, dar vreau să ieșim și din grupă, pentru că ar fi o reușită enormă. Sunt bine, mi-am revenit atât fizic, cât și mental. Sunt pregătit de joc. Acum evoluăm în grupe, în 2017, la debutul meu, eram în preliminarii. Emoțiile sunt la fiecare meci, dar în cupele europene sunt emoții mult mai mari, dar încercăm să trecem peste ele rapid“, a declarat Nicușor Bancu.

Atmosfera de pe „Ion Oblemenco“, un dezavantaj pentru Noah

„Am învățat să respectăm ce ne spune mister, pentru că altfel suferim în teren. Sper ca mâine să fim puși la punct din toate punctele de vedere, ca să avem șanse bune de a câștiga. Noah primește greu goluri, dar aici, acasă, am marcat de fiecare dată și acest lucru ne dă un moral bun pentru ziua de mâine. Datorită fanilor am ajuns aici. Când am pierdut prima manșă, alături de ei am reușit să întoarcem. Am vorbim puțin cu Oshima de când a plecat. Înainte de meci nu vorbim prea mult, dar după meci da. Adversarii pleacă cu un dezavantaj din start, pentru că publicul creează o atmosferă aparte. Sper să nu ne fi citit adversarii, dar vedem mâine seară“, a mai spus căpitanul Craiovei.

Totul despre Noah, adversara Universităţii Craiova din Conference League

pentru fanii Universităţii Craiova. Dar campioana Armeniei a debutat în grupa din Conference League cu o victorie şocantă, 1-0 contra celor de la HNK Rijeka, echipă care a făcut eventul în Croaţia şi are un lot evaluat la 36,88 milioane de euro. În plus, Noah tocmai a anunţat că îşi construieşte un nou stadion.

FC Noah, care în prezent joacă pe o arenă de 3000 de locuri, a anunţat recent că va avea un nou stadion. Deja s-au primit aprobările necesare și a fost achiziționat terenul pe care va începe construcția. Oficialii armeni nu au anunțat costurile exacte. Totuși, au precizat că este vorba de o investiție de zeci de milioane de euro.

Noua arenă a lui Noah va fi de 4 stele conform standardelor UEFA, va avea 15.000 de locuri și va fi gata în 2030. În actuala ediție de Conference League, adversara Universității Craiova joacă meciurile de acasă pe Stadionul Republican din Erevan, o arenă de 14.000 de locuri care a fost inaugurată în 1935 și renovată ultima dată în 2008.

FC Noah a realizat în vară cel mai scump transfer din istorie, este vorba de un jucător adus chiar de la Universitatea Craiova. Mai exact, campioana Armeniei l-a luat pe japonezul Takuto Oshima.

FC Noah, lot evaluat la 13,88 milioane de euro!

FC Noah are un lot evaluat la 13,88 milioane de euro, care ar putea lupta pentru un loc în play-off în SuperLiga dacă ne ghidăm după valoarea de piață. Dinamo ar fi echipa din România care are lotul de cea mai apropiată valoare, conform Transfermarkt.de. Cotă de 15,55 milioane de euro pentru „roş-albi”.

Cel mai bine cotat jucător al lui Noah este portarul Thimoty Fayulu. Acesta este împrumutat de la FC Sion și evaluat la 1,2 milioane de euro. Doar că acesta a prins doar două meciuri ca titular în acest sezon. Ar mai fi apoi Marin Jakolis şi Takuto Oshima, 1 milion de euro cotă pentru fiecare. Iar atacantul bosniac Nardin Mulahusejnovic este apreciat la 800.000 de euro. Noah mai are și alți jucători trecuți prin SuperLiga, în afară de Oshima. Goncalo Gregorio, fost la Dinamo, Virgile Pinson, fost la Botoșani, și Imran Oulad Omar, fost la Clinceni.