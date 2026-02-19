Universitatea Craiova visează la event după 35 de ani: “Îmi place atitudinea lor! În 1991 erau mult mai mulți olteni”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se află într-o situație foarte bună în Superliga, fiind pe primul loc după 27 de etape. Gruparea din Bănie este principala favorită la titlu și păstrează șanse și la trofeul Cupei României, iar în acest context Sorin Cârțu a comparat echipa actuală cu cea din 1991, care câștiga ambele competiții.

Sorin Cârțu, comparație între echipa actuală a Universității Craiova și câștigătorii eventului din 1991

Actualmente președinte de onoare al Universității Craiova, Sorin Cârțu era antrenorul echipei în 1991, când oltenii câștigau titlul de campioană și Cupa României. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, acesta a realizat o comparație între cele două formații. „(n.r. sunt similitudini între această echipă și cea care a luat eventul în 1991?) Cum se exprimă în teren, cum joacă, dar acolo eram foarte mulți olteni. Nu-l aveam decât pe Mănăilă care era de afară, restul numai spirit oltenesc. (n.r. și pe Agalliu) Da, primul transfer.

Mie îmi pare mult mai ‘forță’ echipa de atunci. Îmi place atitudinea lor (n.r. a celor din echipa actuală), trebuie să avem continuitate, ceea ce ne-a lipsit nouă în ultimii ani. Aceste două caracteristici trebuie atinse în fiecare săptămână spre sfârșitul campionatului. Și să nu facă greșeala pe care am făcut-o eu. E bine să învețe din greșeala altuia, șmecherul învață din greșeala altuia, nu din a lui.

La momentul respectiv, am fost prea încrezător, am fost superficial spre ultimele partide și era să pierd campionatul. Am făcut 1-1 acasă cu Jiul Petroșani, am pierdut cu FC Argeș și am pierdut din acel avantaj pe care îl aveam în fața Stelei”, a afirmat .

Sfatul lui Sorin Cârțu pentru Filipe Coelho și jucătorii Craiovei

înainte de play-off-ul Superligii. „(n.r. care e sfatul tău pentru oamenii de acum?) Să fie cât se poate de serioși la fiecare meci, să țină echipa în mână. Adversarul să fie judecat foarte bine, să fie exploatate deficiențele și tu să îți scoți în evidență calitățile. Nu ne-am gândit nicio secundă că dacă batem pe FCSB (n.r. 0-1) îi eliminăm din play-off.

Ne-am gândit doar la noi, să menținem locul 1. Primul loc îți dă putere, creează o stare de spirit bună, vine lumea, a fost o atmosferă senzațională. Am mai spus-o, Universitatea Craiova nu are voie să piardă un meci. Că nu îl câștigă, e altceva, dar înfrângere nu are voie să aibă la ce echipă avem, la ce jucători avem”, a afirmat președintele de onoare al Craiovei la FANATIK SUPERLIGA.

Cum arăta lotul Universității Craiova în sezonul 1990-1991

Portari: Florin Prunea, Gabriel Boldici, Ștefan Crișan

Fundași: Vasile Mănăilă, Emil Săndoi, Adrian Popescu, Nicolae Zamfir, Victor Cojocaru, Costel Carabaș

Mijlocași: Ion Olaru, Dănuț Bică, Gheorghe Ciurea, Pavel Badea, Viorel Prună, Silvian Cristescu, Gheorghe Ceaușilă, Daniel Mogoșanu, Dumitru Mitriță, Cătălin Gârleșteanu

Atacanți: Eugen Neagoe, Gheorghe Craioveanu, Adrian Pigulea, Ștefan Stoica, Claudiu Stoica, Ovidiu Stîngă, Ion Dudan, Roland Agalliu

Antrenor: Sorin Cârțu