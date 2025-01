Universitatea Craiova vrea revanșa cu Dinamo: „Abia așteptăm meciul”

Cel mai așteptat meci al începutului de an pentru jucătorii Universității Craiova este derby-ul cu Dinamo București. Laurențiu Popescu nu a uitat ce tratament au primit oltenii pe stadionul „Arcul de Triumf” în partida tur din sezonul regular.

O singură zi a stat . Portarul Universității Craiova s-a prezentat la reunirea lotului în baza de pregătire „Ilie Balaci”, locația în care Costel Gâlcă muncește zi de zi cu jucătorii „juveților”.

Din baza de pregătire din Lunca Jiului, Laurențiu Popescu a vorbit despre derby-ul cu București. Portarul Universității Craiova le-a pus gând rău „câinilor roșii”, pe care îi consideră cei mai mari rivali din SuperLiga în acest moment.

„Ultimele meciuri ne-au dat încredere, sperăm să facem o figură foarte frumoasă în 2025 și să câștigăm campionatul. Pe final de an a venit și o bucurie mare, s-a născut băiatul meu. Am avut emoții mari, am stat doar o zi cu el, dar am tot timpul din lume să fiu lângă el.

Normal că mă gândesc la event, am făcut un meci foarte bun cu FCSB. Sunt meciuri foarte grele, începem cu două derby-uri, dar avem un lot foarte bun și ne gândim doar la victorie. Lupta la titlu este strânsă, sunt patru echipe acolo sus la o diferență foarte mică.

Aștept cu nerăbdare meciul cu Dinamo, cred că rivalitatea cu Dinamo este cea mai mare. Ne-au bătut în tur cum ne-au bătut și de abia așteptăm meciul acesta. În tur am făcut încălzirea cu nocturna stinsă. Trebuie să câștigăm cu Dinamo, nu mai contează ce a fost în tur. Ambiția este mare, de abia așteptăm să înceapă meciul”, a spus Laurențiu Popescu.

La ce transfer visează Laurențiu Popescu: „Este destul de greu”

„A fost un an bun, sper că anul acesta o să fie și mai bun. (n.r. – Îți dorești să îl cunoști mai bine pe Mircea Lucescu în 2025?) Da, ar fi ceva extraordinar. Sper ca evoluțiile mele să fie din ce în ce mai bune. Este greu să ajungi la națională pentru că avem portari foarte buni, dar sper să fiu acolo.

Cred că e cea mai bună grupă pentru noi. Cred că acesta este primul cantonament pe plan local. Avem condiții foarte bune, vremea ne ajută și era păcat să mai facem o deplasare în Antalya.

Aveam vise când eram mic, îmi doream să ajung fotbalist și să joc la Universitatea Craiova. Silviu Lung Jr. și Bornescu erau idolii mei când eram mic. (n.r. – Mitriță spunea că se lasă de fotbal dacă câștigă titlul și participă la Mondial?) Nu îl cred, dar sper să aibă aceste realizări.

Nu am vorbit cu Andrei Ivan de când a plecat, a fost aici și ne-am antrenat împreună. Când a spus că pleacă i-am urat multă baftă și tot binele din lume. (n.r. – Băiatul îl faci fotbalist?) Da, dacă o să îi placă. Aș vrea să se facă atacant, mi-ar plăcea.

(n.r. – În ce campiont ți-ai dori să joci?) Îmi plac campionatele din Italia și Anglia, dar este destul de greu să ajungi în Premier League”, a mai spus Laurențiu Popescu.