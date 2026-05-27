Sport

Universitatea Craiova vrea să transfere de la Rapid! Jucătorul pe care Mihai Rotaru a pus ochii

Universitatea Craiova vrea să aducă în Bănie un fotbalist legitimat în prezent la Rapid. Patronul Mihai Rotaru a pus ochii pe un fotbalist aflat sub contract cu Dan Șucu.
Iulian Stoica
27.05.2026 | 20:15
Universitatea Craiova vrea sa transfere de la Rapid Jucatorul pe care Mihai Rotaru a pus ochii
EXCLUSIV FANATIK
Universitatea Craiova vrea să transfere de la Rapid! Jucătorul pe care a pus ochii Mihai Rotaru. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a avut un sezon excelent: a luat și campionatul, și Cupa. În plus, oltenii au jucat în premieră în grupele Conference League, unde au fost foarte aproape să treacă mai departe. Pentru că vor rezultate mari și în anul următor, șefii clubului pregătesc deja schimbările din lot.

Universitatea Craiova vrea să transfere de la Rapid

Ambițiile din anul ce urmează se anunță a fi mărețe în Bănie, Universitatea Craiova participând în preliminariile UEFA Champions League. Cum Pavlo Isenko este accidentat, iar Joao Goncalves, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, va pleca de la echipă, Mihai Rotaru a pus ochii pe un portar de la Rapid.

ADVERTISEMENT

Mai exact, patronul oltenilor l-ar dori pe Adrian Briciu (18 ani). Tânărul portar a gafat decisiv la debutul său la Rapid, însă Mihai Rotaru este convins de calitățile lui. Astfel, dacă giuleștenii nu vor mai conta pe serviciile sale, Briciu este așteptat să se alăture lotului pregătit de Filipe Coelho.

„Am înțeles că este un copil și un portar extrem de talentat. Era primul lui meci, juca împotriva unei echipe bune. A greșit, a greșit, asta este! Briciu are calități mari! Dacă e nemulțumit la Rapid și de modul în care procedează cei de acolo, îl aștept la Universitatea Craiova”, a declarat Mihai Rotaru în direct la „FANATIK SPECIAL”.

ADVERTISEMENT
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în...
Digi24.ro
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon

Cum a gafat Adrian Briciu, jucătorul remarcat de Mihai Rotaru

Marian Aioani a ieșit de pe teren după doar 4 minute în meciul cu Dinamo, din etapa a 6-a din play-off-ul SuperLigii. Portarul s-a accidentat la mușchi și nu a mai putut juca, așa că antrenorul Costel Gâlcă a fost obligat să-l bage în poartă pe tânărul Adrian Briciu. Asta pentru că și rezerva obișnuită, Dejan Iliev, era accidentată, având o entorsă.

ADVERTISEMENT
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro...
Digisport.ro
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”

Așa a primit tânărul de 18 ani șansa vieții lui, debutând pentru Rapid chiar la vârsta majoratului. Din păcate, prima seară în prima ligă a fost una de uitat, după ce a comis o greșeală uriașă în prima repriză. Milanov a reluat cu capul după un corner, o minge care nu anunța nimic, dar portarul lui Costel Gâlcă a fost neatent și a scăpat-o în plasă printre picioare. Gafa lui a deschis scorul pentru adversari.

ADVERTISEMENT
  • 1,90 m are Adrian Briciu
  • 19 ani va împlini portarul pe 5 iunie
Dezvăluiri incredibile după aproape un an! Daniel Pancu explică de ce l-a trimis...
Fanatik
Dezvăluiri incredibile după aproape un an! Daniel Pancu explică de ce l-a trimis acasă pe Cîrjan înainte de EURO U21: „A fost o prostie!”
Dănuţ Lupu, dialog incendiar cu Gigi Mustaţă în războiul CSA – FCSB: “Voi...
Fanatik
Dănuţ Lupu, dialog incendiar cu Gigi Mustaţă în războiul CSA – FCSB: “Voi nu sunteţi Steaua Bucureşti” / “A retrogradat Steaua vreodată? Mulţumesc”
Verdictul lui Cosmin Olăroiu înaintea barajului Dinamo – FCSB: ”Sunt mai îndreptățiți să...
Fanatik
Verdictul lui Cosmin Olăroiu înaintea barajului Dinamo – FCSB: ”Sunt mai îndreptățiți să spere”
Tags:
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Pancu a plătit o sumă uriașă de bani pentru a semna cu Rapid,...
iamsport.ro
Pancu a plătit o sumă uriașă de bani pentru a semna cu Rapid, după ce Șucu a refuzat să o achite!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!