Universitatea Craiova vrea să transfere de la Rapid! Jucătorul pe care Mihai Rotaru a pus ochii

Universitatea Craiova a avut un sezon excelent: a luat și campionatul, și Cupa. În plus, oltenii au jucat în premieră în grupele Conference League, unde au fost foarte aproape să treacă mai departe. Pentru că vor rezultate mari și în anul următor, șefii clubului pregătesc deja schimbările din lot.

Universitatea Craiova vrea să transfere de la Rapid

Ambițiile din anul ce urmează se anunță a fi mărețe în Bănie, Universitatea Craiova participând în preliminariile UEFA Champions League. Cum Pavlo Isenko este accidentat, iar , Mihai Rotaru a pus ochii pe un portar de la Rapid.

Mai exact, patronul oltenilor l-ar dori pe Adrian Briciu (18 ani). , însă Mihai Rotaru este convins de calitățile lui. Astfel, dacă giuleștenii nu vor mai conta pe serviciile sale, Briciu este așteptat să se alăture lotului pregătit de Filipe Coelho.

„Am înțeles că este un copil și un portar extrem de talentat. Era primul lui meci, juca împotriva unei echipe bune. A greșit, a greșit, asta este! Briciu are calități mari! Dacă e nemulțumit la Rapid și de modul în care procedează cei de acolo, îl aștept la Universitatea Craiova”, a declarat Mihai Rotaru în direct la „FANATIK SPECIAL”.

Cum a gafat Adrian Briciu, jucătorul remarcat de Mihai Rotaru

Marian Aioani a ieșit de pe teren după doar 4 minute în meciul cu Dinamo, din etapa a 6-a din play-off-ul SuperLigii. Portarul s-a accidentat la mușchi și nu a mai putut juca, așa că antrenorul Costel Gâlcă a fost obligat să-l bage în poartă pe tânărul Adrian Briciu. Asta pentru că și rezerva obișnuită, Dejan Iliev, era accidentată, având o entorsă.

Așa a primit tânărul de 18 ani șansa vieții lui, debutând pentru Rapid chiar la vârsta majoratului. Din păcate, prima seară în prima ligă a fost una de uitat, după ce a comis o greșeală uriașă în prima repriză. Milanov a reluat cu capul după un corner, o minge care nu anunța nimic, dar portarul lui Costel Gâlcă a fost neatent și a scăpat-o în plasă printre picioare. .

