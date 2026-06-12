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Universitatea Craiova vrea să transfere un jucător de 1.500.000 de euro! Mihai Rotaru a pus ochii și pe fotbalistul curtat de FCSB

Universitatea Craiova dorește să aducă un jucător evaluat la 1.500.000 de euro. Patronul oltenilor, Mihai Rotaru, a oferit o primă reacție în această privință.
Iulian Stoica
12.06.2026 | 11:11
Universitatea Craiova vrea sa transfere un jucator de 1500000 de euro Mihai Rotaru a pus ochii si pe fotbalistul curtat de FCSB
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Universitatea Craiova vrea să transfere un jucător de 1.500.000 de euro! Cum a reacționat Mihai Rotaru. Foto: sportpictures
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Universitatea Craiova a avut parte de un sezon de vis, în care a reușit să cucerească atât titlul, cât și Cupa României. Oltenii vor evolua în preliminariile UEFA Champions League, iar în acest sens Mihai Rotaru dorește să întărească lotul, pentru a avea o șansă reală de a ajunge în „Faza Ligii”.

Universitatea Craiova vrea să transfere un jucător de 1.500.000 de euro

După stagiunea perfectă, mai mulți jucători de bază ai „Științei” ar putea avea oferte importante, iar anumite poziții ar rămâne descoperite. Pentru a evita o astfel de situație, Mihai Rotaru se gândește la întărirea lotului. În plin Campionat Mondial, omul de afaceri a recunoscut că Jurica Prsir (26 de ani) este pe lista de transferuri.

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Patronul Universității Craiova a fost pus să spună numele unui jucător pe care îl dorește în cadrul podcastului „La Mijloc”. Mihai Rotaru nu a stat mult pe gânduri și a mărturisit că Jurica Prsic este una dintre țintele echipei, însă, cel mai probabil, nu se va ajunge la un acord cu mijlocașul de la Gorica.

„Vă spun unul pe care nu cred că o să-l luăm, Jurica Prsir. Vă mai spun unul, că nici pe acesta nu cred că îl luăm, Abdallah. Și încă ceva…”, a spus Mihai Rotaru. Prsir este cotat la 1,5 milioane de euro, iar în această vară va rămâne liber de contract. Gorica a terminat pe locul 8 în Croația în stagiunea recent încheiată.

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Nu doar Jurica Prsic a fost desemnat de către Mihai Rotaru. Acționarul majoritar de la Universitatea Craiova a transmis că îi plac mai mulți fotbaliști din campionatul intern. Printre cei numiți au fost Claudiu Petrila, Nicolae Păun și Remus Guțea, curtat și de FCSB. De menționat este că Rotaru nu a vrut să spună nimic despre jucătorii de la FCSB.

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„Claudiu Petrila este un jucător pe care îl apreciem. Păun de la Sepsi este un jucător pe care îl apreciem. Mai sunt și la Dinamo. La Voluntari a venit Guțea. La FCSB nu ne băgăm, se creează animozități. Îmi place unul și de la FCSB, dar nu vă spun cine. Sunt anumiți jucători”, a mai spus Mihai Rotaru.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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