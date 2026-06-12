Universitatea Craiova vrea să transfere un jucător de 1.500.000 de euro! Mihai Rotaru a pus ochii și pe fotbalistul curtat de FCSB

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Universitatea Craiova a avut parte de un sezon de vis, în care a reușit să cucerească atât titlul, cât și Cupa României. Oltenii vor evolua în preliminariile UEFA Champions League, iar în acest sens Mihai Rotaru dorește să întărească lotul, pentru a avea o șansă reală de a ajunge în „Faza Ligii”.

Universitatea Craiova vrea să transfere un jucător de 1.500.000 de euro

După stagiunea perfectă, mai mulți jucători de bază ai „Științei” ar putea avea oferte importante, iar anumite poziții ar rămâne descoperite. Pentru a evita o astfel de situație, Mihai Rotaru se gândește la întărirea lotului. În plin Campionat Mondial, omul de afaceri a recunoscut că Jurica Prsir (26 de ani) este pe lista de transferuri.

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Patronul Universității Craiova a fost pus să spună numele unui jucător pe care îl dorește în cadrul podcastului . Mihai Rotaru nu a stat mult pe gânduri și a mărturisit că Jurica Prsic este una dintre țintele echipei, însă, cel mai probabil, nu se va ajunge la un acord cu mijlocașul de la Gorica.

„Vă spun unul pe care nu cred că o să-l luăm, Jurica Prsir. Vă mai spun unul, că nici pe acesta nu cred că îl luăm, Abdallah. Și încă ceva…”, a spus Mihai Rotaru. Prsir este cotat la 1,5 milioane de euro, iar în această vară va rămâne liber de contract. Gorica a terminat pe locul 8 în Croația în stagiunea recent încheiată.

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Nu doar Jurica Prsic a fost desemnat de către Mihai Rotaru. Acționarul majoritar de la . Printre cei numiți au fost Claudiu Petrila, Nicolae Păun și . De menționat este că

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„Claudiu Petrila este un jucător pe care îl apreciem. Păun de la Sepsi este un jucător pe care îl apreciem. Mai sunt și la Dinamo. La Voluntari a venit Guțea. La FCSB nu ne băgăm, se creează animozități. Îmi place unul și de la FCSB, dar nu vă spun cine. Sunt anumiți jucători”, a mai spus Mihai Rotaru.