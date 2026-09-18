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Universitatea Craiova și FCSB se întâlnesc sâmbătă într-unul dintre cele mai așteptate meciuri ale etapei, iar duelul de pe „Ion Oblemenco” găsește cele două formații în momente diferite. Campioana României a început să adune puncte și vine după victoria de la Corvinul, în timp ce FCSB a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie în SuperLiga. Diferența se vede deja în clasament, dar cifrele spun o poveste mult mai amplă. De la eficiența ofensivă și soliditatea defensivă până la ceea ce se întâmplă pe teren propriu și în deplasare, cele 15 statistici analizate de FANATIK înaintea derby-ului conturează o imagine interesantă asupra celor două echipe.

Craiova a strâns cinci puncte peste FCSB, dar diferența nu se oprește aici

După primele nouă etape, Universitatea Craiova are 17 puncte și ocupă locul 3 în SuperLiga, în timp ce FCSB se află pe poziția a 7-a, cu 12 puncte. Cinci puncte separă cele două formații înaintea confruntării directe, însă golaverajul arată o diferență și mai interesantă. Oltenii au marcat de 19 ori și au primit nouă goluri, în timp ce FCSB are 13 goluri înscrise și 12 primite. Cu alte cuvinte, Craiova a avut nevoie de nouă etape pentru a construi un golaveraj de +10, în timp ce echipa lui Marius Baciu este la doar +1. Nu este, însă, doar o diferență de cifre reci. Ea se vede și în rezultatele din ultimele săptămâni.

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În ultimele cinci etape, Universitatea Craiova a adunat 11 puncte, în timp ce FCSB a luat doar patru. Oltenii n-au pierdut niciun meci în această perioadă (n.r. 3 victorii și două remize), în timp ce bucureștenii au suferit trei înfrângeri. Iar dacă ne uităm la goluri, diferența devine și mai vizibilă: Craiova a înscris de zece ori și a primit doar trei goluri în ultimele cinci partide, în timp ce FCSB a marcat șapte și a încasat zece. Este primul mare argument statistic înaintea derby-ului, iar el este de partea campioanei.

17 puncte are Universitatea Craiova, în timp ce FCSB are 12 puncte

puncte are Universitatea Craiova, în timp ce FCSB are puncte 19 goluri marcate și 9 goluri primite are Universitatea Craiova în SuperLiga

goluri marcate și goluri primite are Universitatea Craiova în SuperLiga 13 goluri marcate și 12 goluri primite are FCSB în SuperLiga

„Ion Oblemenco” poate fi unul dintre marile atuuri ale Craiovei

Există, însă, un capitol în care cifrele capătă și mai multă greutate: meciurile disputate pe teren propriu. În cele cinci meciuri disputate până acum acasă în campionat, Universitatea Craiova a obținut patru victorii și a pierdut o singură partidă. Și mai impresionant este raportul golurilor: 15 marcate și doar două primite. Asta înseamnă o medie de trei goluri înscrise pe meci și numai 0,4 goluri încasate.

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FCSB vine însă la Craiova cu o realitate diferită. În primele patru deplasări de campionat, roș-albaștrii au obținut o victorie, un egal și două înfrângeri. Au marcat trei goluri și au primit tot trei. Diferența este greu de ignorat, pentru că Universitatea Craiova marchează, în medie, de trei ori pe meci acasă, în timp ce FCSB a înscris mai puțin de un gol pe partidă în deplasările din acest sezon. Într-un derby în care detaliile pot decide totul, acesta este un argument statistic important pentru echipa lui Filipe Coelho.

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15 goluri a marcat Universitatea Craiova pe teren propriu în acest sezon

FCSB are mai multe șuturi pe poartă, dar Craiova transformă mai bine presiunea în goluri

FCSB are și capitole în care cifrele îi dau motive de optimism. Cele două echipe sunt aproape identice la numărul total de șuturi, cu aproximativ 18 încercări pe partidă, însă formația bucureșteană are o medie ceva mai bună la șuturile pe poartă. Aici apare, însă, diferența dintre volum și eficiență. Craiova a înscris deja 19 goluri în campionat, cu șase mai multe decât FCSB, deși cele două echipe nu sunt despărțite de o diferență importantă în ceea ce privește numărul total de șuturi.

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Oltenii au și un avantaj la ocaziile mari create, în timp ce posesia este un alt capitol în care echipa din Bănie se află foarte sus. Craiova are o posesie medie de peste 60,3%, ceea ce arată că echipa nu a depins exclusiv de tranziții și momente individuale pentru a produce fotbal ofensiv.

FCSB are, în schimb, mai multe cornere pe meci. Este un detaliu care poate părea minor înaintea unui derby, dar într-un meci în care o fază fixă poate schimba totul, orice avantaj contează. Așadar, dacă punem față în față aceste cifre, imaginea este una interesantă: FCSB ajunge suficient de des la finalizare, dar Craiova a transformat mai bine acest volum în goluri.

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Apărarea Craiovei vine cu cifre care pun presiune pe atacul FCSB-ului

Dacă ofensiva oferă un avantaj oltenilor, apărarea întărește și mai mult această impresie. Universitatea Craiova a primit nouă goluri în primele nouă etape și a reușit patru partide fără gol primit. FCSB a încasat 12 goluri și are trei meciuri în care nu a primit gol. Diferența nu este uriașă, dar devine relevantă atunci când este pusă lângă randamentul ofensiv. Craiova are și mai multe goluri marcate, dar și mai puține primite.

Mai mult, oltenii vin după două meciuri consecutive fără gol primit, cu Universitatea Cluj și Corvinul Hunedoara, iar . Pentru FCSB, provocarea va fi să rupă această serie și să găsească o soluție ofensivă într-un moment în care echipa a pierdut deja prea multe puncte. și poate reprezenta una dintre noutățile importante ale derby-ului.

9 goluri a încasat Craiova în primele 9 etape

goluri a încasat Craiova în primele 9 etape 12 goluri a primit FCSB în primele 9 runde

Istoricul direct îi dă FCSB-ului un argument pe care Craiova nu îl poate ignora

Dacă ne-am opri doar la sezonul actual, balanța statistică ar fi clar înclinată spre Universitatea Craiova. Dar un derby nu începe niciodată de la zero, iar FCSB are un argument important atunci când vine vorba despre confruntările directe. Roș-albaștrii au obținut mai multe victorii în duelurile cu oltenii, iar seria ultimelor întâlniri arată cât de echilibrate au fost aceste partide.

Cele două formații s-au întâlnit de 45 de ori începând din 2014, iar bucureștenii au câștigat 28 dintre aceste partide, față de doar 9 victorii ale Universității Craiova. Alte 8 confruntări s-au încheiat la egalitate. În ultimele cinci întâlniri, însă, balanța s-a echilibrat: două victorii pentru FCSB, două pentru Craiova și o remiză.

Aici cifrele trebuie privite cu ceva mai multă prudență. Loturile s-au schimbat, antrenorii s-au schimbat, iar ceea ce s-a întâmplat în urmă cu un an nu are aceeași greutate precum forma din ultimele săptămâni. Totuși, dacă includem și istoricul direct în cele 15 comparații, acesta reprezintă unul dintre capitolele în care FCSB poate veni cu un argument statistic important înaintea derby-ului.

28 de victorii are FCSB în fața Universității Craiova

de victorii are FCSB în fața Universității Craiova 9 victorii a obținut Craiova în fața rivalei FCSB

Verdictul cifrelor înainte de Craiova – FCSB

Dacă punem toate cele 15 statistici într-un singur tablou, Universitatea Craiova iese în față la mai multe capitole importante: clasament, forma ultimelor etape, goluri marcate, goluri primite, randamentul de acasă, posesie, ocazii mari și eficiență ofensivă. FCSB are, la rândul său, cifre mai bune la anumite capitole, în special la șuturile pe poartă și cornere, iar istoricul confruntărilor directe îi oferă un argument suplimentar.

Dacă punem cap la cap toate cifrele analizate înaintea derby-ului, Universitatea Craiova are mai multe argumente statistice de partea sa. Oltenii stau mai bine la puncte, golaveraj, forma ultimelor etape, eficiență ofensivă și randamentul de pe teren propriu, în timp ce FCSB are avantajul la anumite capitole, precum șuturile pe poartă, cornerele și istoricul confruntărilor directe. Cifrele sezonului 2026/2027 conturează, așadar, un avantaj statistic pentru Universitatea Craiova înaintea duelului de sâmbătă, dar asta nu înseamnă, totuși, că statisticile pot decide derby-ul. Înseamnă doar că, înainte ca arbitrul să fluiere startul, Craiova intră în teren cu mai multe argumente măsurabile de partea ei. Cert este că sâmbătă seară, pe „Ion Oblemenco”, rămâne de văzut dacă aceste cifre vor avea sau nu vreo legătură cu ceea ce se va întâmpla pe teren.