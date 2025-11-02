LIVE VIDEO U Craiova – Rapid, SuperLiga, etapa 15. Programul oltenilor înainte de marele meci

ADVERTISEMENT

U Craiova – Rapid este cel mai tare meci al etapei 15 din SuperLiga. Dincolo de tradiție, rămân locurile ocupate de cele două formații în clasament, trei, respectiv doi.

Universitatea Craiova a anunțat pe pagina de Facebook programul cu ore exacte al evenimentelor înaintea partidei cu Rapid, din etapa a 15-a a SupăerLigii.

ora 17:00 – Magazinul mobil va fi prezent pe esplanada arenei

ora 18:30 – Se deschid porțile stadionului “Ion Oblemenco”

ora 19:00 – Universitatea Craiova ajunge în ”Vulcan”

ora 19:55 – Leii ies la încălzire

ora 20:25 – ”Ținem cu echipa noastră…”

ora 20:28 – Vocile pregătite, începe prezentarea echipei

ora 20:30 – Steagurile, eșarfele și fularele sus! Începe bătălia cu FC Rapid!

Diana Șucu își serbează ziua de naștere duminică, 2 noiembrie. Soția patronului de la Rapid împlinește frumoasa vârstă de 53 de ani, iar fanii giuleșteni nu au trecut cu vederea acest lucru.

„Sărbătoare în Familia Rapidului! În zi de derby, avem plăcerea să o serbăm pe Diana Șucu. La mulți ani vișinii!”, s-a arătat în comunicatul emis de pagina oficială a Rapidului.

Într-un interviu , a mărturisit că abia așteaptă să fie prezent pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – Rapid. Fostul mijlocaș al oltenilor speră că elevii lui Mirel Rădoi vor avea câștig de cauză.

„Dacă ne luăm după ultimele rezultate şi poziţia din clasament, dar şi după jocul pe care-l prestează, pentru că ei sunt extrem de pragmatici. Cred că au primit 10 goluri până acum. Sunt echipă bună pe tranziţie pozitivă, au jucători cu viteză, Petrila, Dobre, Koljic, care a plecat de la noi. Au echipă bună şi pe fondul rezultatelor pozitive sigur au mare încredere.

Vor veni aici să câştige sau să nu piardă, pentru că ar reuşi să păstreze distanţa de puncte. Mister Gâlcă ştie ce înseamnă Craiova, a fost aici, deci va fi un meci interesant şi disputat. Cel mai probabil stadionul va fi plin şi atmosfera incendiară. Chiar îmi doresc să resimt atmosfera de pe stadion şi sunt tare curios care va fi rezultatul final. Vreau să mă bucur de moment”, a declarat Mihai Căpățînă pentru FANATIK.

U Craiova – Rapid, etapa 15 de SuperLiga

Universitatea Craiova se joacă duminică, 2 noiembrie, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Meciul contează pentru etapa cu numărul 15 din SuperLiga, ultima a turului de campionat.

U Craiova a jucat entuziasmant în startul sezonului, lucru care i-a permis să urce pe primul loc în SuperLiga și să se califice în faza principală din Conference. Însă, după acest apogeu, lucrurile s-au complicat și a început o adevărată criză în Bănie. Înfrângere la Oțelul, egal cu Dinamo acasă, înfrângere la Rakow și FCSB și oltenii stăteau pe un butoi cu pulbere.

De patru meciuri, Universitatea este neînvinsă, dar nu convinge. A câștigat cu 3-1 contra Sloboziei, dar Papeau a ratat o șansă imensă de a face 2-1 pentru Unirea în 10 oameni. Cu Noah, Craiova era favorită, dar a fost dominată și a luat un singur punct, după ce deschisese scorul. A urmat Metaloglobus, 0-0. Și 4-1 cu Sănătatea Cluj în Cupă, un rezultat mult mai clar decât jocul în sine.

În schimb, . Iar acum e pe locul secund, la egalitate cu liderul FC Botoșani. Giuleștenii fiind și singuri care au bătut Botoșaniul. 31 de puncte are Rapidul, cu trei mai multe decât U Craiova.

Cine arbitrează U Craiova – Rapid

Partida de pe „Ion Oblemenco” va fi arbitrată de bucureșteanul Marcel Bîrsan (43 de ani). „Centralul” va fi ajutat de la cele două linii de asistenții Valentin Avram și Imre-Laszlo Bucsi.

În camera VAR se vor afla Florin Andrei și Valentin Porumbel, iar observator a fost desemnat Nicolae Grigorescu.

Bilete la Universitatea Craiova – Rapid în etapa 15 de SuperLiga

Prețurile biletelor la partida U Craiova – Rapid variază între 35 și 170 de lei. Mai exact, în Peluza Nord sunt 35 de lei, iar la Sud 50 de lei.

Costurile sunt diferite și între cele două tribune, 70 de lei la a doua și 120 la prima. Cel mai scumpe tichete sunt, evident, cele de la VIP, 170 de lei.

Program complet etapa 15 de SuperLiga

Vineri, 31 octombrie

Dinamo – CFR Cluj 2-1

Sâmbătă, 1 noiembrie

Unirea Slobozia – FC Argeș 0-1

U Cluj – FCSB 0-2

Duminică, 2 noiembrie

ora 15:30 UTA Arad – Metaloglobus

ora 17:45 Hermannstadt – Oțelul Galați

ora 20:30 Universitatea Craiova – Rapid

Luni, 4 noiembrie

ora 17:30 Farul – Csikszereda

ora 20:30 Petrolul – FC Botoșani

Clasamentul SuperLigii înainte de U Craiova – Rapid, în etapa 15

FC Botoșani 31 puncte (golaveraj 28-11) Rapid 31 puncte (25-10) U Craiova 28 puncte (24-14) Dinamo 24 puncte (20-14) FC Argeș 24 puncte (19-15) Oțelul 19 puncte (20-13) Farul 19 puncte (16-17) Unirea Slobozia 18 puncte (17-19) U Cluj 17 puncte (16-16) FCSB 16 puncte (19-20) UTA Arad 16 puncte (16-24) Petrolul 13 puncte (10-15) CFR Cluj 13 puncte (19-26) Csikszereda 13 puncte (17-26) Hermannstadt 10 puncte (10-20) Metaloglobus 7 puncte (12-28)

Cine transmite la TV Universitatea Craiova – Rapid

U Craiova – Rapid se vede pe tv pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cele două posturi care vor transmite partida din Bănie.

Cum poți vedea live stream online Universitatea Craiova – Rapid. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

Online, meciul poate fi urmărit de abonați pe platformele de streaming Digi Online, Prima Sport și Orange TV Go. Acestea reprezintă soluții și pentru românii din diaspora.

Cote pariuri Universitatea Craiova – Rapid, în etapa 15 de SuperLiga

Chiar dacă nu a convins prin joc în ultima perioadă, Universitatea Craiova se bucură de încrederea caselor de pariuri, care o văd favorită duminică seară contra Rapidului. Oltenii au cotă 2,02 pentru un succes, în timp ce giuleștenii primesc 3,65. Iar remiza e cotată, de asemenea, la 3,65.

Când vine vorba despre goluri, „ambele marchează” are cotă 1,82, iar „peste 2,5 goluri” vine cu 1,88.

Live Blog: Urmărește în timp real Universitatea Craiova – Rapid, Superliga – etapa 15

U Craiova – Rapid se vede și pe FANATIK în format live text. Fază cu fază, tot ce se întâmplă în Bănie aflați de pe site-ul nostru.

Iar Reacțiile și declarațiile protagoniștilor la final de joc vor și ele pe FANATIK.