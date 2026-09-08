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Radu Drăgușin (24 de ani) are un start dificil de sezon la Fiorentina. Fundașul central român a avut prestații sub așteptări, iar italienii au dat deja un prim verdict în privința sa. Unde figurează acum numele internaționalului român.

Radu Drăgușin, inclus de italieni în cel mai slab prim „11” din Serie A

Fiorentina a bifat 3 eșecuri din 3 meciuri de campionat disputate în noul sezon din Serie A. Conducerea l-a demis astfel pe Fabio Grosso și l-a instalat pe banca tehnică pe unul dintre . Presa din „Cizmă” a inclus însă mai mulți jucători de la formația „Viola” în cel mai slab prim „11” după cele 3 etape scurse, iar numele lui Radu Drăgușin este prezent în această echipă.

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„Unsprezecele de coșmar din Serie A îl vede pe Fiorentina dominând, la fel ca la începutul anului trecut. Cinci dintre cei unsprezece jucători poartă violet, și nu putea fi altfel, având în vedere raportul investiții/rezultate”, au notat italienii de la TuttoMercatoWeb, care au alcătuit apoi primul „11” al celor mai slabi jucători din Serie A după disputarea primelor 3 etape ale noului sezon.

Așadar, echipa constituită din acești fotbaliști îi are drept reprezentanți pe următorii: David de Gea (Fiorentina) 5,17 – Joao Mario (Fiorentina) 4,50, Redouane Halhal (Venezia) 4,75, Radu Drăguşin (Fiorentina) 4,67, Victor Valdepenas (Fiorentina) 5,00 – Andre-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 5,00, Nicolo Fagioli (Fiorentina) 5,00, Simon Sohm (Venezia) 5,25 – Zakaria Aboukhlal (Torino) 5,25 – El Bilal Toure (Parma) 5,17, Nikola Stulic (Lecce) 5,00.

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Radu Drăgușin, apostrofat de agentul Florin Manea după ultimele prestații

Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin, a comentat schimbarea care se va produce pe banca tehnică a formației din Serie A odată cu aducerea noului antrenor și a încercat să ofere un motiv pentru evoluțiile modeste ale fundașului central din acest start de sezon. Cei doi . „Am fost îngrijorat și eu. Cu Roma nu mi s-a părut că a făcut un meci atât de slab, dar apoi, cu Frosinone, nu a fost deloc bine. Am mers la el acasă vreo trei zile, am stat de vorbă. Am fixat treaba și o să joace foarte bine.

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Nu uitați că au fost primele sale meciuri după un an și jumătate. Este normal să-ți pierzi cumva din repere, viteză, încredere. Toată lumea are așteptări de la el, pe bună dreptate. Ceea ce s-a întâmplat cu Frosinone i-a trezit pe toți, inclusiv pe Radu, dar și pe mine. Am zis: ‘Băi, nu se poate’. O să fie mult mai bine de acum înainte”, a afirmat Florin Manea, conform .

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Etapa cu numărul 4 din Serie A îi aduce Fiorentinei un duel în deplasare pe terenul nou-promovatei Venezia. Partida este programată vineri, 11 septembrie, de la ora 21:45. Venezia se află tot în aceeași situație critică, fără punct după primele 3 etape.