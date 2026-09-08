Radu Drăgușin (24 de ani) are un start dificil de sezon la Fiorentina. Fundașul central român a avut prestații sub așteptări, iar italienii au dat deja un prim verdict în privința sa. Unde figurează acum numele internaționalului român.
Fiorentina a bifat 3 eșecuri din 3 meciuri de campionat disputate în noul sezon din Serie A. Conducerea l-a demis astfel pe Fabio Grosso și l-a instalat pe banca tehnică pe unul dintre cei mai vulcanici tehnicieni din Italia. Presa din „Cizmă” a inclus însă mai mulți jucători de la formația „Viola” în cel mai slab prim „11” după cele 3 etape scurse, iar numele lui Radu Drăgușin este prezent în această echipă.
„Unsprezecele de coșmar din Serie A îl vede pe Fiorentina dominând, la fel ca la începutul anului trecut. Cinci dintre cei unsprezece jucători poartă violet, și nu putea fi altfel, având în vedere raportul investiții/rezultate”, au notat italienii de la TuttoMercatoWeb, care au alcătuit apoi primul „11” al celor mai slabi jucători din Serie A după disputarea primelor 3 etape ale noului sezon.
Așadar, echipa constituită din acești fotbaliști îi are drept reprezentanți pe următorii: David de Gea (Fiorentina) 5,17 – Joao Mario (Fiorentina) 4,50, Redouane Halhal (Venezia) 4,75, Radu Drăguşin (Fiorentina) 4,67, Victor Valdepenas (Fiorentina) 5,00 – Andre-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 5,00, Nicolo Fagioli (Fiorentina) 5,00, Simon Sohm (Venezia) 5,25 – Zakaria Aboukhlal (Torino) 5,25 – El Bilal Toure (Parma) 5,17, Nikola Stulic (Lecce) 5,00.
Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin, a comentat schimbarea care se va produce pe banca tehnică a formației din Serie A odată cu aducerea noului antrenor și a încercat să ofere un motiv pentru evoluțiile modeste ale fundașului central din acest start de sezon. Cei doi au avut o discuție personală. „Am fost îngrijorat și eu. Cu Roma nu mi s-a părut că a făcut un meci atât de slab, dar apoi, cu Frosinone, nu a fost deloc bine. Am mers la el acasă vreo trei zile, am stat de vorbă. Am fixat treaba și o să joace foarte bine.
Nu uitați că au fost primele sale meciuri după un an și jumătate. Este normal să-ți pierzi cumva din repere, viteză, încredere. Toată lumea are așteptări de la el, pe bună dreptate. Ceea ce s-a întâmplat cu Frosinone i-a trezit pe toți, inclusiv pe Radu, dar și pe mine. Am zis: ‘Băi, nu se poate’. O să fie mult mai bine de acum înainte”, a afirmat Florin Manea, conform Digi Sport.
Etapa cu numărul 4 din Serie A îi aduce Fiorentinei un duel în deplasare pe terenul nou-promovatei Venezia. Partida este programată vineri, 11 septembrie, de la ora 21:45. Venezia se află tot în aceeași situație critică, fără punct după primele 3 etape.