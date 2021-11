UNTOLD 2022: Când are loc evenimentul și cât costă biletele

UNTOLD, festivalul care unește sute de mii de oameni anual, va avea loc și în 2022. Organizatorii evenimentului au anunțat că, în 2022, tinerii și nu numai vor avea ocazia să își întâlnească artiștii internaționali preferați și să se distreze pe vibe-ul muzicii electronice, între 4 și 7 august.

Povestea UNTOLD continuă și în 2022

„UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume, își va deschide porțile în 2022, între 4 și 7 august. Timp de 4 zile și 4 nopți, sute de mii de fani din întreaga lume vor păși în tărâmul magic din Cluj-Napoca să se distreze alături de cei mai buni artiști internaționali ai momentului și nu numai.

Organizatorii festivalului UNTOLD au început deja pregătirile pentru cel de-al șaptelea capitol care aduce povești și personaje noi din universul magic”, este mesajul transmis de organizatori.

Informația a fost transmisă pe conturile de socializare dedicate evenimentul, unde fanii nu au ezitat să își exprime nerăbdarea pentru încă patru nopți de distracție.

”Can’t wait” (n.r. Abia aștept), “Ooh, this will be amazing! Waiting for it!”(n.r. Va fi uimitor! Abia aștept!) sau “I hope Armin is there this year!” (n.r. Sper ca Armin va fi invitat anul viitor!) sunt câteva mesaje de pe conturile de socializare UNTOLD.

Accesul la UNTOLD 2022

Accesul va fi permis pe baza unor abonamente, care vor fi disponibile online pe site-ul dedicat festivalului. Acestea vor fi disponibile începând din data de 18 noiembrie 2021 și vor cuprinde trei categorii:

Abonamentul VIP-în jur de 340 de euro

Abonamentul General Access Risk Free-în jur de 139 de euro

Abonamentul General Access Basic-în jur de 129 de euro

Artiștii de la UNTOLD 2022?

În 2021, festivalul a fost cel mai important la nivel european. Printre artiștii care i-au încântat pe tineri în acest an au fost David Guetta, Tujamo, Martin Garrix, Alok, Inna, Afrojack, Tyga, DJ Snake, Martin Solving, Lost Frequencies, Steve Aoki și DJ Snake. . Dacă în 2021, la UNTOLD, au fost invitate nume grele ale industriei de muzică electronică, pentru 2022, lista artiștilor nu a fost încă anunțată.

UNTOLD, festivalul care adună oamenii din toate colțurile lumii

Organizatorii au anunțat că la, finele festivalul organizat în 2021, : Polonia, SUA sau Japonia sunt câteva nume de state date publicității legate de originea fanilor.

Organizatorii UNTOLD au ales ca, în 2021, accesul să aibă loc fie pe baza certificatul verde, fie pe baza unui test rapid în centrele cu care festivalul avea un parteneriat.

Edy Chereji a menționat, la sfârșitul festivalul din 2021, că cei mai mulți dintre participanți au fost vaccinași și că, în acel moment, festivalul era unul dintre cele mai sigure evenimente din România.