Ca în fiecare vară, Cluj-Napoca devine capitala distracției. Anul acesta, în perioada 7-10 august, are loc UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din Europa, dar și din lume. Care este programul și ce artiști vor urca pe cele mai importante scene.

Untold 2025. Programul complet pe zile și ore

promite festivalierilor că va ridica din nou standardele distracției. Cu un line-up spectaculos, scene tematice și o atmosferă electrizantă, UNTOLD este mai mult decât un festival.

Anul acesta, Cluj Arena devine kilometrul zero al distracției. , care să împace gusturile muzicale ale fiecărui festivalier. Cine nu și-a cumpărat bilete, încă mai are ocazia să o facă. Potrivit organizatorilor, mai sunt disponibile câteva bilete General Access și VIP Access.

Organizatorii UNTOLD au anunțat și în acest an un line-up uimitor, care reunește nume grele din EDM, tehno, pop și hip-hop. Pe scenele festivalului vor urca atât artiști de renume mondial, cât și artiști din România.

În prima zi de UNTOLD, distracția începe la ora 18:00 pe Mainstage, după cum urmează:

ora 18:00 – Partydul Kiss FM

ora 18:55 – Minelli

ora 20:00 – Sam Garrett

ora 21:00 – Rag’n’Bone Man

ora 22:45 – Tujano

ora 00:00 – Don Diablo

ora 01:20 – Tiesto

ora 04:15 – Topic

Tot în prima zi de UNTOLD, programul pentru scena Galaxy este următorul:

ora 21:00 – Akos

ora 22:00 – Chapter 47

ora 23.00 – Marwan Dua

ora 01:00 – Black Coffee

ora 03:00 – Arapu B2B Priku

ora 05:00 – Nusha

În prima zi de UNTOLD, festivalierii au următorul program la scena Daydreaming:

ora 18:00 – Julian M

ora 18:30 – Denes Toth

ora 20:30 – Vote

ora 22:30 – Para For Cuva

ora 00:00 – Ben Bohmer

ora 01:30 – Armen Miran

ora 03:30 – Marten Lou

La scena Alchemy, distracția va fi asigurată de:

ora 17:30 – Candyboii

ora 18:10 – 911

ora 19:05 – Marko Glass x Bvcovia

ora 20:00 – Albert NBN

ora 20:55 – Petre Ștefan

ora 21:50 – IAN

ora 22:45 – Oscar

ora 23:40 – Wilkinson

ora 01:50 – YNY Sebi

Programul celei de-a doua zi de UNTOLD

Distracția continuă și în a doua zi de UNTOLD, la Mainstage cu:

ora 18:00 – Bad & Boujee

ora 18:40 – Altar

ora 20:00 – Deliaora 21:30 – Post Malone

ora 23:15 – artist surpriză

ora 01:15 – Armin van Buuren

ora 04:45 – DJ Bliss

În a doua zi de festival, pe scena Galaxy, distracția va fi asigurată de:

ora 20:30 – Poltom

ora 21:15 – Persic

ora 23:00 – Nu Zau b2b SEPP

ora 01:00 – Dom Dolla

ora 03:00 – Artbat

ora 05:00 – Cezar

Festivalierii care vor merge la scena Daydreaming, vor avea ocazia să îi vadă pe:

ora 16:00 – Antonia Dobrila

ora 18:00 – Dymos & Shizzo

ora 20:00 – Caleesi & Kreis

ora 22:00 – Sebastien Leger

ora 00:00 – Mano le Tough

ora 02:00 – Rampueora 04:00 – Marwan Dua

În a doua zi de UNTOLD, distracția la scena Alchemy va începe la ora 17:30, după cum urmează:

ora 17:30 – TZU

ora 18:15 – Dan Gerosu

ora 19:05 – Bitza

ora 20:00 – Macanache

ora 20:55 – Vlad Dobrescu

ora 22:05 – Paraziții

ora 23:15 – Rusko

ora 00:35 – Alex Super Beats

Programul celei de-a treia zi de UNTOLD

Maratonul muzical continuă și în a treia zi de festival. UNTOLD a pregătit multe surprize pentru festivalieri, iar pe Mainstage vor urca:

ora 18:00 – Dany Neville

ora 18:40 – VAMA

ora 19:50 – Wizthemc

ora 21:15 – Metro Boomin

ora 22:55 – Hugel

ora 00:50 – Alok

ora 02:10 – Alan Walker

ora 03:40 – Steve Angello

ora 05:00 – Vinci Vici

Pe scena Galaxy, în a treia zi de festival vor urca:

ora 20:30 – Mihnea Rog

ora 21:00 – Sara Bluma

ora 23:00 – Dan Andrei b2b Sublee

ora 01:00 – A:RPIA:R

ora 03:00 – Green Velvet

ora 05:00 – Toto Chiavetta b2b Zamna Soundsystem

Line-ul de la scena Daydreaming este și el unul incendiar. În a treia zi de festival, petrecăreții îi vor vedea pe:

ora 16:00 – Akos

ora 18:00 – Andi Moisescu

ora 19:30 – Julian Prince

ora 21:00 – Hraach

ora 23:00 – Royksopp

ora 01:05 – Jan Blomqvist

ora 02:45 – Day Dreamers

ora 03:50 – Beard2Beard

Atmosfera va fi una incendiară și la scena Alchemy. În a treia zi de festival, UNTOLD îi aduce în fața tuturor pe:

ora 17:30 – Alduts Sherdley

ora 18:30 – Cojo

ora 19:30 – Erika Isac

ora 20:20 – IDK

ora 21:15 – HVNDS

ora 22:10 – Azteca

ora 23:05 – MGL

ora 00:00 – Deliric x Silent Strike

Programul ultimei zile de UNTOLD

La 10 ani de UNTOLD, organizatorii au promis un final epic. Momentele artistice au fost gândite în așa fel încât festivalierii să rămână cu amintiri frumoase pe viață. În ziua 4, ultima de UNTOLD, distracția pe Mainstage va începe la 18:25 cu un moment tradițional românesc, după care vor urma:

ora 18:45 – Aura Șova

ora 19:25 – Irina Rimes

ora 20:35 – INNA

ora 21:50 – Becky Hill

ora 23:20 – Anyma

ora 01:00 – Fisher

ora 03:10 – Martin Garrix

ora 05:10 – Cancelled Music

În ultima de zi de UNTOLD, pe scena Galaxy vor urca:

ora 21:00 – Vizan

ora 22:00 – Paso Doble

ora 23:30 – Mahony

ora 01:00 – Adriatique

ora 03:00 – Marco Carola

ora 05:00 – SIT

Distracția este în toi și la scena Daydreaming, unde festivalierii îi vor vedea pe:

ora 16:00 – Jaheyo

ora 17:30 – Share

ora 19:00 – Daox

ora 20:30 – Paax

ora 22:30 – Bob Moses

ora 00:00 – Pachanga Boys

ora 02:00 – Anthony Middleton

ora 04:00 – Shimza

La scena Alchemy, festivalul UNTOLD se va încheia cu:

ora 17:30 – Tussin

ora 18:30 – Vescan

ora 19:25 – Spike

ora 20:35 – Grasu XXL

ora 21:45 – Puya

ora 22:55 – Dub FX feat. Woodnote

ora 23:50 – Rava

ora 00:50 – Killa Fonic

Cum intri la UNTOLD 2025

Anul acesta se împlinesc 10 ani de UNTOLD, astfel că organizatorii au promis festivalierilor o experiență de neuitat. Cea mai spectaculoasă ediție UNTOLD de până acum are loc în perioada 7 – 10 august 2025, iar cei care vor să participe trebuie să țină cont de câteva reguli.

Potrivit organizatorilor, doar fanii înregistrați în formularul de Check-in (online sau la locație) pot primi brățara de festival, pe baza unui abonament sau bilet de o zi, cu un cod de bare valid și o carte de identitate.

Check-in-ul online se face înainte de deschiderea festivalului. Festivalierii care aleg să îl facă la fața locului vor achita o taxă de 125 RON. Tinerii sub 18 ani trebuie să aibă la ei, pe lângă abonament sau bilet, actul de identitate și documentul care atestă acordul părinților. Accesul minorilor sub 14 ani este permis la UNTOLD doar dacă sunt însoțiți de un părinte/tutore. Copiii sub 7 ani intră gratuit la festival.

Reguli de acces și plată la UNTOLD 2025

Festivalierii care iau parte la UNTOLD 2025 trebuie să știe că nu este permis accesul în festival cu:

substanțe interzise, alcool, sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorant)

biberoane

umbrele

produse cosmetice inflamabile

rucsacuri sau borsete mai mari de 29 cm X 21 cm X 12 cm

conserve, artificii, lasere, spray-uri

cuțite, arme, obiecte contondente, bannere susținute de bețe

scaune, lanțuri, articole pirotehnice

mâncare sau băuturi

animale

aparate foto sau video profesionale, inclusiv DSLR-uri cu obiective detașabile.

În schimb, la UNTOLD 2025 este permis accesul cu medicamente însoțite de prescripție medicală, insulină, picături pentru uz medical, spray inhalator pentru astm, doar dacă festivalierii prezintă o scrisoare medicală sau un document echivalent și în cantitatea maximă recomandată zilnic.

După ce și-au făcut Check-in-un online, participanții își pot crea propriul Portofel de Festival, unde își pot depune în avans bani pentru festival, prin selectarea serviciului de Top-up Online. Acest serviciu este recomandat și pentru a se evita aglomerația din festival.

Ulterior, suma încărcată va fi transferată și activată pe brățara de festival la orice punct de Credit Point din festival. Festitvalierii vor putea face asta și în timpul festivalului, iar suma poate fi accesată direct de pe telefon din aplicația UNTOLD.