UNTOLD l-a făcut pe Cristiano Bergodi să răbufnească: „Jucăm acasă, dar nu e chiar acasă”. Plecare importantă de la U Cluj

Eliminată din UEFA Europa League, Universitatea Cluj caută să continue parcursul european cu o calificare în turul 3 preliminar al Conference League. „Șepcile roșii” nu vor avea deloc o misiune ușoară. Joi, 23 iulie, de la ora 20:00, ardelenii dau piept la Sf. Gheorghe cu Brann. Antrenorul Cristiano Bergodi a confirmat că Andrei Coubiș a plecat de la U Cluj.
Universitatea Cluj, la fel ca în fiecare vară, este nevoită să plece de pe propriul stadion, din cauza pregătirilor festivalului UNTOLD care are loc pe arena din Cluj-Napoca în perioada 6-9 august. Astfel, „șepcile roșii” vor disputa manșa tur a „dublei” cu Brann din turul 2 preliminar al UEFA Conference League pe stadionul lui Sepsi din Sf. Gheorghe. Cristiano Bergodi s-a arătat deranjat la conferința de presă de acest aspect.
„Este o echipă foarte bună, din ce am văzut. Aleargă mult și au jucători buni la mijloc și în atac, Mathisen, Ingason. E o echipă bună. Castro este foarte bun, a făcut lucruri pozitive, dar s-a accidentat. E un jucător care poate deregla tot. Este periculos pentru noi.
Mă aștept să facem un meci frumos. Jucăm acasă, dar nu e chiar acasă. Din păcate, este UNTOLD și avem această problemă. Mă aștept ca băieții să facă o figură frumoasă. Este un meci foarte dificil. Ei sunt în plin campionat, noi nu, dar am făcut două meciuri cu Dinamo Kiev și asta îmi dă încredere”, a declarat Cristiano Bergodi.
În continuare, Cristiano Bergodi a confirmat plecarea lui Andrei Coubiș de la Universitatea Cluj. Fundașul central, cedat la Lincoln City, nou-promovată în Championship, pentru suma de 3 milioane de euro, plus 15% dintr-un viitor transfer, s-a despărțit de „șepcile roșii” chiar înaintea meciului cu Brann din Conference League.
„Andrei Coubiș a plecat cu două zile în urmă, ne-a salutat. Bravo lui! Suntem bucuroși pentru el, pentru cariera lui, ne-a ajutat. El nu mai este jucătorul nostru și vorbim doar de cine a rămas și cine sperăm că va veni. Trebuie înlocuit, trebuie să facem ceva în mercato. Nu știu dacă va juca Jovo Lukic, a avut zile libere. Este în urmă cu pregătirea. Îl avem pe Alibek Aliev, dar vom vedea. Avem ultimul antrenament. Pentru noi e foarte important și este golgheterul campionatului.
Este foarte importantă experiența lor în Europa League. Întâlnim o echipă bună. Și noi am jucat în preliminarii, dar, din păcate, nu am reușit să trecem la penalty-uri de Dinamo Kiev. Brann este o echipă foarte bună. E o echipă tipică din Scandinavia. Joacă 4-3-3, dar se apără altfel, sunt o echipă bună. Nu avem probleme medicale, vedem la Mikanovic, dar e recuperabil. Lefter nu poate juca”, au fost cuvintele lui Cristiano Bergodi.