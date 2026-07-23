Sport

UNTOLD l-a făcut pe Cristiano Bergodi să răbufnească: „Jucăm acasă, dar nu e chiar acasă”. Plecare importantă de la U Cluj

UNTOLD care va avea loc pe Cluj Arena le-a dat peste cap planurile lui Cristiano Bergodi și U Cluj. Ce se întâmplă înaintea meciului cu Brann din cupele europene
Răzvan Rădulescu
23.07.2026 | 07:48
UNTOLD la facut pe Cristiano Bergodi sa rabufneasca Jucam acasa dar nu e chiar acasa Plecare importanta de la U Cluj
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Cristiano Bergodi nu este deloc încântat de situația în care a ajuns U Cluj, din cauza festivalului UNTOLD. Foto: colaj Fanatik.
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Eliminată din UEFA Europa League, Universitatea Cluj caută să continue parcursul european cu o calificare în turul 3 preliminar al Conference League. „Șepcile roșii” nu vor avea deloc o misiune ușoară. Joi, 23 iulie, de la ora 20:00, ardelenii dau piept la Sf. Gheorghe cu Brann. Antrenorul Cristiano Bergodi a confirmat că Andrei Coubiș a plecat de la U Cluj.

Cristiano Bergodi, descumpănit înainte de U Cluj – Brann: „Din păcate, este UNTOLD și avem această problemă”

Universitatea Cluj, la fel ca în fiecare vară, este nevoită să plece de pe propriul stadion, din cauza pregătirilor festivalului UNTOLD care are loc pe arena din Cluj-Napoca în perioada 6-9 august. Astfel, „șepcile roșii” vor disputa manșa tur a „dublei” cu Brann din turul 2 preliminar al UEFA Conference League pe stadionul lui Sepsi din Sf. Gheorghe. Cristiano Bergodi s-a arătat deranjat la conferința de presă de acest aspect.

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„Este o echipă foarte bună, din ce am văzut. Aleargă mult și au jucători buni la mijloc și în atac, Mathisen, Ingason. E o echipă bună. Castro este foarte bun, a făcut lucruri pozitive, dar s-a accidentat. E un jucător care poate deregla tot. Este periculos pentru noi.

Mă aștept să facem un meci frumos. Jucăm acasă, dar nu e chiar acasă. Din păcate, este UNTOLD și avem această problemă. Mă aștept ca băieții să facă o figură frumoasă. Este un meci foarte dificil. Ei sunt în plin campionat, noi nu, dar am făcut două meciuri cu Dinamo Kiev și asta îmi dă încredere”, a declarat Cristiano Bergodi.

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Andrei Coubiș a plecat de la U Cluj chiar înaintea duelului cu Brann

În continuare, Cristiano Bergodi a confirmat plecarea lui Andrei Coubiș de la Universitatea Cluj. Fundașul central, cedat la Lincoln City, nou-promovată în Championship, pentru suma de 3 milioane de euro, plus 15% dintr-un viitor transfer, s-a despărțit de „șepcile roșii” chiar înaintea meciului cu Brann din Conference League.

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„Andrei Coubiș a plecat cu două zile în urmă, ne-a salutat. Bravo lui! Suntem bucuroși pentru el, pentru cariera lui, ne-a ajutat. El nu mai este jucătorul nostru și vorbim doar de cine a rămas și cine sperăm că va veni. Trebuie înlocuit, trebuie să facem ceva în mercato. Nu știu dacă va juca Jovo Lukic, a avut zile libere. Este în urmă cu pregătirea. Îl avem pe Alibek Aliev, dar vom vedea. Avem ultimul antrenament. Pentru noi e foarte important și este golgheterul campionatului.

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Este foarte importantă experiența lor în Europa League. Întâlnim o echipă bună. Și noi am jucat în preliminarii, dar, din păcate, nu am reușit să trecem la penalty-uri de Dinamo Kiev. Brann este o echipă foarte bună. E o echipă tipică din Scandinavia. Joacă 4-3-3, dar se apără altfel, sunt o echipă bună. Nu avem probleme medicale, vedem la Mikanovic, dar e recuperabil. Lefter nu poate juca”, au fost cuvintele lui Cristiano Bergodi.

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Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
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