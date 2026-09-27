Sport

Cosmin Contra, mesaj clar pentru Gică Hagi! Cei doi „tricolori” pe care îi vrea titulari cu orice preț: „Unul ca el nu există!”

Cosmin Contra crede că naționala României are nevoie de doi jucători care nu au cum să fie lăsați pe bancă. Rămâne de văzut dacă Gheorghe Hagi îl va asculta înainte de următoarele meciuri.
Flaviu Popa
27.09.2026 | 18:30
Cosmin Contra mesaj clar pentru Gica Hagi Cei doi tricolori pe care ii vrea titulari cu orice pret Unul ca el nu exista
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Cosmin Contra, sfat pentru Gică Hagi
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Gheorghe Hagi a surprins prin primul 11 trimis în teren în Suedia, când a lăsat pe bancă mai mulți jucători de bază ai naționalei. Cu toate acestea, Hagi a explicat că vrea să ruleze întreg lotul, astfel că sunt șanse mari cu Bosnia să vedem alți 11 jucători titulari.

Gheorghe Hagi a surprins pe toată lumea cu echipa pe care a trimis-o în teren în Suedia

Cu toate acestea, Cosmin Contra nu vede cum Nicușor Stanciu sau Vlad Dragomir pot să lipsească din teren, indiferent că vorbim despre un meci oficial sau amical. Cât despre absențele din lot ale lui Daniel Bîrligea sau Ianis Stoica, Cosmin Contra îi dă momentan credit lui Hagi și spune că selecționerul simte cel mai bine care este realitatea din vestiar.

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„M-a surprins și formula de start. Sunt jucători care sunt în formă la echipele lor de club și… Din ce am înțeles, Hagi vrea să vadă toți jucătorii. Probabil după aia va lua deciziile pe care trebuie să le ia. Gică e acolo, el îi simte pe jucători.

Unul care dă gol meci de meci și pase de gol cum e Stanciu nu există, dacă ne luăm după forma actuală. Mai e Dragomir care în ultimele meciuri la națională a confirmat, e tehnic, e bătăios, poți să scoți mingea la el, să conecteze atacanții. Aș fi văzut un 4-2-3-1”, a explicat Cosmin Contra, la Digi Sport Special.

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Cosmin Contra crede că Nicușor Stanciu și Vlad Dragomir nu trebuie să lipsească din primul 11 al României

Nicolae Stanciu și Vlad Dragomir au fost rezerve cu Suedia și au intrat doar pe final de meci, Stanciu în minutul 81, Dragomir în 89. Radu – Coubiș, Drăgușin, Ghiță – Rațiu, Băluță, Marin, Bancu – Man, Louis Munteanu, Ianis Hagi a fost echipa folosită de România în meciul cu Suedia.

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România va disputa următorul meci din Nations League cu Bosnia la București, luni 28 septembrie de la ora 21:45. Gheorghe Hagi a anunțat că va folosi o echipă diferită față de cea cu Suedia, astfel că cel mai probabil Nicușor Stanciu va fi titular. Rămâne de văzut dacă va fi folosit Vlad Dragomir, al doilea jucător indicat de Cosmin Contra.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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