Unul din cinci români e nesigur în privinţa banilor săi, în 2026. În topul investiţiilor conduc acţiunile Nvidia, aurul și ETF-urile

Revolut a publicat o analiză retrospectivă a modului în care au investit românii în 2025, ce s-a schimbat în comportamentul lor şi care au fost grijile şi priorităţile, dar a prezentat şi perspectivele pentru 2026.

Acţiunile Nvidia, cele mai mai tranzacţionate de clienţii Revolut din România

Conform datelor interne ale Revolut, în 2025, numărul utilizatorilor de investiții Revolut din România a crescut cu 17%. Investitorul român mediu a rămas printre cei mai tineri din Europa, cu o vârstă medie de 34 de ani, iar valoarea medie a portofoliului a fost de 2.360 de euro.

Portofoliile românești din Revolut au fost diversificate, cu o mare înclinare către piețele globale, fiind formate în medie din 52% acțiuni americane, 11% ETF-uri (fonduri tranzacționate la bursă) și 4% acțiuni europene, în timp ce 26% au fost deținute în fonduri ale pieței monetare prin serviciul Flexible Cash Funds. Obligațiunile și CFD-urile (Contracte pe diferență) au reprezentat aproximativ 2% din portofolii.

Acțiunile companiilor tehnologice au continuat să fie printre cele mai tranzacționate în România, ca și în Europa de altfel. Astfel, acţiunile americanilor de la Nvidia au fost cele mai cumpărate și vândute în rândul clienților români și europeni, reflectând entuziasmul față de inteligența artificială. Între acțiunile europene, cele ale gigantului german Rheinmetall au fost cele mai tranzacționate, reflectând atenția sporită a investitorilor asupra companiilor de apărare. ETF-ul Vanguard S&P 500 UCITS a rămas cel mai tranzacționat ETF din România, subliniind popularitatea expunerii largi și cu costuri reduse pe piața americană.

Cele mai populare CFD-uri tranzacționate de români au fost aurul, Nasdaq 100 și argintul

Anul 2025 a marcat, de asemenea, o trecere către investiții mai comode și automatizate. În ianuarie, Revolut a introdus planuri de investiții ETF fără comision, permițând clienților să configureze contribuții automate, recurente, de exemplu săptămânale, de la doar 1 euro, în peste 300 de ETF-uri listate în UE. Aceste tranzacții sunt fără comision și nu sunt incluse în limita lunară a abonamentului.

Investiția recurentă medie în România a fost de 47 euro/lună, cele mai populare planuri fiind Vanguard S&P 500 ETF – care a reprezentat aproape 32% din totalul tranzacțiilor cu ETF-uri în 2025 – urmat de Vanguard FTSE All-World ETF, cu 10% din totalul tranzacțiilor. În același timp, interesul pentru soluțiile complet automatizate a crescut puternic. Atât numărul de clienți Robo-Advisor, cât și sumele totale investite prin investiții automate s-au dublat pe parcursul anului, evidențiind cererea tot mai mare pentru gestionarea portofoliului pe termen lung, fără intervenție directă. Pentru investitorii mai experimentați, Revolut a introdus anul trecut Contractele pe Diferență (CFD-uri). Cele mai populare CFD-uri tranzacționate de români au fost aurul, Nasdaq 100 și argintul. Aceste instrumente au atras traderi activi care doreau, de exemplu, să se protejeze împotriva inflației, să obțină expunere la performanța tehnologiei globale sau să tranzacționeze volatilitatea pe piețele energetice, se arată în analiza Revolut.

Datele au relevat, de asemenea, un decalaj masiv între bărbați și femei în privinţa investiţiilor. În 2025, suma totală investită de bărbați în România a fost de aproape patru ori mai mare decât cea investită de femei. Dimensiunea medie a portofoliului a fost de 2.840 de euro pentru bărbați și 1.270 de euro pentru femei. Cu toate acestea, mai multe femei decât bărbați au început să investească în cursul anului: numărul femeilor a crescut cu 21%, comparativ cu o creștere de 14% în rândul bărbaților.

43% dintre români vor să evite cheltuielile excesive în 2026

şi realizat de compania de cercetare Dynata scoate la iveală barierele în calea investițiilor în România. Cel mai mare obstacol pentru români în a începe să investească a fost pur și simplu lipsa de suficienți bani disponibili (32%), urmată de lipsa de cunoștințe despre cum să înceapă să investească (21%) și de teama de a pierde bani (19%). Cu toate acestea, 10% dintre respondenți au spus că nimic nu i-a împiedicat să investească.

Privind spre 2026, 21% dintre români au declarat că se simt anxioși și nesiguri în privința finanțelor lor. În același timp, 27% au raportat că iau măsuri proactive, cum ar fi investițiile, economisirea, căutarea unui loc de muncă sau perfecționarea profesională. Când au fost întrebați ce le-ar îmbunătăți cel mai mult situația financiară în 2026, respondenții au indicat cel mai adesea o mai mare autodisciplină pentru a evita cheltuielile excesive (43%) și pentru a respecta obiectivele financiare, în timp ce unul din trei a spus că nu are suficientă educație financiară pentru a stăpâni gestionarea banilor.

„Educaţia financiară va fi esenţială în 2026, în contextul provocărilor economice din România”

„Peisajul investițional din România se maturizează în mod clar – vedem că tot mai mulți oameni încep să investească mai devreme, adoptă obiceiuri regulate de investiții și utilizează soluții automate pentru a-și construi averea în timp. În același timp, datele noastre arată că încrederea și educația financiară vor fi esențiale în 2026, mai ales în contextul provocărilor economice generale din România. Ajutarea clienților să depășească frica, să-și construiască disciplina și să acceseze instrumentele potrivite va rămâne un obiectiv cheie pentru noi”, spune Rolandas Juteika, director al Departamentului de Avere și Tranzacționare (SEE).

