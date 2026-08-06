Unul dintre acționarii lui Tromso este român: „Au altă mentalitate. La noi, la Slobozia, deja e gata”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a cedat acasă cu 0-5 în fața celor de la Tromso în manșa tur a turului 3 din Conference League. În conducerea norvegienilor se află și un român, care a reacționat după meci și a explicat diferențele majore dintre fotbalul nordic și cel românesc.

Alexandru Cuc, acționarul român de la Tromso, concluzii după 5-0 cu CFR Cluj

CFR Cluj nu va uita prea curând seara zilei de 6 august 2026, în care . În conducerea norvegienilor se află și românul Alexandru Cuc. Imediat după fluierul final, el a intrat în direct și a reacționat pe seama rezultatului copleșitor pentru fosta campioană a României. „Am văzut meciul, sunt în fața televizorului. Cum au spus și , antrenorul, în Norvegia începe totul de la copii și juniori. Ei așa își construiesc fotbalul. (n.r. – Cum s-a văzut partida? Sunteți din Cluj?) Din Câmpia Turzii.

ADVERTISEMENT

A fost un meci nesperat de bun făcut de Tromso. Așteptam să joace bine după ultimele prestații, nu mă așteptam la acest joc. Atât de mult calm, lucid, organizat. A fost incredibil. CFR a fost dezorganizată total. La nivelul la care e CFR nu ai cum să iei asemenea goluri. (n.r. – E jucată calificarea?) Pe hârtie pare că e jucată. S-au mai văzut minuni. Însă, e un mare dezavantaj, CFR va juca pe iarbă sintetică. Vremea va fi destul de răcoroasă, poate chiar ploi”, a declarat Alexandru Cuc la TV DigiSport.

Alexandru Cuc a explicat de ce nordicii sunt peste români

Stabilit în Norvegia încă din anul 2001, el a cumpărat acțiuni la cel mai nordic club de fotbal, Tromso IL, în anul 2009. După ani de zile petrecuți printre nordici, Alexandru Cuc a realizat principalele avantaje pe care aceștia le au față de români, mai ales când vine vorba de fotbal. „(n.r. – Ce ne lipsește nouă, fotbalului românesc?) Mentalitatea, organizarea, disciplina.

ADVERTISEMENT

Să ne uităm la norvegienii din teren. Câți au tatuaje pe ei? Și vedeți câți dintre cei de la CFR au tatuaje. Au ajuns la un nivel, nu aleargă după tatuaje, mașini de fițe. De asta pășesc în campionate mai puternice și reușesc. Mentalitatea lor e alta. La noi, ajungi la Slobozia, deja e gata”, a mai declarat Alexandru Cuc, conform sursei citate mai sus.

ADVERTISEMENT

Cine este Alexandru Cuc, acționarul român de la Tromso, de fapt

Plecat de peste două decenii din România, Alexandru Cuc nu a uitat de prima sa dragoste, când vine vorba de echipele de fotbal. El a povestit că s-a atașat încă din tinerețe de rivala lui CFR, U Cluj. „Am o soră în Cluj. Și soțul ei mă ducea la meciuri când eram copil. Și la CFR Cluj, dar și la U Cluj. Și m-am lipit de U Cluj. Echipa mea de suflet este Steaua, cea din prima ligă. Dar, dintre echipele din Cluj, U este favorita mea”, a spus acționarul lui Tromso pentru

ADVERTISEMENT

Chestionat despre cum a ajuns în conducerea echipei norvegiene, Alexandru Cuc a explicat că a luat decizia de a investi la echipă în 2009, când aceasta trecea printr-un moment delicat, iar acum este în continuare posesorul a 500 de acțiuni. „Echipa era în dificultăți financiare, iar eu am fost unul dintre cei 173 de oameni care au cumpărat acțiuni. Și cred că sunt singurul român acționar în fotbalul norvegian. De fapt, sunt sigur! Și sunt printre puținii acționari străini!”, a mai spus acesta, conform sursei citate, precizând și că nu are niciun beneficiu iar el și ceilalți locuitori ai orașului care au investit la club, au făcut-o doar din pură susținere și atașament.