Unul dintre antrenorii luați în colimator de Școala de Antrenori de la FRF a ratat două oferte importante: „M-au refuzat pentru că nu am licența PRO!”

Fostul antrenor al lui FC Argeș a avut și două oferte de a antrenat în prima ligă din România, însă a fost refuzat după suspendarea primită din partea FRF-ului.

Andrei Prepeliță a ratat două oferte din străinătate

că a avut două oferte din străinătate după despărțirea de FC Argeș, însă a fost refuzat pentru că nu este posesor de licență Pro:

„Am avut două discuții și cu două echipe din străinătate, dar fără licența Pro s-au oprit discuțiile. Au fost și alte două discuții mai avansate cu două cluburi din România, dar suspendarea acea a cântărit decisiv, cine își ia un antrenor suspendat.

În continuare învăț, vreau să mă dezvolt, să îmi iau licențele și să merg mai departe”.

„Am luat acel banner acasă. L-au smuls băieții și au vrut să-l arunce, dar le-am spus să mi-l aducă. Încă îl mai am. Am avut și momente bune și momente mai puțin bune la Pitești, dar niciodată nu am păcălit fotbalul”, a mai spus Andrei Prepeliță, la TV .

„Fanii lui FC Argeș nu mi-au scandat niciodată numele!”

și a spus că fanii lui FC Argeș nu i-au scandat niciodată numele și a povestit un moment în care galeria Craiovei l-a ovaționat:

„Eu am venit pe gratis să joc la FC Argeș și am reușit împreună cu domnul Ionuț Badea să promovez în prima ligă. După care am ajuns antrenor și am făcut performanțele pe care le-am făcut.

Nu am fost supărat pe fani, eu sunt călit. Ei nu mi-au scandat niciodată numele, dar la un meci contra Craiovei, fanii Craiovei mi-au scandat numele”.

„Cum mi se pare normal, m-am dus să îi salut, mai ales că am fost jucător acolo, iar la o săptămână distanță suporterii lui FC Argeș mi-au reproșat gestul”, a mai spus Andrei Prepeliță.