Unul dintre cei mai apreciați străini din SuperLiga s-a săturat și vrea să plece din România! Care este motivul

Fotbalistul care a fost eroul echipei sale în această etapă din Superliga României intenționează să se întoarcă în țara natală, pentru a fi lângă familie
Catalin Oprea
04.02.2026 | 16:59
Ricardo Miranda, alias Ricardinho, a adus victoria Petrolului în meciul cu Unirea Slobozia, scor 1-0. Ploieștenii au pus astfel capăt unei serii negre de meciuri fără victorie, care a durat mai bine de două luni.

Ricardinho vrea să plece în Portugalia

Portughezul este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști străini din Superligă, acolo unde a venit acum opt ani. Acesta ar putea fi însă ultimul său sezon în România, deoarece Ricardinho vrea să se întoarcă acasă.

El termină contractul cu Petrolul în această vară și are o înțelegere cu clubul, parafată încă de la începutul angajamentului. În 2024, când a ajuns la Ploiești, Ricardinho a precizat că nu va mai sta în România mai mult de doi ani.

Motivul? Soția sa locuiește în Portugalia, unde are un job stabil și bine plătit. Ea nu se poate muta în România, așa că cei doi fac naveta între cele două țări, ori de câte ori timpul le permite. Situație pe care portughezul vrea să o oprească din vară.

Fotbalistul va bifa opt ani în România

Fost jucător la Gil Vicente și produs al clubului lusitan, Ricardinho a venit în România în 2018, când s-a trasnsferat la FC Voluntari. A jucat timp de șase ani la clubul ilfovean, pe care l-a părăsit după retogradarea echipei din 2024.

Desemnat cel mai bun fundaș dreapta din România în 2022, Ricardinho are 230 de meciuri în campionatul nostru, unde a marcat 17 goluri. În țara natală, el a jucat pentru Gil Vicente și Vilaverdense, având și șase apariții în prima ligă portugheză.

În vârstă de 31 de ani, Ricardinho a fost curtat insistent de CFR Cluj, toamna trecută, dar a preferat să-și respecte contractul cu Petrolul. Conducerea ploieștenilor speră să-l facă să se râzgândească și să mai stea cel puțin un an la echipă.

I-a dedicat golul soției

Cel mai probabil, fotbalistul va decide la finalul contractului dacă rămâne în România, unde Petrolul are prima opțiune, sau merge acasă, acolo unde va încerca să prindă un angajament la o echipă din Portugalia.

Ricardinho, care vorbește foarte bine limba română și e un exemplu de seriozitate, este unul dintre cei mai îndrăgiți fotbaliști din lotul Petrolului. El a lipsit foarte rar din prima echipă, iar când s-a întâmplat asta a fost din cauza unei accidentări și a unei etape de suspendare. La finalul meciului cu Slobozia, fotbalistul i-a dedicat golul chiar soției sale, cea care îi lipsește foarte în România.

  • 500.000 de euro este cota de piață a lui Ricardinho, potrivit Transfermarkt.com
  • 30 iunie 2026 este data la care contractul lui Ricardinho cu Petrolul ajunge la final
