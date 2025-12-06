Unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei vrea să-și extindă imperiul. Miliardarul e gata să cumpere clubul la care Gică Hagi a scris istorie

ADVERTISEMENT

Galatasaray a investit sume uriașe de bani în ultimii ani, iar în vară a plătit 75 de milioane de euro pentru a-l lua pe Victor Osimhen de la Napoli.

Galatasaray ar putea să fie cumpărată de prințul moștenitor al Arabiei Saudite

Turcii au trecut la un nivel uriaș din punct de vedere al investițiilor, însă viitorul ar putea suna și mai promițător de atât. Se pare că prințul Mohammed bin Salman, din Arabia Saudită, cel care a cumpărat-o pe Newcastle în urmă cu câțiva ani, ar dori să se implice la Galatasaray și să facă din clubul cim-bom-bom unul și mai mare în fotbalul european.

ADVERTISEMENT

Zvonul a apărut în presa arabă și a , însă momentan nu se știu detalii concrete cu privire la interesul acestuia de a investi la Galatasaray. Totuși, dacă tranzacția se face, pe viitor, atunci acesta nu ar fi atât de constrâns de regulile fair-play-ului financiar, așa cum este la Newcastle, unde e nevoit să cheltuie bani la un nivel limitat pentru că altfel echipa riscă retrogradarea în liga secundă.

Mohammed bin Salman controlează fotbalul din Arabia Saudită

Mohammed bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, este figura centrală a transformărilor economice și strategice ale regatului. În sport, implicarea sa a devenit un pilon major al proiectului național: sub coordonarea sa, fondul suveran PIF a preluat controlul unor cluburi importante din liga saudită, precum Al Nassr, Al Ittihad sau Al Hilal, și a investit masiv în atragerea de staruri internaționale, precum Cristiano Ronaldo, ceea ce a ridicat nivelul competițional al campionatului.

ADVERTISEMENT

Arabia Saudită a devenit, astfel, un loc important în fotbalul global, găzduind Supercupe europene, evenimente majore și pregătind organizarea unor turnee internaționale de amploare. Strategia include modernizarea infrastructurii sportive, atragerea de expertiză externă și utilizarea sportului ca vector de dezvoltare economică și de vizibilitate globală, transformând regatul într-un punct de interes pentru întreaga industrie fotbalistică.

ADVERTISEMENT

Averea lui Mohammed bin Salman nu este cunoscută exact, însă se presupune că familia sa se apropie de 20 de miliarde de euro la nivel de avere.

Galatasaray, clubul unde Gică Hagi a scris istorie

este strâns legată de contribuția unor jucători români care au modelat performanța echipei în momente-cheie. Transferul lui Gheorghe Hagi în 1996 a schimbat radical destinul clubului: „Regele” a devenit rapid centrul creativ al echipei și a condus-o spre cele mai mari succese din istorie, inclusiv cucerirea Cupei UEFA în 2000.

Alături de el, Gheorghe Popescu nu doar că a întărit defensiva, ci a purtat și banderola de căpitan în finala europeană, marcând una dintre cele mai importante pagini ale fotbalului turc. Impactul lor a depășit performanțele sportive, contribuind la reputația Galatei ca brand internațional. Influența românească a continuat și după retragerea celor două legende.

ADVERTISEMENT

a revenit ca antrenor într-un moment dificil pentru club, iar prezența sa pe bancă a consolidat legătura specială dintre Galatasaray și România. De-a lungul anilor, mai mulți jucători români au trecut prin vestiarul „leilor”, precum Cicâldău, Moruțan, Stancu sau Latovlevici.