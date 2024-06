Unul dintre cei mai buni fotbaliști din SuperLiga, acuzat că și-a înșelat soția, vedetă TV: „Se distra cu ea când eu am leșinat”

deși era pe picior de plecare. Mijlocașul grec cu sute de meciuri în Serie A trăiește o viață extrem de tumultoasă.

Panagiotis Tachtsidis a dat cu piciorul superbei sale soții pentru o aventură: „M-am luptat în fiecare zi pentru sănătatea mea fizică și mentală”

are o soție superbă, trei copii și o situație financiară care să îi permită o viață fericită. Pentru mijlocașul lui CFR Cluj nu a fost însă de ajuns. Zeta Theodoropoulous, soția sa, este una dintre cele mai cunoscut vedete TV din Grecia, însă asta nu l-a oprit pe Tachtsidis să o înșele.

Jurnalista și-a spus devastată povestea: „Am o stare psihică foarte proastă. Foarte mult timp am încercat să rezist și în același timp să ascund trădarea soțului meu, care timp de luni bune a avut în paralel o altă relație pe care a negat-o chiar dacă am avut dovezi. Prima dată când a revenit în Grecia a coincis cu ziua în care am leșinat în timpul emisiei, din cauza hipotensiunii ortostatice.

Când l-au anunțat, el a spus că nu este în Grecia și că nu poate face nimic, dar, în același timp, el se distra cu ea într-un mall popular din Atena, lucru pe care l-am aflat ziua următoare când m-am trezit, după ce am primit poze și videoclipuri pe Instagram”.

Superba grecoaică a făcut dezvăluiri incredibile despre calvarul pe care îl trăiește: „Din acel moment, m-am luptat în fiecare zi pentru sănătatea mea fizică și mentală, dar și cu trei boli autoimune pe care le-am căpătat din cauza tristeții și care m-au făcut să slăbesc 5 kilograme”.

Panagiotis Tachtsidis refuză să divorțeze: „Mă așteptam să se întoarcă și să continuăm cu procesul de divorț”

Zeta vrea să divorțeze cu orice preț, însă fotbalistul nu pare că are de gând să facă asta deși are o relație cu o altă femeie: „În același timp, am fost nevoită să cresc trei copii și să am responsabilitatea lor. În toate aceste luni, nu am primit nicio explicație din partea lui. Mă așteptam din partea lui să se întoarcă și să continuăm cu procesul de divorț”.

Soția lui Tachtsidis a ajuns pur și simplu la capătul răbdărilor: „Orice are o limită. Când eram în Atena, mi-au fost trimise poze cu ei din Nafplion, un loc în care am mers alături de copii ani la rând. Acum știți motivul pentru care m-ați văzut distrusă, deși am încercat din greu să îmi salvez căsnicia și familia. Este nevoie de multă putere să accepți nu doar presiunea, ci și criticile”.

Zeta a trimis „săgeți” otrăvite pentru soțul ei infidel: „Nu am spus aceste lucruri din cauza geloziei sau a egoului, ci din respect propriu și demnitate, lucruri pe care el nu le are și nu le avea niciodată. A ales să mă provoace și nu este pentru prima dată, dar orice are o limită”.

Panagiotis Tachtsidis, comportament inexplicabil: „A spus că e plecat din Grecia, dar în același timp se distra cu ea într-un cunoscut club din Atena”

de mama copiiilor săi: „Prima dată după câteva luni când a venit în Grecia a coincis cu ziua în care am leșinat la emisiune. Și, când l-au informat, a spus că este plecat din Grecia și nu poate face nimic, dar în același timp se distra cu ea într-un cunoscut club din Atena.

Când ai dat totul, nu ar trebui să regreți. Am trei copii minunați, roade ale iubirii adevărate. Acest lucru nu se va schimba niciodată. Vor veni zile mai bune, îmi datorez asta și mie și copiilor mei. Pentru că atunci când mama este bine, la fel sunt și copiii.

Tatăl va fi întotdeauna tatăl. Nimic nu se schimbă. Întotdeauna l-am admirat, l-am iubit, îl iubesc ca pe tatăl copiilor mei. Nu există o a doua șansă, pentru că de la un anumit punct devine un tipar. Sunt o persoană care privește înainte”, a mai spus Zeta Theodoropoulous într-un interviu pentru