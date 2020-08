Unul dintre cei mai cunoscuți actori din România anunțat pentru serialul Vlad. Când revine show-ul pe PRO TV

Serialul Vlad revine pe PRO TV, în toamna lui 2020! Fanii acestui show vor avea marea bucurie să constate că lansarea celui mai nou sezon a fost programată mai curând decât s-ar fi putut aștepta. Situația de pandemie a dus, în urmă cu câteva luni, la sistarea filmărilor și pentru producția de mare renume.

Revenirea pe sticlă pentru serialul Vlad, foarte îndrăgit de către români, a venit la pachet cu un alt anunț. Mai exact, din distribuția serialului produs de PRO TV va face parte un nume nou, fiind vorba despre unul dintre cei mai cunoscuți actori din România.

Grila de toamnă de la PRO TV din acest an arată foarte promițător. Românii vor mai putea consulta și datele calendaristice de la care sunt prognozate modificările de pe postul de televiziune. După revenirea Mihaelei Rădulescu pe PRO TV, la Ferma Vedetelor, și serialul Vlad și-a anunțat viitoarea dată de când își va relua difuzarea.

Marius Manole va putea fi urmărit în episoadele viitoare din serialul Vlad, pentru că va face parte din distribuția show-ului foarte îndrăgit de români.

Decizia luată de conducerea PRO TV a fost de a nu difuza, la începerea pandemiei, finalul de sezon, în care telespectatorii urmau să afle adevărul despre Vlad, dar și adevăratul nume al acestuia.

Totodată, actorul Marius Manole va fi cel care îi va strica planurile de răzbunare avute de Vlad. Personajul său va fi cel al lui Petre Toteanu, un procuror-șef determinat să afle adevărul și care ajunge să investigheze cazul lui Adrian Anuței. Va avea un rol cheie, poate chiar decisiv în serial și telespectatorii urmează să afle care va fi verdictul din serialul al cărui protagonist este Adrian Nartea.

“Am mulți colegi extrem de talentați în VLAD. Acesta este unul din multele motive pentru care mă bucur că fac parte din acest cast. Eu am făcut puțin film în cariera mea și faptul că în jurul meu sunt profesioniști, fiecare în meseria lui, a mai atenuat din emoții.

Mă bucur pentru întâlnirea cu regizorul Jesus del Cerro, rar am văzut un regizor care să-și iubească atât de mult actorii și să îi protejeze. Energia și pasiunea pe care o are pe platou îi molipsește pe toți. În ceea ce privește rolul meu, îmi este foarte drag, deși inițial nu am crezut că mă potrivesc.

Dar colegii și Jesus m-au convins că trebuie să mă bucur și să descopăr personajul. Iată că ușor, ușor, m-am îndrăgostit de personaj, de acest Petre Toteanu, cu care am descoperit că am multe în comun. De exemplu, la fel ca el, și eu îmi doresc ca oamenii să plătească pentru greșelile lor, iar adevărul să iasă la iveală.”, a povestit Marius Manole, potrivit celor de la PRO TV.

