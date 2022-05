Unul dintre cei mai importanți jucători din lotul antrenat de Nicolo Napoli va lipsi în partida FC U Craiova – Sepsi

Portarul formației din Bănie, Robert Popa, va lipsi în partida FC U Craiova – Sepsi, programată, luni, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Jucătorul de 19 ani al oltenilor se pregătește pentru examenul de Bacalaureat, care va începe pe data de 6 iunie.

Robert Popa, titularul din porta oltenilor, va lipsi în partida FC U Craiova – Sepsi. Jucătorul „alb-albaștrilor” se pregătește pentru Bacalaureat

Nicolo Napoli va fi nevoit să înceapă partida fără unul dintre cei mai folosiți jucători din mandatul său. Titularul de drept din poarta oltenilor, Robert Popa, se pregătește intens pentru Bacalaureat și va rata ultima partidă din Casa Pariurilor Liga 1.

ADVERTISEMENT

Robert Popa este unul dintre cei mai importanți jucători din lotul antrenat de Nicolo Napoli. De la revenirea tehnicianului italian la formația din Bănie, internaționul de tineret al României a fost folosit titular în toate partidele disputate de FC U Craiova în Casa Pariurilor Liga 1.

În acest sezon al campionatului, Robert Popa a reușit să strângă 25 de apariții în tricoul „alb-albaștrilor”. Acesta a primit 24 de goluri și a reușit să păstreze intactă poarta celor de la FC U Craiova 1948 în nouă partide din Casa Pariurilor Liga 1.

ADVERTISEMENT

Înlocuitorul lui Robert Popa va fi cel mai probabil Sorin Mogoșanu, a doua opțiune pentru . Acesta a început sezonul din postura de titular în formația antrenată la aceea vreme de Adrian Mutu, însă jucătorul de 29 de ani al „alb-albaștrilor” și-a pierdut locul în echipa de start după plecarea „Briliantului”.

În ultimii ani, fotbaliștii din Liga 1 au trecut cu „brio” examenul de Bacalaureat! Ștefan Pănoiu, jucătorul celor de la Rapid, a luat 10 pe linie

Mulți dintre jucătorii din Casa Pariurilor Liga 1 nu au menajat examenul de Bacalaureat în ultimii ani. Mijlocașul celor de la Rapid București, Ștefan Pănoiu, a obținut cea mai mare medie dintre tinerii fotbaliști români. Acesta a reușit să treacă toate probleme cu nota 10.

ADVERTISEMENT

Jucătorul de 19 ani al celor de la Rapid a recunoscut la finalul examenelor că nu se aștepta să obțină punctajul maxim. Ștefan Pănoiu a declarat că muncit foarte mult să aibă o medie bună la Bacalaureat, iar după fiecare antrenament se întorcea acasă să învețe.

„Chiar la 10 nu m-aș fi așteptat niciodată. Muncă, lucru foarte mult, am încercat să le îmbin cât am putut de mult. După fiecare antrenament, meci, mă duceam, învățam, lucram la mate, chimie, ce aveam nevoie. Mama mereu a vrut să merg bine și cu șoala, chiar dacă a fost fotbal. Am reușit să le îmbin și a ieșit bine”, spunea mijlocașul giuleștenilor.

ADVERTISEMENT

Ștefan Pănoiu nu a fost singurul jucător din lotul celor de la Rapid, care au promovat „Examenul maturității”. Rareș Ilie, Cristi Ignat, Erik Finica, Alex Despa, Vlad Ghineț și Antonio Despa au fost jucătorii giuleștenilor care au susținut Bacalaureatul în 2021.

ADVERTISEMENT

„Perla” celor de la FCSB, Octavian Popescu, a uitat să treacă la examenul de Bacalaureat: „El a zis că poate vine pe la toamnă, dacă o să aibă timp”

Octavian Popescu, fotbalistul care face furori în tricoul celor de la FCSB, a decis să rămână concentrat la antrenamentele „roș-albaștrilor” și să neglijeze examenul de Bacalaureat. Acesta trebuia să susțină problemele anul trecut, însă a considerat că este mai important să își petreacă timpul pe terenul de fotbal.

„Făcea cursuri online și a terminat clasa a XII-a, la el acolo, în comună, la Nucet. Dar nu l-a interesat să dea și BAC-ul. A spus că n-are timp el de examene, că are antrenamente și ceva meciuri amicale pe la București. Colegii lui au fost la Bacalaureat, iar acum se pregătesc de facultate. El a zis că poate vine pe la toamnă, dacă o să aibă timp”, a declarat unul dintre foștii profesori ai lui Octavian Popescu.