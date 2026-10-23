Unul dintre cei mai iubiți actori din „Umbre” și „Clanul” este stelist înfocat!

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FANATIK l-a întâlnit pe Sergiu Costache pe platourile de filmare pentru și care va avea avanpremiera în 2027.

Sergiu Costache vrea să joace alături de Victor Pițurcă și teatru, nu doar film

Sergiu Costache și-a mărturisit dragostea pentru culorile roș-albastre și a fost onorat să joace în film alături de una dintre marile legende ale Stelei: „Nu a fost o întâmplare să joc în acest film pentru că sunt și un mare fan al Stelei. Domnul Pițurcă a fost un partener excelent, nu a avut emoții și s-a adaptat. Dânsul glumea că a început să îi placă și poate ne mai vedem. Ar fi ceva să împărțim aceeași scenă și la teatru. A reținut replicile, ne-am mișcat foarte repede”.

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Actorul în vârstă de 37 de ani a oferit mai multe detalii despre producția regizată de Radu Potcoavă: „Filmul o să apară la anul și se numește ‘Din soare începe să ningă’. Spune povestea unui barbat Gigi, interpretat de mine, care e certat puțin cu legea și încearcă să facă lucruri utile și mai ales să îndrepte relația cu fiul său, dat fiind faptul că a fost puțin plecat și a avut puțină treabă (n.r. a fost la închisoare)”.

Scenariul filmului are în prim plan una dintre practicile toxice de la copii și juniori: „Este momentul să repare ceea ce a stricat și mai ales să îl încurajeze pe fiul său să ajungă fotbalist și tocmai de aceea a venit să vorbească cu domnul Pițurcă pentru că are un cuvânt de spus în acest club. Din păcate încă mai există părinți care încearcă să intervină pentru a-și împinge copilul de la spate, ceea ce e total greșit dacă nu are treabă cu acest fenomen. Trebuie tăiată de la rădăcină această practică”.

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Sergiu Costache, extrem de încântat că va putea filma în Ghencea

: „Sunt foarte emoționat că vom filma și pe stadionul Ghencea pentru că mă leagă foarte multe amintiri de acest stadion. Am emoții când văd emblem și aud Steaua. Mă bucur că am șansa să revin în templul fotbalului românesc”.

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O avanpremieră în fața câștigătorilor Cupei Campionilor Europeni ar fi un vis împlinit: „Ar fi o mare onoare ca la lansarea filmului să văd alături de Victor Pițurcă pe componenții Steaua 86. Îmi doresc să se audă cât mai mult despre acest film și să depășească granițele lumii cinematografice, să avem cât mai mult public, chiar dacă tema e o echipă de fotbal. Veți vedea în film că sunt lucruri pe care orice părinte le întâmpină în viața de zi cu zi”.

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