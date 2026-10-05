Sport

Unul dintre cei mai mari agenți ai lumii, prezent la România – Suedia! Ce „tricolori” se află deja în grija sa

Federico Pastorello, unul dintre renumiții impresari din lumea fotbalului, a fost prezent la meciul dintre România și Suedia. Italianul are deja în repertoriu câțiva „tricolori”
Ciprian Păvăleanu
05.10.2026 | 23:32
Unul dintre cei mai mari agenti ai lumii prezent la Romania Suedia Ce tricolori se afla deja in grija sa
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Federico Pastorello, prezent la România - Suedia. Foto: Colaj FANATIK
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Federico Pastorello (53 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți agenți FIFA din lume, a fost prezent la ultimul meci al României din această acțiune internațională. Italianul a fost zărit pe Arena Națională, însă el și-a făcut cunoscută vizita în țară cu câteva ore înainte, printr-un story postat pe Instagram, alături de George Pușcaș, unul dintre fotbaliștii de care se ocupă.

Federico Pastorello, prezent la România – Suedia

Se pare că meciul dintre România și Suedia a creat interes pentru mai multe personalități importante din lumea fotbalului. Una dintre acestea este Federico Pastorello, celebrul impresar ce deține agenția P&P Sport Management, care are în grijă aproximativ 200 de fotbaliști, printre care se numără și mulți români.

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Federico Pastorello, prezent pe Arena Națională la România - Suedia. Foto: FANATIK
Federico Pastorello, prezent pe Arena Națională la România – Suedia. Foto: FANATIK

Cel mai bine cotat fotbalist român impresariat de Federico Pastorello este Ionuț Radu, care nu s-a aflat decât pe banca de rezerve pentru meciul cu Suedia. De asemenea, fotbaliști precum Florinel Coman, Lorenzo Biliboc sau George Pușcaș colaborează cu agentul italian.

Postarea pe care Pastorello a făcut-o cu câteva ore înainte de meciul de pe Arena Națională

Italianul Federico Pastorello și-a anunțat vizita în România cu ore bune înaintea partidei „tricolorilor” contra Suediei. Pe pagina personală de Instagram, el a postat o fotografie alături de unul dintre clienții săi, George Pușcaș.

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El a stat la masă alături de atacantul lui Dinamo și de unul dintre colaboratorii săi, Marco Bicchierai, iar împreună cu fotografia a scris și un text: „Carte poștală din România!”. Printre cei mai importanți jucători pe care Pastorello îi impresariază se numără Bonny, de la Inter, cotat la 35 de milioane de euro, și Vitor Reis, de la Manchester City, cotat la 20 de milioane de euro.

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Federico Pastorello alături de unul dintre colaboratorii săi și de George Pușcaș. Foto: Instagram
Federico Pastorello alături de unul dintre colaboratorii săi și de George Pușcaș. Foto: Instagram
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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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