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Pierre Menes (63 de ani), unul dintre cei mai mari jurnaliști sportivi din , fost la Canal +, ar putea fi condamnat la un an de închisoare cu suspendare. Aceasta este pedeapsa cerută de procurori într-un dosar în care el este acuzat e și hărțuire psihologică asupra a nu mai puțin de 3 femei.

Pierre Menes, unul dintre cei mai mari jurnaliști sportivi din Franța, ar putea fi condamnat la un an de închisoare cu suspendare

De asemenea, procurorii au mai solicitat în ceea ce îl privește și achitarea unei amenzi în valoare de 20.000 de euro, dar și interdicția de a mai apărea în programe de televiziune pentru o perioadă de cinci ani. Judecătorii urmează să se pronunțe pe seama acestei spețe pe data de 11 ianuarie. În plus, chiar dacă va fi condamnat atunci, Menes va putea face apel, fiind deci vorba acum doar despre o decizie în primă instanță în acest dosar.

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Pierre Menes, acuzat de agresiune sexuală și hărțuire psihologică asupra a 3 femei

Pierre Menes a spus că se așteaptă ca dosarul său să se mai întindă de acum înainte pe o perioadă destul de lungă și astfel s-a arătat obosit și iritat în egală măsură de această situație, în contextul în care unele dintre acuzațiile formulate la adresa sa datează deja de foarte mulți ani. „Audiența de ieri (luni) s-a încheiat la ora 23:40. Nu vă voi ascunde că a fost foarte lungă. (…) Sunt uimit de severitatea solicitărilor acuzării. Acum, ca să fie clar, acestea sunt solicitările procurorului: un an de închisoare, un an cu suspendare, o amendă de 20.000 de euro, o interdicție de a apărea în programe de televiziune timp de cinci ani – și în acest sens aș spune că acest lucru este deja valabil de cinci ani – trei ani de ineligibilitate și înregistrarea în dosarul infractorilor sexuali.

Nu mă așteptam să solicite o pedeapsă cu închisoarea. Verdictul trebuie pronunțat pe 11 ianuarie. În acea zi, cei trei judecători își vor pronunța decizia. Curtea a fost prezidată de o judecătoare pe care am considerat-o binevoitoare (…). Cred că a condus procedura cu mult discernământ, calm și stăpânire de sine, deoarece au existat câteva momente tensionate între avocatul meu și avocații adversarilor.

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Evident, mi-e frică, nu vă voi ascunde asta. Sunt pe deplin conștient că am tot dreptul să fac apel la hotărârea care va fi pronunțată pe 11 ianuarie. Voi discuta cu avocații mei despre cea mai bună cale de acțiune în urma verdictului. Știind că, dacă fac apel, o luăm de la capăt, cu luni de anchete și rejudecări.

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În orice caz, este o poveste fără sfârșit, deoarece unele dintre evenimentele de care sunt acuzat datează de aproape 20 de ani. În plus, este evident că termenul de prescripție a fost depășit, lucru pe care procurorul nu l-a luat în considerare în rechizitoriul său. Dar așa stau lucrurile, nu pot învinovăți, își face doar treaba. Nu sunt deloc supărat. Sunt puțin amețit, mă bucur doar că sunt acasă”, a transmis Pierre Menes prin intermediul canalului său de YouTube, citat de