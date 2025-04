Unul dintre cei mai renumiți comentatori din România și-a anunțat retragerea din activitate: „Nu e păcăleală de 1 aprilie”

Veste tristă pentru iubitorii sportului din România. Ion Sorin Hobana, unul dintre cei mai îndrăgiți comentatori, a decis să pună punct activității profesionale după peste patru decenii de muncă, la vârsta de 61 de ani.

Ion Sorin Hobana s-a retras din activitate

Ion Sorin Hobana a petrecut 43 de ani din viață lucrând la , dintre care 35 i-a dedicat sportului. Jurnalistul a comentat aproape toate competițiile în care țara noastră a fost implicată: turnee finale de fotbal, Jocurile Olimpice, festivități de premiere etc.

Acesta a decis să se retragă în liniște la 61 de ani. Colegii de la TVR Sport au ținut să marcheze acest moment, postând un mesaj emoționant pe contul oficial de Facebook al redacției:

“Vocea multor momente unice din istoria sportului românesc și mintea limpede din ultima perioadă a Redacției Sport se retrage din activitate! Decanul de vârstă al redacției, Ion Sorin Hobana, a trimis un mesaj de adio colegilor din redacție, însă în urma lui rămân amintiri, cum ar fi victoria istorică împotriva Angliei de la Euro 2000, multiple medalii de la Jocurile Olimpice și momente unice din istoria săriturilor cu schiurile, sportul lui cel mai drag. Îi urăm pensie ușoară!”, au transmis cei de la TVR Sport.

“Rămân în urmă mii de comentarii, emisiuni…”

Comentatorul Sorin Hobana a ținut să își asigure urmăritorii că nu este vorba de o farsă de 1 aprilie și că decizia sa este una pe care a luat-o cu mintea împăcată. El a postat și o serie de , atât din redacție, cât și de la masa presei.

“Gata!

După peste 43 de ani de activitate la TVR, din care ultimii 35 la Sport, de astăzi, 1 aprilie (nu e păcăleală! 😉), sunt pensionar! …

Rămân în urmă mii de comentarii, emisiuni, redactări, prezentări, transmisiuni, moderări, rubrici, editări, coordonări, plus două decenii de colaborare la Eurosport, unde am inaugurat comentariile în limba română în noiembrie 1997.

Am acoperit nenumărate competiții naționale, continentale și mondiale, între care 18 turnee finale de fotbal (4 de la fața locului) și 18 ediții ale Jocurilor Olimpice (9 de la fața locului). Am comentat live câștigarea de către sportivii români a 15 medalii olimpice, dintre care 8 titluri. Am comentat live 15 festivități olimpice, dintre care 13 consecutive (de la închiderea Torino 2006 la închiderea PyeongChang 2018).

Toate trec însă …

Ion Sorin Hobana vă mulțumește pentru atenție și vă spune, ca de obicei: ‘La revedere, pe curând! Rămâneți cu Televiziunea Română!'”, a fost mesajul îndrăgitului comentator sportiv.